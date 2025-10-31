„Hartz und herzlich“ & „Hartz Rot Gold“: Die tägliche Vorschau (31.10.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ und „Hartz Rot Gold“ Vorschau für 31.10.25

12.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Cindy ist wieder in Rostock. Die 21-Jährige muss eine letzte Amtshandlung hinter sich bringen, um vollständig Rostock zu verlassen. Gemeinsam mit Freunden mistet Cindy ihre Wohnung aus. Bei der dreifachen Mutter Mali ist Party angesagt. Ihre Freundin Ines hat heute Geburtstag und wird 35 Jahre alt. Gemeinsam mit einigen Freundinnen und ihren drei Kindern lässt die Alleinerziehende die Korken knallen.

13.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Michelles Eltern sind zu Besuch in Rostock. Während ihr Vater auf den Sohn Marlon aufpasst, geht die 19-Jährige mit ihrer Mutter einkaufen. Doch auf einen Zweijährigen aufzupassen ist doch nicht so einfach. Als Michelle wieder nach Hause kommt, findet sie ein großes Schlamassel vor. Rentnerin Regina besucht das Grab ihres verstorbenen Verlobten Norbert. Die 69-Jährige hat den Verlust noch immer nicht verkraftet. Sie vermisst Norbert sehr und wird von ihren Emotionen übermannt.

15.00 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Lausi (34) wagt den nächsten Schritt: Seit knapp einem Monat trocken, beginnt sie nun einen dreiwöchigen Entzug in einer Klinik – für bessere Jobchancen und ein stabiles Leben. Auch für Partner Paddy (42) eine Bewährungsprobe: Er hat versprochen, in dieser Zeit ebenfalls auf Alkohol zu verzichten. Doch hält er sein Wort und wie kommt er ohne Lausi zurecht? In Gelsenkirchen-Ückendorf beschäftigt sich Tanja (46) mit ihrer neuen Leidenschaft für Diamond Painting. Mit winzigen Glitzersteinchen schafft sie bunte Kunstwerke, die ihr helfen, den Kopf freizubekommen. Viele entstanden während ihres Klinikaufenthalts. Heute gehen sie und ihr Ehemann Willy (63) in den Baumarkt, um Rahmen zu besorgen. Danach wollen sie die funkelnden Bilder stolz zu Hause aufhängen. Natascha (37) feiert derweil ihren Geburtstag, doch die Geschenke ihrer drei Kinder bleiben zunächst ungeöffnet. Die alleinerziehende Mutter muss heute im Sonnenstudio arbeiten. Während sie arbeitet, erreicht sie ein Anruf aus Tylers Schule: Ihr Sohn hat sich am Kopf verletzt. Verbringt Natascha ihren besonderen Tag statt mit Kuchen in der Notaufnahme?

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Am 3. März 2025 rast ein PKW in die Fußgängerzone und tötet zwei Menschen. Elf weitere werden teils schwer verletzt. Mannheim befindet sich im Schockzustand. Petra, Tochter Selina, Sohn Pascal und dessen Freundin Lea sind während der Tat in der Innenstadt unterwegs und erinnern sich an die Panik und Unsicherheit. Auch Baracklerin Beate war mit ihrer Tochter Janine in der Nähe, als die Amokfahrt passierte. Die beiden werden den Tag wohl ebenfalls noch lange in schrecklicher Erinnerung behalten. Carmen ist derweil guter Dinge: Schon eine ganze Weile plant sie eine Überraschung für ihren Ehemann Dieter. Eine LKW-Fahrstunde soll es werden. Der 56-Jährige ahnt nichts, als seine Frau ihm das Geschenk schließlich präsentiert. Dieter hat zwar aufgrund seiner Epilepsie keinen Führerschein, über die baldige Gelegenheit, einen großen LKW zu fahren, freut er sich trotzdem sehr.

