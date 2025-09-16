„Hartz und herzlich“-Micky: „Komme mit einer Schubkarre voll Geld aus dem Jobcenter“

Bei „Hartz und herzlich“ wurde der Weiterbewilligungsantrag von Micky noch nicht bearbeitet. Gedanken macht sich der Bürgergeld-Empfänger jedoch nicht. Denn der Arbeitslose freut sich auf eine satte Nachzahlung – und diese will er direkt in einem Kiosk verprassen.

Die meisten Protagonisten aus „Hartz und herzlich“ beziehen Leistungen vom Jobcenter. Das läuft oftmals nicht ganz ohne Probleme ab – so auch bei Micky aus Magdeburg. Denn die Behörde hat den Weiterbewilligungsantrag noch immer nicht bearbeitet.

Micky hat noch kein Geld vom Amt erhalten. Seinen Weiterbewilligungsantrag hat der Magdeburger schon vor Wochen abgegeben, doch das Geld ist immer noch nicht da. Er lebt bei seinem Kumpel Marko, und die beiden haben sich an die Wohngemeinschaft gewöhnt.

In den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ macht sich Micky zum Jobcenter und will erfahren, wann oder ob sein Weiterbewilligungsantrag bearbeitet wird. „Ich habe einen Termin zwecks meiner finanziellen Lage und wie ich die letzten Monate überstanden habe. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ich denke mal, ich habe ein gutes Gefühl“, sagt der Bürgergeld-Empfänger in der neuen Folge von „Hartz und herzlich“.

Micky erfährt jedoch in der Behörde, dass das einige Wochen in Anspruch nehmen kann. „Das ist immer noch in der Entscheidung“, erklärt er in der RTLZWEI-Sozialdoku. Dass Micky derzeit noch kein Geld hat, ist für ihn weniger ein Problem. Denn der Bürgergeld-Empfänger hofft auf eine hohe Nachzahlung – und das Geld will er sofort verprassen.

„Dann werde ich gleich zum nächsten Kiosk fahren und alles verprassen“

„Ich sehe es positiv, weil ich das ja alles nachgezahlt bekomme. Das zähl ja ab dem Tag der Neuantragsstellung. Dann komme ich mit einer Schubkarre voll Geld aus dem Jobcenter raus. Dann werde ich gleich zum nächsten Kiosk fahren und alles verprassen“, meint Micky bei „Hartz und herzlich“.

Was bahnt sich zwischen Micky und Pamela an?

Und nicht nur das: Auch in der Liebe bahnt sich etwas an. Dennoch zieht es Micky in die Ferne. Kurzerhand reist er nach Rostock, um der „Hartz und herzlich“-Protagonistin Pamela einen Besuch abzustatten. Ist es nur die frische Meeresbrise, die ihn nach Rostock führt, oder steckt mehr dahinter? Offenbar kommen sich Micky und Pamela näher. Ob daraus eine Beziehung entsteht, wird man demnächst bei „Hartz und herzlich“ sehen.

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 18.05 Uhr sowie dienstags um 20.15 Uhr.