„Hartz und herzlich“: Mariia und Oleksii flüchten aus der Ukraine nach Rostock

Bei „Hartz und herzlich“ sind einige Protagonisten seit einigen Jahren zu sehen. In der RTLZWEI-Sozialdoku gibt es jedoch auch immer mal wieder neue Gesichter – so auch Mariia und Oleksii. Die Familie ist von der Ukraine nach Rostock geflüchtet.

„Hartz und herzlich“ begleitet den Alltag der Protagonisten – die meisten davon leben in sozialen Brennpunkten oder beziehen Bürgergeld. In der RTLZWEI-Sozialdoku tritt eine neue Familie in den Fokus.

Die junge Familie und Mariia und Oleksii ist aus der Ukraine nach Rostock geflüchtet. Sie leben zwar schon seit fast drei Jahren in der Ostseestadt, doch so ganz eingerichtet und angekommen sind sie noch nicht. Wie lebt das Paar mit ihrem zweijährigen Sohn Tymofii im Blockmacherring?

Integration auch drei Jahre später noch schwierig

Obwohl die Familie bereits drei Jahre in Rostock lebt, gestaltet sich der Alltag sowie die Integration nach wie vor schwierig. Auch die Einrichtung in der Wohnung ist noch nicht vollständig vollbracht. Dennoch blickt die Familie optimistisch in die Zukunft – ob sie auch die Hürden und Probleme bald in den Griff bekommen werden?

Was sonst noch bei „Hartz und herzlich“ passiert

Zwischen Pamela und Micky kommt es zum ersten Kuss

Pamela schwebt unterdessen auf Wolke sieben. Denn in den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ trifft die 58-Jährige endlich ihren Schwarm Micky. Und es wird richtig romantisch! Zwischen den beiden kommt es nämlich zu einem ersten Kuss – dennoch will es Pamela langsam angehen.

Tino hat noch immer keine neue Arbeitsstelle

In Ostfriesland wartet Tino noch auf neue Arbeitsstelle. Bisher hatte er jedoch wenig Erfolg – und so lange das noch so ist, muss er weiterhin nach Rostock pendeln. Als er einige Tage freihat, nutzt Sandra die Möglichkeit, ihn direkt in den Haushalt einzuspannen.

Bei Brigitte wackelt es in der Küche

Brigitte ist glücklich, dass sie die Küchenmöbel ihrer Tochter Sandra übernehmen konnte. Doch kurz danach folgt die Ernüchterung: Die Möbel wackeln! Zum Glück kann Nachbar Carsten ihr bei den handwerklichen Hürden unter die Arme greifen.

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 18.05 Uhr.