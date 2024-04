Hartz und herzlich: Martin macht seinen Vater Elvis mächtig stolz!

„Hartz und herzlich“-Star Elvis hat einen Grund zur Freude! Denn sein Sohn Martin hat einen Meilenstein erreicht und hat den Führerschein in der Tasche.

Elvis ist in den Benz-Baracken in Mannheim aufgewachsen und kennt das Viertel genau. Er und seine Frau Katrin werden seit Jahren von einem Kamerateam begleitet. Den turbulenten Alltag des Paares können die Zuschauer in der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ hautnah miterleben. Elvis hat nun einen Grund zur Freude. Denn sein Sohn Martin macht ihn mächtig stolz.

Martin hat endlich den Führerschein in der Tasche

In den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ hat Martin endlich den Führerschein in der Tasche. Papa Elvis freut sich riesig, welcher selbst ein riesiger Auto-Fan ist. Denn in seiner Freizeit bastelt er gerne an Autos rum. Wie das Portal mannheim24 berichtet, soll Elvis seit Beendigung des Führerscheins um die 30 Fahrzeuge besessen haben. Für Martin fehlt nur noch ein fahrbarer Untersatz. Ob Martin bald ein eigenes Auto haben wird? Auto-Fan Elvis lässt sich für seinen Sohn mit Sicherheit etwas einfallen.

Wände im Wohnzimmer sollen mit Glitzerfarbe gestrichen werden

Außerdem überzeugt Katrin Ehemann Elvis, dass das Wohnzimmer renoviert werden muss. Die Wände sollen mit Glitzerfarbe gestrichen werden. Diesen Wunsch hat die achtfache Mutter bereits seit zwei Jahren, doch Familienoberhaupt Elvis reagierte auf diese Farbwahl bislang eher skeptisch. Zudem will Katrin den zweiten Geburtstag ihrer Enkelin Amalia zu einem unvergesslichen Ereignis machen und plant die Feier im Garten akribisch. Jetzt muss nur noch der Wettergott mitspielen – und genau an diesem Punkt könnte es problematisch werden.

Elvis wollte die Benz-Baracken verlassen

Elvis etablierte sich bei „Hartz und herzlich“ zum Zuschauerliebling. Vor einiger Zeit hatte er überlegt, die Benz-Baracken in Mannheim zu verlassen. Denn mit der Entwicklung sei er nicht zufrieden – Grund sind vor allem die Neubauten. „Das sind hier die neuen Blöcke. Was soll ich sagen … Es passt nicht. Es passt einfach nicht zu der Gegend. Der ganze Flair, der die Benz-Baracken ausgemacht hat, ist gelöscht worden hier in der Gegend“, erklärte er in der RTLZWEI-Sozialdoku. Und weiter: „Eigentlich habe ich immer gesagt: ‚Ich ziehe hier nicht weg!‘ Das ist hier mein großes Wohnzimmer und man trägt mich nur mit den Füßen voran weg an meinen letzten Tag. Aber mittlerweile sind Kathrin und ich so dabei, dass wenn das wirklich so weitergeht und sich einige Sachen nicht verändern, dann ziehen wir weg. Denn es geht einfach nicht mehr.“

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 17:05 Uhr.