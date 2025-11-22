„Hartz und herzlich“: Markus stirbt mit 48 Jahren!

Großer Schock bei „Hartz und herzlich“: Der aus der Sendung bekannte Familienvater Markus ist im Alter von 48 Jahren plötzlich verstorben. RTLZWEI verkündete die traurige Nachricht bei Instagram.

„Heute erreichte uns die traurige Nachricht, dass Markus aus Magdeburg verstorben ist. Unsere Gedanken und unser Beileid gelten seiner Familie. Du wirst uns fehlen und wir bedanken uns für die gemeinsame Zeit, die wir mit dir verbringen durften“, heißt es in einem Beitrag auf der Instagram-Seite von „Hartz und herzlich“.

Markus erlitt während der Dreharbeiten einen Kreislaufkollaps

Gemeinsam mit Freundin Franzi war Markus mehrmals bei „Hartz und herzlich“ zu sehen. Markus war schwer am Herz erkrankt und erlitt sogar während der Dreharbeiten in 2022 einen Kreislaufkollaps. Der 48-Jährige hatte mit Franzi sechs Kinder – darunter auch die 20-jährige Tochter Lisa, welche selbst Mutter wurde.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Der 𝗛𝗔𝗥𝗧𝗭 𝗨𝗡𝗗 𝗛𝗘𝗥𝗭𝗟𝗜𝗖𝗛 Account (@hartzundherzlich_official)

Die Großfamilie kämpfte in der Sendung immer wieder mit finanziellen Engpässen oder gesundheitlichen Problemen. Doch trotz aller Schwierigkeiten – Markus stand immer wieder für seine Kinder auf.

Markus ist nicht der erste Todesfall bei „Hartz und herzlich“

Seit Jahren begleitet ein Kamerateam viele Protagonisten für die Sendung „Hartz und herzlich“. Markus ist nicht der erste Todesfall: Dagmar aus Mannheim verstarb im Alter von 67 Jahren und Marion aus Krefeld hat den Kampf gegen eine schwere Krankheit verloren – sie wurde 56 Jahre alt. Der Tod von Rudi (63) hat die Community ebenfalls erschüttert und auch Bernd ist im Alter von 69 Jahren verstorben.