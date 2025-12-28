Connect with us

    „Hartz und herzlich“: Janine gibt ihre Selbstständigkeit auf – „Nächster Halt ist jetzt auf jeden Fall das Jobcenter“

    gepostet am

    Janine aus "Hartz und herzlich"
    RTLZWEI

    Für Janine aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ endet das Jahr mit einem schweren Verlust. Die Protagonistin muss ihre Selbstständigkeit als Make-up-Artistin aufgeben. 

    In der Sozialreportage „Hartz und herzlich“ werden Menschen begleitet, welche mit wenig Geld auskommen müssen und meist vom Staat leben. Janine hat zumindest versucht, einen anderen Weg einzuschlagen: Die Zwillingsmutter machte sich als Make-up-Artistin selbstständig. Doch diese muss sie nun aufgeben, wie das Portal „Der Westen“ schreibt.

    Aufgrund eines Stipendiums konnte der „Hartz und herzlich“-Star eine Ausbildung zur Visagistin machen und eröffnete später ihren eigenen Beautysalon. Doch diesen musste sie schließen. Der Grund? Die Auftragslage war mau. Selbstständig blieb sie aber dennoch. Dieser Traum ist nun geplatzt.

    Janine aus "Hartz und herzlich"
    "Hartz und herzlich": Janine vergisst Antrag beim Jobcenter - danach kommt das böse Erwachen

    „Also ich gehe jetzt aufs Gewerbeamt. Ich werde jetzt mein Gewerbe vorerst abmelden, damit das auch mit dem Jobcenter wieder besser läuft. Ich bringe das dann direkt meiner Sachbearbeiterin ins Jobcenter, damit sie das dann auch gleich hat, weil sonst vergesse ich es wieder“, berichtet die Zwillingsmutter bei „Hartz und herzlich“.

    Nach dem Termin in der Behörde berichtet Janine: „Ist erledigt. Jetzt habe ich offiziell mein Gewerbe abgemeldet. Es ist so ein gemischtes Gefühl, weil ich gerne selbstständig bin, aber wenn es aktuell nicht funktioniert, weil die Zeit nicht da ist, dann ist das ja nicht schlimm. Das kann man ja immer wieder machen. Also wenn jetzt alles wieder ein bisschen strukturierter ist und die Kinder angekommen sind, dann kann ich ja wieder anfangen.“

    „Nächster Halt ist jetzt auf jeden Fall das Jobcenter“

    Das Finanzamt fällt erstmal weg, jetzt muss sich Janine dafür beim Jobcenter melden. „Nächster Halt ist jetzt auf jeden Fall das Jobcenter. Ich soll das Schreiben dort direkt abgeben. […] Jetzt habe ich da erstmal keinen Stress und mit dem Finanzamt habe ich auch erstmal meine Ruhe“, so die Protagonistin aus „Hartz und herzlich“.

    Janine stellt aber auch klar, dass sie weiterhin im Make-up-Bereich tätig bleiben will: „Ich will auf jeden Fall mit dem Make-up weitermachen, weil das ist etwas, was ich auch gut kann und was mir auch Spaß macht, obwohl das auch richtig Knochenarbeit ist, wenn man mal so denkt. Nur wenn die Zeit nicht da ist, kann ich nicht von Event zu Event und von Braut zu Braut – das funktioniert irgendwie alles nicht, das schaffe ich nicht […] und der Rücken macht auch nicht richtig mit.“

