„Hartz und herzlich“ & „Hartz Rot Gold“: Die tägliche Vorschau (28.10.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ und „Hartz Rot Gold“ Vorschau für 28.10.25

12.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Für die schwangere Jasmin und ihren Freund Maik steht heute ein besonderer Tag an. Sie ziehen in ihre erste eigene Wohnung. Leider ist das junge Paar nicht so organisiert gewesen und sie haben die wesentlichen Dinge vergessen. Maiks Mutter Bärbel ist entsetzt! Nicht einmal Licht oder eine Klobrille besitzen sie. Auch, wenn Celine als Hartz-IV-Empfängerin auf ihr Budget achten muss, möchte sie auf eine Sache nicht verzichten: ihre Beautyprodukte. Die 21-Jährige lässt sich einmal im Monat die Nägel machen und das ist ihr besonders wichtig. Sonst fühlt sie sich nicht wohl.

13.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Der dreifache Vater Alex ist für ein paar Tage wieder in Rostock, um Zeit mit seinen Kindern zu verbringen. Nachdem Alex zu seiner neuen Freundin nach Ostfriesland gezogen ist, hatte er sich kaum bei seinen Kindern und Mali gemeldet. Bekannt zu sein hat nicht nur seine tollen Seiten – es gibt auch Schattenseiten. Diese Schattenseite hat Regina zuletzt erleben müssen. Im Internet gibt es viele Fake-Profile, die sich als die Rentnerin ausgeben. Regina ist entsetzt und will dagegen vorgehen.

15.00 Uhr: „Hartz Rot Gold“

In Gelsenkirchen-Ückendorf ist Tanja (47) nach einem mehrwöchigen Klinikaufenthalt wegen Depression und Angststörungen wieder zurück im Schalkehaus. Ehemann Willy (64) hat seinen Baustellenjob gegen eine Vollzeitstelle im Homeoffice getauscht. Jetzt genießt das Paar die gemeinsame Zeit, pflegt Tanjas Kontakt zu ihrer besten Freundin Bille (57) und kann sich über ein weiteres Erfolgserlebnis freuen: Nach drei Jahren Privatinsolvenz sind beide endlich schuldenfrei. Frührentnerin Dagmar (60) aus Gelsenkirchen-Erle kämpft derweil weiterhin mit den Folgen einer missglückten Kontoumstellung. Daueraufträge wurden nicht ausgeführt, Bargeldabhebungen waren zeitweise nicht möglich. Gemeinsam mit Freundin Elke (71) will sie die Probleme bei der Bank klären und sich außerdem ein dringend benötigtes neues Smartphone zulegen. Wird es ihr gelingen, trotz knapper Kasse das Wunschmodell zu bekommen? In Hamburg bereitet sich Punker Paddy (42) auf einen Termin beim Jobcenter vor, bei dem es um eine mögliche Selbstständigkeit im Handwerk geht. Freundin Lausi (34) ist skeptisch und befürchtet finanzielle Risiken. Nach dem Termin berichtet Paddy von den Fördermöglichkeiten, bleibt aber unsicher, ob er den Schritt wirklich wagen soll. In Bremen steht bei Stephan (44) der Umzug nach Bremerhaven bevor. Da er zunächst im Zelt wohnen wird, muss sich der Langzeitarbeitslose von vielen Möbeln trennen und sich um den Sperrmüll kümmern. Doch wie viel darf man überhaupt kostenlos abholen lassen?

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Bei einem Arzttermin wegen Schmerzen im Sprunggelenk wurde Pascal eine besondere Untersuchung ans Herz gelegt, als er weitere gesundheitliche Probleme erwähnte. Da diese seinen Kopf betreffen, hat er die Überweisung zur Magnetresonanztherapie, kurz MRT, direkt ausgestellt bekommen. Nachdem er erst die falsche Praxis angesteuert hat, findet die Untersuchung am richtigen Ort schließlich doch noch statt – mit einem erleichternden Ergebnis für den 23-Jährigen. Carmen möchte derweil ihren Dieter überraschen. Da er sich neben Schalke 04 auch für LKW aller Art begeistert, möchte sie ihren Göttergatten mit einer Fahrstunde glücklich machen. Und so organisiert sie, was das Zeug hält. Die PKW-Fahrerlaubnis hat der Familienvater zwar nicht, aber einen Gabelstapler darf er fahren. Für Dieters berufliche Zukunft wäre ein LKW-Führerschein optimal, denn neben den guten Jobchancen könnte er täglich etwas tun, was ihm wirklich Spaß macht. Jerrick will unterdessen sein Leben nach und nach in den Griff bekommen. Die eigene Wohnung war der erste Schritt. Als nächstes möchte er sich um seine berufliche Zukunft kümmern, um auch finanziell besser dazustehen. Das knappe Budget macht ihm allein in Sachen Einrichtung oft einen Strich durch die Rechnung. Ursprünglich hat der Halbamerikaner eine Ausbildung zum Fahrzeuglackierer angestrebt. Allerdings gibt es in anderen Bereichen weit mehr Bedarf und Jerrick wäre auch dafür offen.

