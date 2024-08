„Hartz und herzlich“: Liebes-Glück zerbrochen und schwere Anfeindungen! Zieht Petra einen Schlussstrich?

In den vergangenen Monaten hatte es Petra nicht einfach. Auch in den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ hat die Protagonistin ebenfalls mit zahlreichen Problemen zu kämpfen. Zieht sie sogar einen Schlussstrich in Dessau und wagt einen Neuanfang in den Benz-Baracken?

Eigentlich wollte Petra mit ihren Kindern Pascal und Selina in Dessau komplett neu starten und kehrte den Benz-Baracken in Mannheim den Rücken. Doch dort hatte die Mutter mit vielen Problemen zu kämpfen – ihre Beziehung ist zerbrochen und auch die neue Bleibe ist in einem katastrophalen Zustand.

Zwischen Petra und Felix ist schon wieder alles aus

Erst kürzlich erklärte Petra bei TikTok, dass ihre Beziehung mit Felix zerbrochen sei. In einem Video lässt die Mannheimerin durchblicken, dass er sie nicht respektvoll behandelt habe. „Es ist nicht leicht. Was man einem Menschen antun kann, was Felix mit mir gemacht hat, wünsche ich keinem auf der Welt“, sagt die RTLZWEI-Bekanntheit.

Liebes-Glück zerbrochen – das sind die Gründe

Und weiter offenbart Petra: „Es gab Gründe für diese Trennung: Ich habe erfahren, dass er ein falsches Spiel mit mir spielt. Er hat mit mehreren Frauen Kontakt und auch wieder ein Verhältnis zu seiner Frau. Ich habe gemerkt, dass sich mein Bauchgefühl doch nicht getäuscht hat.“ Bei den Fans sorgt das für Entsetzen. „Und seine Frau wusste davon?“, fragt ein Follower. Die erschreckende Antwort von Petra lautet: „Ja, hat mitgespielt.“ Die Fans stehen hinter Petra. „Solche Menschen, die Lügen und Betrügen sind nichts werd und mit Gefühlen spielen ist noch schlimmer. Petra bleib stark“, meint ein User.

Zieht Petra einen Schlussstrich in Dessau?

Das zerbrochene Liebes-Glück ist nicht das einzige Problem. Denn die Wohnung in Dessau wird für die Familie unerträglich. Nicht nur der Zustand der Bleibe macht Petra zu schaffen, sondern auch noch schwere Anfeindungen der Nachbarn. Nun überlegt sie sogar, Dessau den Rücken zu kehren und einen Schlussstrich zu ziehen – der Ort, wo Petra eigentlich einen Neuanfang wagen wollte.

So geht es mit Petra bei „Hartz und herzlich“ weiter

Petra ist mit Tochter Selina, Sohn Pascal und dessen Freundin Lea von Mannheim nach Dessau gezogen. Doch schnell entpuppte sich der Traum vom Umzug zum Alptraum. Ein Grund für Petras Kummer in Sachsen-Anhalt ist der desolate Zustand ihrer Wohnung. Hinzu kommen Anfeindungen von Nachbarn. Wird die Familie wieder zurück in die Benz-Baracken ziehen? Außerdem möchte die Familie ihren Internethit „Tostebrotsong“ neu aufnehmen und sogar ein Video dafür drehen.

Die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ zeigt RTLZWEI ab dem 26. August 2024 täglich um 18 Uhr.