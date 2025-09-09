„Hartz und herzlich“: Lisa und Leon wollen ausziehen – „Hauptsache ich komm’ aus diesem Haus raus“

Bei Markus und Franzi aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ stehen Veränderungen bevor. Denn die 22-jährige Tochter Lisa und der gleichaltrige Schwiegersohn Leon wollen ausziehen – so soll die Chance auf Rückführung ihrer Tochter Emma erhöht werden.

„Hartz und herzlich“ dokumentiert den Alltag von Protagonisten, welche mit wenig Geld auskommen müssen und in sozialen Brennpunkten leben. Neben Rostock oder Mannheim ist das Kamerateam auch in anderen Städten unterwegs – so auch in Schönebeck. Dort leben Franzi und Markus mit ihren Kindern. Doch nun wollen die Tochter Lisa sowie der Schwiegersohn Leon sich nach einer eigenen Bleibe umschauen.

In Schönebeck leben Franzi und Markus mit ihren sechs Kindern und Onkel René. Doch die Familie steht vor einer massiven Veränderung. Franzis älteste Tochter Lisa möchte mit ihrem Verlobten Leon in eine eigene Wohnung ziehen. Das Verhältnis zwischen dem 22-Jährigen und Familienoberhaupt Franzi ist angespannt und alle sehnen sich nach einer räumlichen Veränderung.

Lisa und Leon wollen in eine eigene Wohnung ziehen

Tochter Emmi wurde damals in die Obhut des Jugendamtes genommen, da die Behörde die Eltern als unreif eingestuft hatte. Dabei spielte auch die Wohnsituation eine entscheidende Rolle: Lisa und Leon wohnen mit acht Familienmitgliedern in einem 160 Quadratmeter großen Haus. Die neue Wohnung wird vom Amt bezahlt – dort gibt es zwar keinen Balkon. Jedoch sei das für die beiden kein Problem: „Das ist mir egal, Hauptsache ich komm’ aus diesem Haus raus“, sagt Leon bei „Hartz und herzlich“.

Die Eltern von Lisa haben unterdessen mit ganz anderen Hürden zu kämpfen. Onkel und Mitbewohner René leidet an der Lungenkrankheit COPD – und nun wird er auf die Intensivstation eingeliefert. Besonders heftig könnte das für Franzi werden. Denn wenn Lisa tatsächlich auszieht und der Onkel verstirbt, muss sie sich alleine um Markus kümmern. Seit einem Herzinfarkt hat er ein künstliches Herz – der 49-Jährige muss rund um die Uhr gepflegt werden. Deshalb steht Franzi dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung.

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich – Rückkehr aus Magdeburg“ am Dienstag um 21.15 Uhr.