„Hartz und herzlich“ & „Hartz Rot Gold“: Die tägliche Vorschau (29.10.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ und „Hartz Rot Gold“ Vorschau für 29.10.25

12.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Cindy ist in Rostock zu Besuch! Das hat auch einen bestimmten Grund, denn ihre Schwester Jasmin wird endlich 18. Um diesen Tag zu feiern, hat sie den langen Weg auf sich genommen und will Jasmin zur Seite stehen. Neben dem Geburtstag möchte Cindy auch ihre Tochter Melody besuchen, die sie sehr lange nicht sehen konnte. Auch, wenn Celine als Hartz-IV-Empfängerin auf ihr Budget achten muss, möchte sie auf eine Sache nicht verzichten: ihre Beautyprodukte.

13.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Jasmin steht ihrer jüngeren Schwester Svenja zur Seite, die in ihrer Klasse gemobbt wird. Auch ihrer Klassenlehrerin ist das aufgefallen und hat eingegriffen. Bei Celine und Falko ist viel los. Der 33-Jährige hatte kürzlich einen Obdachlosen aufgenommen. Dieser stellte sich allerdings als Verbrecher heraus, gegen den sogar ein Haftbefehl vorgelegen hat.

15.00 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Stephan (44) räumt seine Wohnung in Bremen. Zum Monatsende muss er raus, das Bett ist verschenkt, die Möbel landen auf dem Sperrmüll. Während er Kisten packt und Löcher zuspachtelt, spricht er über alte Träume, Schulden und das Gefühl, noch nie so unglücklich gewesen zu sein. Wird der Umzug für ihn ein Neuanfang oder doch das Ende seiner Hoffnungen? Lausi (33) steht vor einem dreiwöchigen Klinikaufenthalt zum Alkoholentzug. Seit über einem Monat lebt sie bereits abstinent und will in der Therapie den Grundstein für ein neues Leben legen. Doch neben der Sorge um ihre Gesundheit, belasten sie auch Konflikte mit ihrem Partner Paddy (41). Nach acht Jahren Beziehung kriselt es. Kann Lausi in der Klinik nicht nur ihre Abstinenz festigen, sondern auch Klarheit über ihre Zukunft finden?

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Eva hat COPD und muss deshalb dringend auf ihre Gesundheit achten. Neben Bewegung ist vor allem ein Faktor wichtig: nicht zu rauchen. Und diesen Schritt hat die 57-Jährige jetzt endlich in Angriff genommen. Seit ein paar Wochen geht sie ohne Zigaretten durchs Leben. Das schont nicht nur ihre Lunge, sondern auch den Geldbeutel. Um sich das nochmal bewusst vor Augen zu führen, setzt Eva auf eine App, die ihr genau ausrechnet, was sie in der kurzen Zeit schon gespart hat. Die 20-jährige Selina wiederum hat sich trotz geistiger und körperlicher Einschränkung lange gegen die Arbeit in einer Behindertenwerkstatt gewehrt. Doch ihre Einstellung dazu hat sich schon vor einer Weile geändert und jetzt konnte sie endlich in ihren zukünftigen Alltag reinschnuppern. Die Bezahlung ist nicht besonders, aber Mama Petra sieht trotzdem Vorteile: Selina wird so endlich vom Amt unabhängig sein. Bruder Pascal ist da kritischer und wünscht sich für seine Schwester einen höheren Lohn.

17.05 Uhr: „Hartz Rot Gold“

In Gelsenkirchen arbeitet Willy (63) seit kurzem als technischer Berater für eine Dachdeckerfirma. Ein Großauftrag, bei dem viel Geld im Spiel ist, stellt den 63-Jährigen vor eine besondere Herausforderung. Um sich ein besseres Bild machen zu können, fährt der Schalke-Fan persönlich zur Baustelle – doch dort läuft es anders als geplant. Trotz seines Schmerzschrittmachers hat Ingo (55) weiterhin gesundheitliche Probleme. Immerhin kommt er dank des neuen Treppenlifts inzwischen wieder in die obere Etage des Hauses. Ein ganz neues Lebensgefühl für den 55-Jährigen. Heute muss sich die Großfamilie um die Instandhaltung des Gartens kümmern. Das Kommando übernimmt dabei Ingos Sohn Niklas (26). Steffi (42) aus Bremen ist seit einer Knie-OP vor zwei Jahren arbeitslos. Obwohl sie nicht zusammenleben, sieht das Jobcenter sie und ihren Verlobten Heiko (36) als Bedarfsgemeinschaft an und strich ihr sämtliche Bezüge. Die 42-Jährige will sich davon nicht unterkriegen lassen und versucht, einen Anwalt zu finden , sonst droht ihr schon bald die fristlose Kündigung aus ihrer Wohnung. Natascha (36) würde gerne mit ihren Kindern von Bremen ins benachbarte Niedersachsen ziehen, doch die Wohnungssuche gestaltet sich schwierig. Da die Dreifach-Mama am nächsten Tag Geburtstag hat, dekorieren die Kids das Wohnzimmer, um der Minijobberin wenigstens so eine Freude zu machen. Und das ist nicht die einzige Überraschung, die die drei geplant haben.

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Petras Freund Jörg ist ein Schausteller-Kind durch und durch. Zwischen Weihnachten und Ostern lebt er allerdings vom Amt, weil für die Kirmes dann Saisonpause ist. Auch andere berufliche Wege hat der 34-Jährige in seiner Jugend ausprobiert, seinen Wurzeln ist er aber dann doch bis heute treu geblieben. Sein Liebesleben verlief dagegen weniger geradlinig: Auf die Geburt eines Kindes folgte bald die Trennung. Aber mit Petra an seiner Seite fühlt er sich jetzt gut und angekommen. Mit Schulden in Höhe von rund 20.000 Euro ist Pascal unterdessen in der Privatinsolvenz. Die läuft seit circa sechs Monaten. Doch jetzt hat der Bürgergeldempfänger einen Brief bekommen, der das Verfahren gefährden könnte. Wegen Kindergeld in Höhe von über 4.000 Euro, das er unrechtmäßig bezogen hat, droht eine Zwangsvollstreckung. Um der Sache schnellstmöglich auf den Grund zu gehen und möglichen Schaden abzuwenden, kontaktiert Pascal direkt seinen Insolvenzverwalter. Seit dem Auszug seiner Kinder Lucas und Laura ist es in Florians Reihenhaus derweil ruhiger geworden. Das könnte sich nun ändern, denn es gab unerwarteten Nachwuchs, der sicher bald für viel Trubel sorgen wird. Katze Nala hat drei Babys auf die Welt gebracht, von denen eines leider kurz nach der Geburt schon gestorben ist. Die anderen beiden Kätzchen entwickeln sich dafür prächtig und Florian ist voller Stolz für die niedlichen Fellnasen. Bei der Versorgung lässt er Katze Nala nicht allein und bekommt sogar selbst noch Hilfe.