17.05 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Stephan (44) räumt seine Wohnung in Bremen. Zum Monatsende muss er raus, das Bett ist verschenkt, die Möbel landen auf dem Sperrmüll. Während er Kisten packt und Löcher zuspachtelt, spricht er über alte Träume, Schulden und das Gefühl, noch nie so unglücklich gewesen zu sein. Wird der Umzug für ihn ein Neuanfang oder doch das Ende seiner Hoffnungen? Lausi (33) steht vor einem dreiwöchigen Klinikaufenthalt zum Alkoholentzug. Seit über einem Monat lebt sie bereits abstinent und will in der Therapie den Grundstein für ein neues Leben legen. Doch neben der Sorge um ihre Gesundheit, belasten sie auch Konflikte mit ihrem Partner Paddy (41). Nach acht Jahren Beziehung kriselt es. Kann Lausi in der Klinik nicht nur ihre Abstinenz festigen, sondern auch Klarheit über ihre Zukunft finden? Dagmar (60) aus Gelsenkirchen hat wegen gesundheitlicher Probleme ihrer Freundin Elke (71) eine Vollmacht für ihr Konto erteilt. Heute besorgt Elke die nötigen Unterlagen bei der Bank, damit sie künftig Überweisungen und Geldgeschäfte für Dagmar erledigen kann. Wird die Vollmacht Dagmar den Alltag erleichtern? Die 37-jährige Bremerin Natascha hat von der GEZ 160 Euro zurückbekommen und das Geld für die Kastration ihres Katers genutzt. Sorgen bereitet ihr jedoch die Schule: Tochter Nala (9) ist seit Jahren unterfordert, auch Sohn Tyler (7) ist nicht gefordert. Für Natascha ist das Bremer Schulsystem gescheitert. Sie denkt über einen Umzug nach Niedersachsen nach. Wird sie ihren Kindern so bessere Bildungschancen sichern können?

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Eva hat COPD und muss deshalb dringend auf ihre Gesundheit achten. Neben Bewegung ist vor allem ein Faktor wichtig: nicht zu rauchen. Und diesen Schritt hat die 57-Jährige jetzt endlich in Angriff genommen. Seit ein paar Wochen geht sie ohne Zigaretten durchs Leben. Das schont nicht nur ihre Lunge, sondern auch den Geldbeutel. Um sich das nochmal bewusst vor Augen zu führen, setzt Eva auf eine App, die ihr genau ausrechnet, was sie in der kurzen Zeit schon gespart hat. Die 20-jährige Selina wiederum hat sich trotz geistiger und körperlicher Einschränkung lange gegen die Arbeit in einer Behindertenwerkstatt gewehrt. Doch ihre Einstellung dazu hat sich schon vor einer Weile geändert und jetzt konnte sie endlich in ihren zukünftigen Alltag reinschnuppern. Die Bezahlung ist nicht besonders, aber Mama Petra sieht trotzdem Vorteile: Selina wird so endlich vom Amt unabhängig sein. Bruder Pascal ist da kritischer und wünscht sich für seine Schwester einen höheren Lohn. Jonas ist derweil im Second-Hand-Fieber: Obwohl er durch seinen Jobwechsel vom Security-Bereich zum Rettungsschwimmer mehr Geld auf dem Konto hat, kauft er seine Markenklamotten gern gebraucht auf einer Online-Plattform. Damit schont er nicht nur seine Finanzen, sondern auch die Umwelt. Und noch einen Vorteil hat der Handel im Internet, denn auch eigene Schrankleichen kann man dort verkaufen. Für Jonas eine Win-Win-Situation, denn so hat er schnell wieder Platz im Schrank und auch noch Guthaben für neue gebrauchte Sachen.

22.15 Uhr: „Hartz und herzlich“

In einem Plattenbau in Wolfen-Nord lebt die 40-Jährige Steffi zusammen mit ihrem Sohn Jannik in einer Dreizimmerwohnung. Da Steffis älteste Tochter Celine und deren Freund Philipp momentan keine eigene Bleibe haben, ist das Paar regelmäßig bei Steffi zu Besuch. Sowohl Steffi als auch Celine und Philipp sind arbeitslos und auf staatliche Leistungen angewiesen. Doch damit soll nun Schluss sein. Die drei haben sich bei einer Zeitarbeitsfirma beworben. Bevor sie allerdings einen Job bekommen, müssen sie erst einmal ihre Bewerbungsgespräche überstehen. Ebenfalls in Wolfen wohnen Sarah und Justin. Das Paar hat sich im Internet kennengelernt und lebt seit Kurzem zusammen. Da Justin erst vor einem Monat von Dessau nach Wolfen gezogen ist, bezieht er zurzeit noch keine Hartz-IV-Leistungen. Die beiden müssen somit mit Sarahs Hartz-IV-Satz von 449 Euro auskommen. Leider haben die frisch Verliebten den finanziellen Überblick verloren. Die Folge: Ihnen wurde der Strom abgestellt. Werden Sarah und Justin die Forderungen des Stromanbieters begleichen können? Schmidti plagen ebenfalls finanzielle Sorgen. Nachdem er wegen versuchter Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 1.500 Euro verurteilt wurde, hat sich der 23-Jährige fest vorgenommen, sein Leben zu ändern. Zum einen möchte er wieder arbeiten, zum anderen will er endlich eine eigene Wohnung beziehen. Er hat vor, zusammen mit seinem Kumpel Jens in Bitterfeld eine Männer-WG gründen. Doch werden die beiden auf dem örtlichen Wohnungsmarkt fündig werden?