17.05 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Für Stephan (44) steht der Umzug von Bremen nach Bremerhaven bevor, doch dann meldet sich überraschend Tochter Angelique (25) beim Sender. Zum ersten Mal seit über drei Jahren nimmt Stephan den Hörer in die Hand und ruft sie an. Wie wird das Gespräch verlaufen – und kommt es vielleicht sogar zu einem Treffen? Neben der Hoffnung auf ein Wiedersehen beschäftigen Stephan auch Alltagssorgen und der bevorstehende Umzug. Rentnerin Elke (71) aus Gelsenkirchen erhält derweil überraschend Post aus Tunesien – und steht vor einem Rätsel. Das offizielle Schreiben könnte mit ihrer ungewöhnlichen Liebesgeschichte zusammenhängen: Vor fünf Jahren lernte sie ihren späteren Ehemann in Tunesien kennen, doch nach der Hochzeit wurde klar, dass es ihm wohl vor allem ums Geld ging. Jetzt soll ein Übersetzungsdienst helfen, das Geheimnis zu lüften. Was wollen die tunesischen Behörden von Elke – und wie wird sich ihr Leben nach dem Termin im Übersetzungsbüro verändern? Ingo (55) und Rosa (54) wiederum leben mit fünf Kindern in einem renovierungsbedürftigen Haus in Salzkotten, das sie täglich vor neue Herausforderungen stellt – viele Räume sind wegen eindringendem Grundwasser nicht nutzbar. Hoffnung bringt Tochter Kimberly (19): Die angehende Altenpflegerin hat gerade ihre Ausbildung begonnen und unterstützt die Familie, besonders ihren kranken Vater. Doch Kimberly plant, bald mit ihrem Freund zusammenzuziehen. Wie wird die Familie mit ihrem Auszug umgehen, und wer wird sich künftig um den Vater kümmern? In Bremen-Gröpelingen kämpft Steffi (42) unterdessen Tag für Tag mit den Folgen einer seltenen Autoimmunkrankheit und den Schatten einer schweren Kindheit. Ihr Verlobter Heiko (36), aktuell krankgeschrieben, steht ihr liebevoll zur Seite – doch finanzielle Sorgen setzen dem Paar zu. Immer wieder drohen die Geldprobleme ihren Traum von einer Hochzeit platzen zu lassen. Können Steffi und Heiko gemeinsam einen Weg aus der Krise finden?

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Dank eines Überraschungsgeschenks seiner Frau Carmen erfüllt sich für Dieter heute ein großer Traum: Er darf in einer Fahrstunde einen LKW steuern – allerdings inklusive einer kritischen Zuschauerin, denn Carmen ist natürlich mit dabei. Dafür, dass er keinen Führerschein hat, macht Dieter seine Sache ziemlich gut, sodass sich am Ende der Stunde sogar seine Frau mit ins Führerhäuschen traut. Stolzer könnte Dieter kaum sein und ginge es nach ihm, würde die Stunde wohl nie enden. In Florians Haus gab es kürzlich Nachwuchs, als Katzendame Nala überraschend drei Kätzchen zur Welt brachte. Jetzt gibt es wieder Baby-Neuigkeiten. Die betreffen dieses Mal allerdings Florians Töchter Anna und Lea. Beide sind schwanger und machen ihren Vater damit bald zum zweifachen Opa. Der 42-Jährige freut sich mit ihnen, auch wenn gerade bei Anna beziehungstechnisch nicht alles nach Plan läuft. Aufnahmen von Leas kleinem Wunder zeigt der stolze zukünftige Großvater jetzt schon gern. Für das bevorstehende Konzert ihrer Lieblingsband Tokio Hotel hat Leann derweil ein VIP-Ticket von ihrer Patentante bekommen. Die Vorfreude ist groß und deshalb hat die 20-Jährige für das bevorstehende Ereignis keine Kosten und Mühen gescheut. Nicht nur ein Plakat hat sie liebevoll gebastelt, auch ein neues T-Shirt der Truppe um die Kaulitz-Brüder hat sie sich gegönnt. Zusammen mit Mama Jannie bespricht sie den Rest ihres Stylings und erzählt von einer besonderen Tattoo-Idee.