„Hartz und herzlich“: Liebes-Aus bei Micky und Pamela?

Micky aus Magdeburg und Pamela aus Rostock lernen sich bei „Hartz und herzlich“ näher kennen. Zwischen den beiden scheinen die Funken zu sprühen – doch dann kriselt es plötzlich.

In den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ bahnt sich eine Liebesgeschichte an. Die beiden Protagonisten Micky und Pamela lernen sich kennen – zwischen den beiden scheint es zu knistern. Denn die 58-Jährige ist plötzlich hin und weg.

Micky reist zu Pamela nach Rostock

Micky hat immer noch kein Geld vom Amt erhalten. Seinen Weiterbewilligungsantrag hat der Magdeburger schon vor Wochen abgegeben, doch das Geld ist immer noch nicht da. Er lebt bei seinem Kumpel Marko, und die beiden haben sich an die Wohngemeinschaft gewöhnt. Dennoch zieht es Micky in die Ferne. Kurzerhand reist er nach Rostock, um der „Hartz und herzlich“-Protagonistin Pamela einen Besuch abzustatten. Ist es nur die frische Meeresbrise, die ihn nach Rostock führt, oder steckt mehr dahinter?

Bei Pamela hat sich Besuch angekündigt. Ihr Schwarm Micky aus Magdeburg steht auf der Matte. Doch bei der 58-Jährigen steht die Gefühlswelt Kopf. Kann Freundin Marita sie ablenken und ihre Nervosität abschwächen?

Zwischen Pamela und Micky kriselt es plötzlich

Pamela hätte eigentlich Grund zur Freude. Ihre frisch gedruckten und neuen Autogrammkarten sind angekommen, außerdem schmiedet sie mit Freundin Marita Urlaubspläne. Doch die kriselnde Liebesbeziehung zu Magdeburger Micky schmälert die Euphorie. Gibt es für die beiden denn noch ein Happy End?

Pamela hat neben der kriselnden Beziehung in den neuen Folgen der Bürgergeld-Doku noch ganz andere Probleme. Denn sie hat zwar endlich ein Dach über dem Kopf – aber dafür keine Einrichtung. Die 58-jährige ist vor einem halben Jahr endlich in ihre eigene Wohnung gezogen. Doch der Bürgergeldempfängerin fehlt noch einiges an Einrichtung für ihre vier Wände – und das Geld ist knapp. Zum Glück ist die gebürtige Berlinerin erfinderisch und entdeckt in Groß Klein immer wieder kleine Schätze, mit denen sie viel Geld spart.

