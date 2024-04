Hartz und herzlich: Muss Christine 25 Jahre lang Mietschulden für Schimmelbude abstottern?

Christine aus „Hartz und herzlich“ hat endlich eine neue Wohnung gefunden! Doch ihre alte Bude möchte die Mannheimerin für die Übergabe nicht renovieren.

Christine ist arbeitsunfähig. Denn sie hat mit psychischen Einschränkungen und einer chronischen Lungenentzündung zu kämpfen. Letzterer ist der Grund, weshalb sie unbedingt in eine neue Wohnung ziehen wollte. Die 46-Jährige ist total glücklich: In den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ konnte sie ihre Wohnung in den Benz-Baracken in Mannheim endlich verlassen, welche mit Schimmel befallen war. Nun hat sie eine neue Wohnung gefunden und fühlt sich dort auch sehr wohl.

Schimmelbefall in alter Wohnung

Die 46-Jährige lebt nur wenige Minuten von den Benz-Baracken entfernt. Gemeinsam mit ihrer Tochter Sofie (7) hat sie eine neue Wohnung gefunden. Ihre Söhne Dominik und Danny haben tatkräftig beim Umzug mitgeholfen. Doch nun könnte es riesigen Ärger geben: Wegen der nicht eingehaltenen Kündigungsfrist steht sie vor einem Schuldenberg. Die Warmmiete für die drei Monate würden laut ihren Angaben um die 3.000 Euro betragen. Hinzu kommen Renovierungskosten von rund 6.000 Euro.

Christine: „Ich werde dann eine Ratenzahlung vereinbaren“

„Ich weiß, dass die Miete für die Altwohnung nicht übernommen wurde, weil die nur eine Wohnung zahlen – ist klar und war mir auch von Vornherein klar“, sagt Christine in „Hartz und herzlich“. Und weiter: „Ich werde dann eine Ratenzahlung vereinbaren. Darauf müssen sie eingehen, weil ich nicht mehr wie 20 Euro zahlen kann – wir brauchen ja was zum Leben. Die müssen damit klarkommen, dass ich nicht viel hab.“ Das würde bedeuten: Wenn sich die Schulden auf 6.000 Euro belaufen und Christine jeden Monat eine Rate von 20 Euro zahlen würde, müsste die Hausfrau insgesamt 25 Jahre lang die Schimmelbude abstottern.

Als sie damals in die Wohnung einzog, sei sie „nicht richtig renoviert“ gewesen. Christine ist aber auch klar, dass ihr das die Kaution kosten könnte, wenn die alte Wohnung nicht renoviert wird. Dennoch freut sich sie sich über die neue Bleibe – diese befindet sich nicht mehr im Waldhof, sondern in Schönau und ist somit näher an ihrer pflegebedürftigen Mutter.

RTLZWEI zeigt die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ täglich um 17:05 Uhr.