„Hartz und herzlich“: Pamela will mit Räucherstäbchen einen Untoten aus ihrer Wohnung vertreiben

Da rücken finanzielle Probleme in den Hintergrund, wenn man es plötzlich mit einem Untoten zu tun hat: Bürgergeld-Empfängerin Pamela aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ will einen Geist aus ihrer Wohnung mit Räucherstäbchen vertreiben. Denn mit einem Untoten will die Protagonistin nicht zusammenleben.

Die Protagonisten aus der RTLZWEI-Sozialreportage „Hartz und herzlich“ leben in sozialen Brennpunkten und müssen jeden Cent zweimal umdrehen. Denn das Geld ist oft knapp – die meisten Bewohner beziehen Leistungen vom Staat. Das bringt sämtliche Probleme im Alltag mit sich. Pamela hat ein noch viel gravierenderes Problem: In ihrer Wohnung lebt ein Geist! Den Untoten will sie jetzt vertreiben – und zwar mir Räucherstäbchen.

Pamela will mit Räucherstäbchen ein übernatürliches Phänomen aus ihrer Wohnung vertreiben

Pamela ist felsenfest davon überzeugt, dass der Geist ihres verstorbenen Vormieters in ihrer Einzimmerwohnung spukt. Mit Räucherstäbchen bewaffnet, will die 58-Jährige das übernatürliche Phänomen gemeinsam mit ihrer Freundin Marita aus den vier Wänden vertreiben. Denn mit einem Untoten will Pamela auf keinen Fall zusammenleben.

Mit einem Untoten will die Bürgergeld-Empfängerin nicht zusammenleben

Pamela ist erst kürzlich in eine Wohnung gezogen – das ist nicht selbstverständlich. Denn bis vor zwei Jahren lebte die Protagonistin auf der Straße. Doch nicht nur der Geist in ihrer Wohnung bereitet Pamela größere Probleme, sondern auch beinahe die komplette Einrichtung fehlt. „Ich hab jetzt keinen Schrank und kein Bett, in dem ich schlafe. Ich habe Gott sei Dank die Matratze. Jetzt werde ich noch einen Beschwerdebrief schreiben. Und dann ist das erledigt. Ich kann das nicht, weil ich kriege irgendwann einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt oder irgendwas“, erklärt die 58-Jährige.

Die Möbellieferung hat sich immer wieder verspätet: „Ich hab ja viel Geduld. Aber wenn meine Geduld am Ende ist, dann ist meine Geduld am Ende. Und dann kann ich ganz schnell ungeduldig werden! (…) Ich hab die Schnauze so voll.“ Und viel Geduld benötigt Pamela auch mit dem Geist in ihrer Wohnung – aber vielleicht kann sie ihn vertreiben.

RTLZWEI zeigt die neue Folge von „Hartz und herzlich“ mit Pamela am 27. Mai 2025 um 18.05 Uhr.