„Hartz und herzlich“-Pamela: „Wenn ich weiter vom Jobcenter lebe, werde ich verhungern“

Pamela aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ lebt vom Jobcenter. Das soll sich nun ändern – die Bürgergeld-Empfängern will plötzlich einem Job nachgehen.

Die meisten Protagonisten der RTLZWEI-Sozialreportage „Hartz und herzlich“ beziehen Bürgergeld und wissen, was es bedeutet, mit einem geringen Budget auszukommen. Auch Pamela ist arbeitslos – doch jetzt will sie einem Job nachgehen.

Der Grund? Pamela hat festgestellt, dass man mit Bürgergeld kaum über die Runden kommt. „Ich habe dem Jobcenter gesagt, dass sich was ändern wird. Ich will weg vom Jobcenter“, sagt Pamela bei „Hartz und herzlich“.

„Am Ende habe ich gar nichts mehr und das mache ich nicht mit“

Pamela wünscht sich einen Vollzeitjob – es sollte jedoch eine Tätigkeit sein, die ihr Spaß macht. Zum Bürgergeld zieht die Protagonistin ein erschreckendes Fazit: „Ich habe mir das mal ausgerechnet. Wenn ich weiter vom Jobcenter lebe, werde ich irgendwann verhungern. Die wollen ja das Bürgergeld einkassieren und die Renten kürzen. Am Ende habe ich gar nichts mehr und das mache ich nicht mit.“

Dann stellt sie schließlich noch klar: „Ich bin eine von denen, die arbeiten möchte.“ Nicht nur das fehlende Geld sei ein Problem. Denn Pamela hat auch mit Langeweile zu kämpfen: „Mich kotzt das auch an, den ganzen Tag hier zu sitzen.“

Zuletzt fühlte sich Pamela vom Jobcenter unfair behandelt. Denn das Bürgergeld wurde auf ihre Witwenrente angerechnet. „Die dürfen die Hälfte, aber nicht die volle Rente anrechnen!“, hat sich die Protagonistin damals bei „Hartz und herzlich“ aufgeregt. „86 Euro, mehr bekomme ich nicht mehr. […] Davon kann ich nicht leben und nicht sterben“, sagte sie wütend.

Und weiter: „Dann heißt das, gar nicht mehr fressen und nur noch der Hund.“ Aus dem Grund wollte Pamela sogar das Jobcenter verklagen und eine Anwältin sollte für sie die Angelegenheit klären: „Ich werde ihr das sagen, dass die die Witwenrente voll anrechnen und ich nur noch 86 Euro bekomme. Und was meinst du, wie schnell die dann hier ist!“

