„Hartz und herzlich“: Micky droht die Obdachlosigkeit – Jobcenter stellt Mietzahlungen ein

Micky steht in der neuen Folge von „Hartz und herzlich“ in Magdeburg vor der Räumung seiner Wohnung, da er seinen Bürgergeldantrag nicht verlängert hat. Er muss eine Lösung finden, um nicht auf der Straße zu landen.

Micky hat ein Problem. Der 44-Jährige wird seine Wohnung verlieren, denn die Räumung seines Zuhauses steht unmittelbar bevor. Er ist selbst schuld an dieser Misere, denn er hat seinen Bürgergeldantrag nicht verlängert, sodass die Mietzahlungen vom Amt eingestellt wurden. Wird Micky auf der Straße landen oder findet er eine andere Lösung?

Erst im Jahr 2022 bezog Micky eine eigene Wohnung. Das war für ihn davor 20 Jahre lang ein Traum. Denn der Protagonist aus „Hartz und herzlich“ war obdachlos. „Neuer Abschnitt fürs Leben. Jetzt geht’s vorwärts!“, erklärte Micky damals, als er den Mietvertrag für die Wohnung unterschrieben hat.

Dass er damals eine eigene Wohnung hat, konnte er nicht richtig fassen. 38 Quadratmeter, in denen er sich zurückziehen kann. Die Bleibe sollte erst der Beginn von etwas Großem sein, denn der Arbeitslose hatte noch viele weitere Pläne. Doch nun könnte er seine Wohnung verlieren und ihm droht erneut die Obdachlosigkeit.

Was sonst noch in der Folge von „Hartz und herzlich“ passiert

In Schönebeck leben Franzi und Markus mit ihren sechs Kindern und Onkel René. Doch die Familie steht vor einer massiven Veränderung. Franzis älteste Tochter Lisa möchte mit ihrem Verlobten Leon in eine eigene Wohnung ziehen. Das Verhältnis zwischen dem 22-Jährigen und Familienoberhaupt Franzi ist angespannt und alle sehnen sich nach einer räumlichen Veränderung. Doch der Gesundheitszustand von Onkel René rückt die Umzugspläne in den Hintergrund.

Dennis kümmert sich allein um die Erziehung seines Sohnes Bryan. Der lebhafte Drittklässler hält das Familienleben auf Trab. Der alleinerziehende Vater versucht, seinem Kind trotz Bürgergeld alles zu ermöglichen, doch das Geld ist oft knapp. Eine Rechnung über nicht gezahlte Mieten sorgt bei Dennis für unruhige Nächte. Kann Dennis dieses Unheil abwenden?

RTLZWEI zeigt die Folge von „Hartz und herzlich“ am 9. September 2025 um 21.15 Uhr.