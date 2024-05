Hartz und herzlich: Marina abgehauen – Florian gesteht Seitensprung

Überraschung in den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“: Florian feiert in der RTLZWEI-Sozialdoku sein Comeback – jedoch ohne Marina. Denn sie hat die Familie nach einem Seitensprung von Florian verlassen.

Seit dem plötzlichen Tod von Tochter Lisa haben Florian, Marina und ihre Familie nicht mehr bei „Hartz und herzlich“ vor der Kamera gestanden. Nun sind sie zurück, doch ein wichtiges Mitglied fehlt: Nur ein halbes Jahr nach dem tragischen Verlust von Lisa hat Marina die Familie verlassen. Seit die 42-Jährige vor sechs Wochen ohne Vorankündigung ausgezogen ist, kümmert sich Florian allein um die fünf noch zu Hause lebenden Kinder. Job, Haushalt und Erziehung unter einen Hut zu kriegen, ist für den Security-Mitarbeiter allerdings nicht leicht. Marinas Auszug war für die ganze Familie ein Schock. Wann und ob sie in die Benz-Baracken zurückkehrt, ist nicht klar.

Florian und Marina verloren ihre Tochter Lisa-Marie

In den Benz Baracken in Mannheim wird es nie langweilig! Einige Ereignisse der Bewohner sind jedoch auch tragisch – so wie diese von Florian und Marina. Damals ist die Tochter Lisa-Marie des Paares verstorben – bis zu diesem Zeitpunkt waren die beiden mit ihren sieben Kindern bei „Hartz und herzlich“ zu sehen. Nach dem schweren Schicksalsschlag haben sich Florian und Marina aus der RTLZWEI-Sozialdoku zurückgezogen.

Florian hat einen Seitensprung – Marina verlässt daraufhin die Familie

Doch nun taucht Florian in den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ plötzlich wieder auf – jedoch ohne Marina. Denn nachdem Florian seine Liebste betrogen hat, machte Marina kurzen Prozess und hat Florian verlassen. „Ich hatte im letzten Jahr was mit einer Anderen […] eigentlich hatten wir uns dann weitestgehend wieder zusammengerauft, aber war dann leider nicht so“, erzählt der Mannheimer im TV.

Der Streit zwischen Florian und Marina ist komplett eskaliert – nach dem Streit hat sie nicht nur Florian, sondern gleich die ganze Familie verlassen. Für Florian kam die Trennung überraschend. „Jetzt sitz ich schon seit einiger Zeit mit den Kiddies alleine da“, zeigt er sich bedrückt.

Zwar habe er versucht, mit Marina wieder Kontakt aufzubauen – jedoch blockt sie ab und braucht Zeit. Wie es um die Ehe steht, ist unklar. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten lag die Trennung rund sechs Wochen zurück. Florian macht sich jedoch vor allem Sorgen um die Kinder, wie diese die Trennung verkraften.

Die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ zeigt RTLZWEI täglich um 17:05 Uhr.