„Hartz und herzlich“ & „Hartz Rot Gold“: Die tägliche Vorschau (30.10.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ und „Hartz Rot Gold“ Vorschau für 30.10.25

12.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Cindy lebt, nachdem sie das Mutter-Kind-Heim verlassen hat, bei ihrem Freund Ossi in Ostfriesland. Ihre Eltern Sandra und Tino sind mit ihren Geschwistern zu Besuch. Das Leben der 21-Jährigen scheint sich geordnet zu haben. Sie wohnt mit ihrem Freund in einem Haus und hat einen Job. Nur ihre Kinder fehlen noch. Dafür kämpft sie noch immer. Jasmin ist hochschwanger. Die 18-Jährige und ihr Freund reden viel über die Geburt. Eins steht für Maik fest: Bei der Geburt möchte er nicht dabei sein. Das ist zu viel für seine Nerven. Er wird erst seinen Sohn kennenlernen, wenn er zuhause ist.

13.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Die junge Mutter Cindy ist gerade in Rostock zu Besuch. Nachdem sie das Mutter-Kind-Heim verlassen hat, wurde der 21-Jährigen ihre Tochter Clara weggenommen. Nun ist sie wieder in Rostock, um für ein Besuchsrecht zu kämpfen. Cindy gibt nicht auf. Falko ist auf der Suche nach der großen Liebe. Leider hat der Kumpel von Celine eher weniger Glück mit den Frauen. Doch seine gute Freundin möchte ihm helfen, endlich die Liebe seines Lebens zu finden. Doch die Suche gestaltet sich nicht so einfach, wie gedacht.

15.00 Uhr: „Hartz Rot Gold“

In Gelsenkirchen arbeitet Willy (63) seit kurzem als technischer Berater für eine Dachdeckerfirma. Ein Großauftrag, bei dem viel Geld im Spiel ist, stellt den 63-Jährigen vor eine besondere Herausforderung. Um sich ein besseres Bild machen zu können, fährt der Schalke-Fan persönlich zur Baustelle – doch dort läuft es anders als geplant. Trotz seines Schmerzschrittmachers hat Ingo (55) weiterhin gesundheitliche Probleme. Immerhin kommt er dank des neuen Treppenlifts inzwischen wieder in die obere Etage des Hauses. Ein ganz neues Lebensgefühl für den 55-Jährigen. Heute muss sich die Großfamilie um die Instandhaltung des Gartens kümmern. Das Kommando übernimmt dabei Ingos Sohn Niklas (26).

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Petras Freund Jörg ist ein Schausteller-Kind durch und durch. Zwischen Weihnachten und Ostern lebt er allerdings vom Amt, weil für die Kirmes dann Saisonpause ist. Auch andere berufliche Wege hat der 34-Jährige in seiner Jugend ausprobiert, seinen Wurzeln ist er aber dann doch bis heute treu geblieben. Sein Liebesleben verlief dagegen weniger geradlinig: Auf die Geburt eines Kindes folgte bald die Trennung. Aber mit Petra an seiner Seite fühlt er sich jetzt gut und angekommen. Mit Schulden in Höhe von rund 20.000 Euro ist Pascal unterdessen in der Privatinsolvenz. Die läuft seit circa sechs Monaten. Doch jetzt hat der Bürgergeldempfänger einen Brief bekommen, der das Verfahren gefährden könnte. Wegen Kindergeld in Höhe von über 4.000 Euro, das er unrechtmäßig bezogen hat, droht eine Zwangsvollstreckung. Um der Sache schnellstmöglich auf den Grund zu gehen und möglichen Schaden abzuwenden, kontaktiert Pascal direkt seinen Insolvenzverwalter.

17.05 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Lausi (34) wagt den nächsten Schritt: Seit knapp einem Monat trocken, beginnt sie nun einen dreiwöchigen Entzug in einer Klinik – für bessere Jobchancen und ein stabiles Leben. Auch für Partner Paddy (42) eine Bewährungsprobe: Er hat versprochen, in dieser Zeit ebenfalls auf Alkohol zu verzichten. Doch hält er sein Wort und wie kommt er ohne Lausi zurecht? In Gelsenkirchen-Ückendorf beschäftigt sich Tanja (46) mit ihrer neuen Leidenschaft für Diamond Painting. Mit winzigen Glitzersteinchen schafft sie bunte Kunstwerke, die ihr helfen, den Kopf freizubekommen. Viele entstanden während ihres Klinikaufenthalts. Heute gehen sie und ihr Ehemann Willy (63) in den Baumarkt, um Rahmen zu besorgen. Danach wollen sie die funkelnden Bilder stolz zu Hause aufhängen. Natascha (37) feiert derweil ihren Geburtstag, doch die Geschenke ihrer drei Kinder bleiben zunächst ungeöffnet. Die alleinerziehende Mutter muss heute im Sonnenstudio arbeiten. Während sie arbeitet, erreicht sie ein Anruf aus Tylers Schule: Ihr Sohn hat sich am Kopf verletzt. Verbringt Natascha ihren besonderen Tag statt mit Kuchen in der Notaufnahme? Steffi (42) bekommt wie fast jeden Tag Besuch von ihrem Verlobten Heiko (36). Bevor sie zusammen kochen, steht Steffis Gesundheit im Fokus: Sie hat von ihrem Hausarzt eine Überweisung für eine Knieklinik wegen massivem Knorpelschaden erhalten und hofft auf einen baldigen Termin. Wird die Bürgergeldempfängerin zeitnah einen Termin für die Untersuchung bekommen?

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Am 3. März 2025 rast ein PKW in die Fußgängerzone und tötet zwei Menschen. Elf weitere werden teils schwer verletzt. Mannheim befindet sich im Schockzustand. Petra, Tochter Selina, Sohn Pascal und dessen Freundin Lea sind während der Tat in der Innenstadt unterwegs und erinnern sich an die Panik und Unsicherheit. Auch Baracklerin Beate war mit ihrer Tochter Janine in der Nähe, als die Amokfahrt passierte. Die beiden werden den Tag wohl ebenfalls noch lange in schrecklicher Erinnerung behalten. Carmen ist derweil guter Dinge: Schon eine ganze Weile plant sie eine Überraschung für ihren Ehemann Dieter. Eine LKW-Fahrstunde soll es werden. Der 56-Jährige ahnt nichts, als seine Frau ihm das Geschenk schließlich präsentiert. Dieter hat zwar aufgrund seiner Epilepsie keinen Führerschein, über die baldige Gelegenheit, einen großen LKW zu fahren, freut er sich trotzdem sehr. Ein Großauftrag des Arbeiter-Samariter-Bundes erlaubt es dem selbständigen Hausmeister Michael unterdessen, neben Lothar eine weitere Kraft auf Minijobbasis einzustellen – und die heißt Ella. Denn die drei haben schon öfter bewiesen, dass sie ein gutes Team sind und so soll die 43-Jährige auch bei diesem Projekt mitwirken. Während Michael und Lothar der neuen Mitarbeiterin alles zeigen, freut die sich auf die Herausforderung, viele Möbel in recht kurzer Zeit aufzubauen.