„Hartz und herzlich“: Krise bei Bürgergeld-Paar Lisa und Leon – Sorgt ein Schrank für das Liebes-Aus?

Bürgergeld-Paar Lisa und Leon aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ ziehen in ihre erste eigene Wohnung. Doch die beiden stecken in einer Liebes-Krise – ein Schrank beim Möbelaufbau ist dafür der Auslöser.

Lisa und Leon können endlich in ihre neue Wohnung einziehen. Monatelang haben sie auf diesen Moment gewartet, nun haben sie endlich die Bewilligung für die Erstausstattung vom Amt erhalten. Für Leon kann der Umzug nicht schnell genug losgehen. Das Verhältnis zwischen Lisas Mutter Franzi und dem Bürgergeldempfänger ist mehr als zerrüttet. Beim Aufbau der neuen Möbel kommt es zum Streit. Leon ergreift die Flucht und Lisa bricht in Tränen aus. Steht die Beziehung der beiden auf der Kippe?

Lisa und Leon waren total glücklich, in ihre erste eigene Wohnung zu ziehen – doch beim Einzug beginnt direkt das Drama. Mutter Franzi will den Kleiderschrank selbst aufbauen. „Ob Franzi nicht doch lieber einen Blick in die Anleitung geworfen hätte?“, scherzt der Off-Sprecher bei „Hartz und herzlich“.

„Ich kenne das, ich hab die Scheiße schon aufgebaut bei mir zu Hause!“

Franzi will keine Hilfe von Nachbar Andreas annehmen und sich selbst dem Schrank annehmen. „Ich kenne das, ich hab die Scheiße schon aufgebaut bei mir zu Hause!“, wettert die 40-Jährige. Doch dann macht Andreas eine klare Ansage: „Ich hab das Scheißding auch gehabt, in Weiß!“ Dann stellt er schließlich noch fest: „Ihr habt die verkehrt aufgebaut!“

Die Stimmung ist extrem angespannt und Franzi sowie Nachbar Andreas bekommen sich heftig in die Haare – auch der Rest der Familie ist genervt. Bei einem Versuch der Schlichtung eskaliert auch der Streit zwischen Lisa und Leon. „Ich bin der Vollarsch wieder“, so der 22-Jährige. Leon benötigt eine kurze Auszeit und will mit Andreas losziehen: „Weißte, lass die Frauen das machen, dann gehen wir.“

„Mir platzt gleich der Kragen, ich beende gleich alles!“

Dass Leon mit Andreas aus dem Chaos flüchten will, passt Lisa überhaupt nicht und sagt wütend: „Das ist genauso deine Wohnung wie meine, meine Fresse, mir platzt gleich der Kragen, ich beende gleich alles!“ Während der Abwesenheit von Leon plant Lisa sogar, allein in die neue Wohnung zu ziehen: „Wenn er nach Hause kommt, kann er woanders schlafen, mir egal.“ Das Bürgergeld-Paar ist zusammengezogen, um das Sorgerecht für ihre dreijährige Tochter Emma wiederzubekommen – sollte sich das Paar trennen, stehen die Chancen dafür sehr schlecht.

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ immer dienstags um 20.15 Uhr.