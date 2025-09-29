„Hartz und herzlich“ & „Hartz Rot Gold“: Die tägliche Vorschau (29.09.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ und „Hartz Rot Gold“ Vorschau für 29.09.25

15.00 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Gelsenkirchen im Ruhrgebiet: Nach einem mehrwöchigen Klinikaufenthalt ist Tanja (46) endlich wieder zu Hause bei ihrem Ehemann Willy (63) und Untermieter Günni. Psychisch geht es ihr nun besser. Ihr Göttergatte hat sich dagegen verletzt und ist daher auf Krücken und Rollstuhl angewiesen. Zum Glück ist Willys bessere Hälfte wieder da und kann sich um ihn kümmern. Ob sie will oder nicht. In Bremen ist Sabrina (40) auch heute wieder in ihrer Schimmelwohnung. Vor ihrem Auszug in ein paar Tagen will sie noch die letzten Sachen sortieren. Wegen der Entsorgung auf dem Innenhof gibt es aktuell Ärger. Tatsächlich hat Sabrina in einem Telefonat mit dem Vermittler des Vermieters ausgehandelt, dass sie die Möbel in der Wohnung lassen kann. Nun hat der Vermieter selbst aber schriftlich davon Abstand genommen. Bislang herrscht weiterhin keine Einigkeit zwischen ihnen. Am Rande Berlins hat Paddys (39) und Lausis (33) Holzhütte auf dem Kommunengelände kürzlich gebrannt, weil ihr Ofen Feuer fing. Um den Schock zu verarbeiten, ist die 33-Jährige vorübergehend bei einer Freundin untergekommen. Nun ist sie zurück und unterstützt Paddy und Mitbewohner Gollum dabei, die letzten Spuren des Feuers zu beseitigen. Bürgergeldempfängerin Jessica (38) aus Hamburg braucht Zeit für sich. Die 38-Jährige und ihr Verlobter Olaf (53) haben sich endgültig gegen die Rückführung ihres Sohnes entschieden. Eine Entscheidung, die ihr nicht leichtfällt. Jessica und Olaf haben etliche Chancen erhalten, ihre Erziehungsfähigkeit zu beweisen, aber jegliche Hilfe von Amts wegen ausgeschlagen. Nun versuchen die beiden ihr Leben neu zu ordnen.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Damian hat sich gut in Rostock eingelebt und ist glücklich über seine Wohnung und den Job im Supermarkt, wo er voraussichtlich auch eine Ausbildung anfangen kann. Allerdings ist der 26-Jährige weiterhin offen für andere Jobs. Am Rostocker Hafen faszinieren ihn die großen Schiffe der Marine. Ob der Transmann am Ende doch noch einen anderen beruflichen Weg einschlägt? Nicole steht derweil kurz vor ihrem vierzigsten Geburtstag. Damit sie ihr neues Lebensjahr gebührend feiern kann, braucht sie dringend einen neuen Look. Wie praktisch, dass eine gute Freundin aus der Frisörbranche kommt. Franzi setzt die Schere an und holt den Farbtopf raus. Ist die 39-Jährige am Ende zufrieden?

17.05 Uhr: „Hartz Rot Gold“

In der Punker-Kommune am Rande Berlins genießt Opa (51) mit Gollum das Nichtstun. Seit einiger Zeit bekommt er keine Sozialleistungen mehr. Sein Antrag auf Erwerbsunfähigkeitsrente wurde abgelehnt und das Bürgergeld ist zurzeit eingestellt. Zusammen mit Kumpel Paddy (39) hat er zuletzt Sozialhilfe beantragt – und heute gibt es gute Nachrichten. Salzkotten bei Paderborn: Kimberley (18) will ihren Vater heute mit einer Backrunde aufmuntern. Ingo (55) bekam zuletzt testweise einen Schmerzschrittmacher eingesetzt. Seit er ohne das Gerät aus dem Krankenhaus zurück ist, sind seine Rückenschmerzen wieder schlimmer. Ob es seiner Tochter gelingt, den Gemütszustand des Vaters zu verbessern? Im Bremer Stadtteil Gröpelingen ist Sabrina (40) in ihrer bereits gekündigten Wohnung damit beschäftigt, ihren Hauströdelmarkt vorzubereiten. Die Geringverdienerin hofft heute auf kaufkräftige Interessenten. Schon seit Tagen sortiert sie aus, was noch zu verkaufen ist. Mal sehen, was sie noch rausschlagen kann. Für die Schalke-Fans aus Gelsenkirchen geht es wieder zu ihrem geliebten Campingplatz nach Hamm-Uentrop. Für Tanjas (46) Mann Willy (63) allerdings mit einer operierten Achillessehne. Willys Sohn Tim und Mitbewohner Günni (66) helfen beim Beladen des Autos. Günni erklärt Tanja noch, wie sie alles unbeschädigt wieder aus dem Kofferraum bekommt.

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Brigitte hat Kumpel Carsten um Hilfe gebeten. Sie braucht mehrere Löcher in der Wand, damit sie Regale, Lampen und Blumentöpfe anbringen kann. Für den 47-Jährigen sind solche Gefälligkeitsdienste normalerweise kein Problem, denn er ist handwerklich sehr begabt. Aber da hat er die Rechnung ohne Brigittes starke Wände gemacht. Weiß sich der Tüftler zu helfen oder scheitert er an der Bohrmission? Sandra wiederum ist mit ihren beiden Söhnen an der Küste Ostfrieslands unterwegs. Das erste Mal in ihrem Leben sehen die drei die Nordsee – oder zumindest das, was bei Ebbe davon übrig ist. Watt, soweit das Auge reicht. Traut sich die 41-Jährige auf das matschige Nass oder macht sie am Ende doch einen Rückzieher?