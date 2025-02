„Hartz und herzlich“: Hausmeister Michael findet seinen leiblichen Vater

Mit 18 Jahren hat „Hartz und herzlich“-Protagonist Michael erfahren, dass sein Papa nicht sein leiblicher Vater ist. Ein paar Jahre später begann er mit der Suche nach seinen Wurzeln – und hat seinen leiblichen Vater tatsächlich gefunden.

Mit zunächst nur wenigen Anhaltspunkten ergab sich in den letzten Jahren die Möglichkeit, anhand einer Speichelprobe nach Angehörigen zu suchen. Und so hat Michael nun endlich jemanden gefunden, der mit großer Wahrscheinlichkeit sein leiblicher Vater ist. Um ihn kennen zu lernen, muss der 56-Jährige all seinen Mut zusammennehmen und bittet Kumpel Lothar um Beistand.

Michael kommt gut mit seinem Vater Fritz aus

Seit 35 Jahren sucht Hausmeister Michael schon seinen leiblichen Vater. Höchstwahrscheinlich hat er ihn jetzt gefunden: Fritz ist schon 90 und wohnt in Essen in Nordrhein-Westfalen. Also macht sich Michael samt Kumpel Lothar als moralische Stütze auf, ihn zu besuchen und auch einen Vaterschaftstest zu machen. Das Kennenlernen verläuft gut, Vater und Sohn kommen prima miteinander aus. Und nach dem Test-Termin lernt Michael sogar noch mehr Familienmitglieder kennen.

Obwohl die Suche nach seinem leiblichen Vater 35 Jahre lang erfolglos blieb, gab Michael nie auf. Ein Treffer in einer DNA-Datenbank brachte ihn letztlich auf die richtige Spur. Der Hausmeister hat vor Kurzem mit seinem Kumpel Lothar den Mann kennengelernt, der vermutlich sein leiblicher Vater ist. Ein Vaterschaftstest sollte endgültige Klarheit bringen. Wenige Tage nach dem ersten Treffen in Essen und dem Test ist nun ein wichtiger Brief eingetroffen.

Hausmeister Michael kämpfte mit gesundheitlichen Problemen

Im vergangenen Jahr sorgte Michael für Schlagzeilen, da sich sein Gesundheitszustand dramatisch verschlechtert hat. „Ich habe eine schwere Grippe gehabt und auch eine Kopfgrippe gleichzeitig. […] Das bedeutet, dass die Nerven gleichzeitig entzündet waren im Kopf und das hat auch höllisch wehgetan. Das hat sich bei mir auf die Haarwurzeln ausgeschlagen, auf den ganzen Körper und Gliederschmerzen“, erklärte Michael damals in einem TikTok-Video. Doch die schwere Grippe hat Michael schon längst überstanden und genießt nun die Zeit mit seinem Vater.

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 18.05 Uhr.