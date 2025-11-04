„Hartz und herzlich“: Jasmin und Maik veröffentlichen Song gegen Kritiker – „Die Hater sind nichts wert“

Connect with us

    Jasmin und Maik bei "Hartz und herzlich"
    RTLZWEI

    Seit einigen Jahren sind Jasmin und Maik bei „Hartz und herzlich“ zu sehen. Die Protagonisten der RTLZWEI-Sozialdoku sind immer wieder Kritik ausgesetzt. Nun hat das Bürgergeld-Paar einen Song gegen Hater veröffentlicht. 

    Zuletzt ging es bei Jasmin und Maik turbulent zu. Das Paar musste in ein Mutter-Kind-Heim ziehen. Denn laut Auffassung der Behörden sind die beiden mit der Erziehung der beiden Kinder völlig überfordert. Für das Bürgergeld-Paar ist es die letzte Chance. Die Zeit im Mutter-Kind-Heim nutzen Jasmin und Maik effektiv – sie zocken nicht nur, sondern haben auch einen Song gegen Hater herausgebracht.

    „Unser Song ist fertig!“, verkündet das Bürgergeld-Paar bei Instagram. Und dieser richtet sich vor allem an die Kritiker: „Das ist ein Song, der die Hater wissen lassen soll, dass ihr, Hater, nichts wert seid – und dass ihr uns völlig egal seid.“

    Abor & Tynna
    Abor & Tynna "ballern" Trennungsschmerz weg: Die Geschichte hinter dem ESC-Song

    „Die Hater ziehen vorbei, doch sie bringen uns nicht klein“

    Auf den Streamingplattformen wie Spotify oder Amazon Music ist der Song bisher nicht zu finden. Lediglich bei Instagram wurde dieser veröffentlicht. In dem Song teilen die beiden ordentlich aus: „Die Hater ziehen vorbei, doch sie bringen uns nicht klein“ oder „Die Hater sind nichts wert, ich bau mir ein Lichtschwert“, heißt es darin.

     

    Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

     

    Ein Beitrag geteilt von mamapapamitherz (@mamapapamitherz)

    An dem Schreiben von Songs hat Maik offenbar Gefallen gefunden. Denn nur wenige Tage später kam er gleich mit einem weiteren Song um die Ecke. „Mein neuer Twitch Song! Text ist wie immer selber geschrieben. Rap Musiker durch KI eingefügt“, so der Bürgergeld-Empfänger. Die Kommentarfunktion ist deaktiviert – wahrscheinlich, weil Jasmin und Maik mit vielen negativen Kommentaren rechnen.

    Und auch sonst wird den beiden im Mutter-Kind-Heim nicht langweilig. Denn neben dem Songschreiben verbringen die beiden viel Zeit mit zocken. „Wir fangen mit dem Zocken grundsätzlich erst an, wenn die Kinder im Bett sind“, betonen die beiden.

    RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 18.05 Uhr.

