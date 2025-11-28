„Hartz und herzlich“ & „Hartz Rot Gold“: Die tägliche Vorschau (28.11.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ und „Hartz Rot Gold“ Vorschau für 28.11.25

12.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Sandra und Tino wollen seit längerer Zeit aus Rostock weg und an einen anderen Ort ziehen. Nachdem Ehemann Tino vor wenigen Tagen eine Wohnungsbesichtigung hatte, scheint die Familie ihrem Traum näher denn je zu sein. Geht der Wunsch von Sandra und Tino in Erfüllung, so dass sie bald alle in Ostfriesland leben können? Jasmin hat sich unterdessen zum Valentinstag etwas ganz Besonderes für Maik einfallen lassen. Wird die Teenie-Mama mit ihrer Idee seinen Sinn für Romantik entfachen?

13.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Sandra hat seit zwei Jahren ein Tierhalteverbot, was ihr natürlich gar nicht gefällt. Nun hat die sechsfache Mutter unterwarteten Besuch vom Tierschutz bekommen. Gibt es gute Nachrichten für sie? Ganz andere Sorgen plagen Jasmin und Maik: Seit die Teenies Eltern von Baby Lennox geworden sind, müssen sie mehr denn je auf ihre Finanzen achten. Doch trotz aller guten Vorsätze ist nun ihr ganzes Erspartes aufgebraucht. Wie geht das Ehepaar mit dem Engpass um – und gibt es eventuell eine Möglichkeit, zusätzliche Einnahmen zu generieren?

15.00 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Bei den Punks geht es heute an die Gartenarbeit. Ziel ist eine Terrasse – gebaut aus Holzpaletten und Brettern. Während Paddy (42) und Gollum (40) fleißig schrauben und sägen, kümmert sich Lausi (34) um das leibliche Wohl. Demnächst soll es bei den Punkern selbst geerntetes Gemüse geben, vorerst reicht aber eine Bratwurst vom Eimergrill. Bei Farina (38) und Mike (46) in Witten gab es Post. Farinas letzter Zahnarztbesuch kostet rund 1.000 Euro. Jetzt heißt es also sparen. Statt sich wie geplant in einem Fitnessstudio anzumelden, greift die zweifache Mutter zum Hula-Hoop-Reifen. Ehemann Mike dagegen schmeißt den 3-D-Drucker an. Das Ehepaar hat ein Kleingewerbe angemeldet und will mit selbst designten Deko-Artikeln ein paar Euros dazu verdienen. Doch wie gut steht es tatsächlich um die Auftragslage?

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Jannie ist weiterhin mit ihrer Auswanderung beschäftigt, die sich schon mehrmals nach hinten verschoben hat. Aber das nimmt sie zum Anlass, einen Plan zu ändern. Und genau das teilt sie heute Freundin Sandra und Tochter Leann mit. Sie möchte nämlich die Wohnung in den Benz-Baracken lieber doch nicht aufgeben, sondern im besten Falle untervermieten. Das könnte auch eine Chance für Leann und einen eigenständigeren Neuanfang werden. Weil Söhnchen Jaydin stark schielt, hat Mama Janine einen Termin beim Augenarzt vereinbart. Vorher mutmaßt sie, welche Behandlung wohl anstehen könnte, nach dem Termin ist sie eher ernüchtert, weil das Problem doch schwerwiegender ist als erst angenommen. Deshalb stehen wohl weitere Termine auf dem Programm. Die will die Zwillingsmutter selbstverständlich wahrnehmen, denn die Gesundheit ihrer Kinder ist ihr sehr wichtig.

17.05 Uhr: „Hartz Rot Gold“

In Bremen liegen die Nerven blank. Steffi (42) kämpft weiterhin um die Bewilligung ihres Bürgergeld-Antrags. Auch hinsichtlich der Mietrückstände bei ihrer Vermieterin herrschen noch immer Unstimmigkeiten. Wird die 42-Jährige die drohende Wohnungskündigung noch abwenden können? Nach einem Einbruch im Schrebergarten von Farinas Tante Tatjana (55) soll Mike (46) dabei helfen, eine Überwachungskamera anzubringen. Doch die Installation entpuppt sich als komplizierter als gedacht und Farina (38) muss mit anpacken. Wird die Sicherheitskamera den Praxistest bestehen? Eigentlich wollen Natascha (37) und ihre drei Kinder heute zur Osterwiesen, eine große Kirmes in Bremen. Das Budget ist dank Unterstützung der Familie recht ansehnlich, trotzdem droht der Ausflug zu scheitern: Noch bevor es losgeht, kommt es zum Streit. Tochter Nala (9) weigert sich, ihre neuen Schuhe anzuziehen und Mama Natascha greift durch! Schuhe an – oder keine Kirmes! Für was entscheidet sich Nala? Sabrina (41) ist erneut bei Kumpel Wilfried (85) in Bremerhaven zu Besuch. Auch zukünftig möchte sie als Pflegekraft für ihn da sein – ganz offiziell mit beantragter Pflegestufe. Dafür benötigt sie auf lange Sicht aber eine Wohnung in Bremerhaven. Doch ohne einen Bürgen und mit Schulden wird die Suche schwierig. Sabrina hat aber schon eine Idee, wen sie fragen könnte. Außerdem ist die Überweisung der ersten Rate ihrer Stromschulden fällig. Blöd nur, dass die Bremerin die dafür notwendige Kundennummer nicht parat hat. Und jetzt?

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Seit drei Wochen ist Petras Wohnung durch Pascals Auszug eine reine Mädels-WG. Das hat nicht nur Auswirkungen auf den Platz, sondern sorgt auch für eine unangenehme Leere auf dem Konto der Bürgergeldempfänger. Denn zu zweit haben sie weniger Geld zur Verfügung. Daher kauft das Mutter-Tochter-Gespann nur noch das Nötigste und Selina hat gut im Blick, welche Gerichte günstig zubereitet werden können. Obwohl sie deshalb auskommen, hat Petra Sorge, was passiert, wenn mal eine größere Anschaffung ansteht. Seit einigen Monaten bemerkt Florian schon eine Veränderung, die ihn mehr und mehr beunruhigt. Er hat stark abgenommen, ohne Absicht und ohne, dass er an seinem Essverhalten etwas geändert hätte. Deshalb will er sich jetzt ordentlich durchchecken lassen und holt sich eine Überweisung zum Facharzt. Eine Magen-Darmspiegelung soll Aufschluss geben, ob bei Florian alles in Ordnung ist. Auf einen Termin wird der Mannheimer allerdings eine Weile warten müssen. Janine und Ella verbindet die Liebe zu dauerhaftem Körperschmuck. Und davon haben beide reichlich. Aber noch immer nicht genug, wie sie feststellen. Und während Ella ihre neuesten Tattoos zeigt, überlegt Janine schon, welches ihr nächstes Motiv werden könnte. Dafür muss die alleinerziehende Zwillingsmama allerdings lange sparen. Bei einem Körperbereich und etwas anderem sind sich die Freundinnen aber einig. Beides ist für sie ein No-Go. Für diverse andere Ideen sind die Damen aber immer wieder zu haben.