„Hartz und herzlich“: Pamela bucht Urlaub – das Geld dafür hat sie jedoch nicht

Pamela aus „Hartz und herzlich“ will sich einen Urlaub gönnen. Die finanzielle Situation der 59-Jährigen ist jedoch angespannt. Denn die Bürgergeld-Empfängerin hat das Geld für die Reise nicht – gebucht hat sie diese aber dennoch.

Die 59-Jährige lebte auf der Straße, hat seit einigen Monaten jedoch eine Wohnung. Nun hat Pamela große Pläne: Gemeinsam mit ihrer Freundin Marita will die Protagonistin aus „Hartz und herzlich“ nach Polen reisen.

Pamela besucht ihre Freundin Marita mit einer neuen SIM-Karte im Gepäck. Doch um diese einzusetzen, muss erst noch das richtige Werkzeug gefunden werden. Marita weiß Rat und stöbert kurz, bis ein passendes Instrument gefunden ist. Und dann schmieden Pamela und Marita Urlaubspläne – die beiden wollen nach Swinemünde fahren.

Pamela bucht einen Urlaub – obwohl sie das Geld gar nicht dafür hat

„Ich habe unseren Urlaub gebucht. Und weißt du wohin? Nach Swinemünde!“, verkündet Pamela freudig in den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“. „Komplett kann ich das auch nicht bezahlen“, stellt Marita fest. Denn schließlich seien das über 300 Euro. „Wir haben gesagt, wir teilen das, und ich freue mich auch schon darauf. […] Ich probiere jetzt schon immer, bisschen Geld beiseitezupacken“, so die 59-Jährige.

Offenbar hat sie das Geld für den Urlaub noch gar nicht zusammen – aber gebucht ist dieser bereits. „Wir haben gesagt, für jeden 139 Euro“, so Pamela. Und es gibt ein weiteres Problem: Der Hund der Bürgergeld-Empfängerin kann nicht mitkommen – es müsste also jemand auf den Vierbeiner aufpassen.

Nach den Urlaubsplänen: Zwischen Pamela und Marita kommt es zum Streit

Einige Folgen später von „Hartz und herzlich“ kommt es jedoch zu einer Kehrtwende. Die 59-jährige Pamela plagen derzeit viele Sorgen: Ihre finanzielle Situation ist seit Monaten äußerst angespannt. Nun hat sie auch noch gesundheitliche Probleme, denn sie leidet unter starken Rückenschmerzen. Ihre ehemalige Freundin Marita kann ihr auch nicht helfen, da sich die beiden überraschend zerstritten haben.

Pamela und ihre Freundin Marita waren im letzten halben Jahr fast unzertrennlich. Doch nun haben die beiden Frauen nach einem Streit den Kontakt zueinander abgebrochen. Pamela will aber Maritas gekaufte Waschmaschine aus ihrem Flur haben und stellt ihrer ehemaligen Freundin ein Ultimatum.

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 18.05 Uhr.