„Hartz und herzlich“ & „Hartz Rot Gold“: Die tägliche Vorschau (30.09.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ und „Hartz Rot Gold“ Vorschau für 30.09.25

15.00 Uhr: „Hartz Rot Gold“

In der Punker-Kommune am Rande Berlins genießt Opa (51) mit Gollum das Nichtstun. Seit einiger Zeit bekommt er keine Sozialleistungen mehr. Sein Antrag auf Erwerbsunfähigkeitsrente wurde abgelehnt und das Bürgergeld ist zurzeit eingestellt. Zusammen mit Kumpel Paddy (39) hat er zuletzt Sozialhilfe beantragt – und heute gibt es gute Nachrichten. Salzkotten bei Paderborn: Kimberley (18) will ihren Vater heute mit einer Backrunde aufmuntern. Ingo (55) bekam zuletzt testweise einen Schmerzschrittmacher eingesetzt. Seit er ohne das Gerät aus dem Krankenhaus zurück ist, sind seine Rückenschmerzen wieder schlimmer. Ob es seiner Tochter gelingt, den Gemütszustand des Vaters zu verbessern?

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Brigitte hat Kumpel Carsten um Hilfe gebeten. Sie braucht mehrere Löcher in der Wand, damit sie Regale, Lampen und Blumentöpfe anbringen kann. Für den 47-Jährigen sind solche Gefälligkeitsdienste normalerweise kein Problem, denn er ist handwerklich sehr begabt. Aber da hat er die Rechnung ohne Brigittes starke Wände gemacht. Weiß sich der Tüftler zu helfen oder scheitert er an der Bohrmission? Sandra wiederum ist mit ihren beiden Söhnen an der Küste Ostfrieslands unterwegs. Das erste Mal in ihrem Leben sehen die drei die Nordsee – oder zumindest das, was bei Ebbe davon übrig ist. Watt, soweit das Auge reicht. Traut sich die 41-Jährige auf das matschige Nass oder macht sie am Ende doch einen Rückzieher?

17.05 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Auf ihrem Dauerstellplatz bei Hamm-Uentrop sind Tanja (46) und Willy (63) wieder mitten im Camping-Alltag. Beide wollen und sollen es hier aber aus gesundheitlichen Gründen ruhig angehen lassen. Hinter ihnen liegen ein paar aufregende Wochen, doch auch auf dem Campingplatz scheinen sie nicht wirklich zur Ruhe zu kommen: Hund Teddy geht es sehr schlecht. In der Kommune am Rande Berlins trifft Paddy (39) derweil mit Gollums Hilfe und in Opas (51) Beisein Sicherheitsvorkehrungen für die Holzhütten. Denn heute wollen die Punks nach Österreich aufbrechen. Bevor die Reise losgeht, müssen noch wichtige Dinge erledigt werden. Werden sie trotzdem noch rechtzeitig zum Bahnhof kommen? Hamburg-Barmbek: Eigentlich hat Jessica (38) seit kurzem einen Minijob als Reinigungskraft. Aber der Streik im Nahverkehr sorgte zuletzt für Probleme. Die 38-Jährige geht wegen ihres Fehlens von einer Kündigung aus. Allerdings hat sie ihren Arbeitgeber bisher noch nicht kontaktiert. Und das muss sie nun heute endlich machen. Stimmen ihre Vermutungen? Vor wenigen Tagen hing Jeromes (31) Ehefrau Malena (27) vergeblich in der Telefonwarteschleife ihrer Wohnungsgesellschaft. Heute versucht Jerome sein Glück erneut. Er will nochmal auf die Notwendigkeit eines Kammerjägers für die Beseitigung der Silberfische hinweisen.

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Die 58-jährige Pamela ist vor einem halben Jahr endlich in ihre eigene Wohnung gezogen. Doch der Bürgergeldempfängerin fehlt noch einiges an Einrichtung für ihre vier Wände – und das Geld ist knapp. Zum Glück ist die gebürtige Berlinerin erfinderisch und entdeckt in Groß Klein immer wieder kleine Schätze, mit denen sie viel Geld spart. Brigittes Tochter Jana wiederum hat ihrer 39-jährigen Schwester Sabrina vor kurzem bei ihrem Umzug geholfen. Dabei herrschte jedoch viel Chaos, und nicht alle Möbel konnten den Weg in ihre neue Wohnung nach NRW finden. Mutter Brigitte hat nun eine Spedition beauftragt, um die restlichen Sachen abzuholen – doch es läuft alles andere als geplant.

20.15 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Vor wenigen Jahren starb Dagmar völlig unerwartet an einem Hirnschlag. In einem bewegenden Best-of blickt die gesamte Nachbarschaft nun auf die schönsten Momente der guten Seele der Mannheimer Benz-Baracken zurück.

21.15 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Der Abriss eines kleinen weißen Häuschens sorgt für Trauer in den Benz-Baracken. Dieser einstige Treffpunkt wurde im Gedenken an Dagmar von Michael genutzt. Trotz Hoffnungen der Nachbarn war der Abriss schließlich unausweichlich.

22.15 Uhr: „Hartz und herzlich“

Sven lebt seit acht Jahren Leben ohne festen Wohnsitz. Manchmal kann er aber bei seinen Freunden Sabine und Klaus unterkommen, die als Reinigungskräfte arbeiten. Auch wenn sie vom Amt unabhängig sind, ist das Geld oft knapp.