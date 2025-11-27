„Hartz und herzlich“ & „Hartz Rot Gold“: Die tägliche Vorschau (27.11.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ und „Hartz Rot Gold“ Vorschau für 27.11.25

12.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Bei Manja und Norbert gibt es große Neuigkeiten. Nach nur vier Monaten Beziehung wagt Norbert den nächsten Schritt und macht seiner Freundin einen Heiratsantrag. Die 50-Jährige staunt nicht schlecht über die plötzliche Romantik-Offensive. Aber wird sie auch „Ja“ sagen? Jasmin und Maik wiederum bekommen heute eine neue Couch. Der Transport des Möbelstücks sorgt bei dem frisch verheirateten jedoch Ehepaar für reichlich Probleme – leider auch in ihrer Beziehung

13.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Jean hat sich vor zwei Jahren von seiner Freundin Cindy getrennt und ist nun auf der Suche nach einer neuen Partnerin. Er hat auch schon genaue Vorstellungen, wie seine Traumfrau auszusehen hat. Allerdings gestaltet sich die Suche als schwierig. Sandra und Tino wiederum haben seit längerer Zeit den Wunsch, Rostock den Rücken zu kehren. Nun scheint es endlich eine Möglichkeit zu geben: Ehemann Tino fährt zu einer Wohnungsbesichtigung nach Ostfriesland – jedoch ohne seine Frau Sandra als Support. Werden sie die Wohnung dieses Mal bekommen?

15.00 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Schalke Fan Willy (63) hat einen neuen Wohnwagen gekauft. Dieser ist allerdings wesentlich größer als der alte und damit er auf die geliebte Campingparzelle passt, heißt es jetzt Ärmel hochkrempeln! Eine selbst gebaute Hütte muss weichen und ist zum Abriss freigegeben. Ehefrau Tanja (46) kann kaum hinsehen… In Gelsenkirchen besuchen Dieter (49) und Sandy (45) heute einen Mittelaltermarkt – eine große Leidenschaft von Sandy. Für Dieter ist das eher Neuland. Und blöd ist auch, dass gleichzeitig ein Spiel seines Lieblingsvereins Schalke 04 läuft. Kippt die Stimmung bei den Ex-Partnern oder wird es trotzdem ein gelungener Ausflug ins Mittelalter

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Erst seit rund fünf Wochen hat Lars ein neues Hobby, er spielt Trompete. Doch für die Familie sind zwei Freizeitbeschäftigungen pro Kind zu kostspielig, deshalb muss sich der Teenager entscheiden: Musik oder Fußball. Da sein Herz doch eindeutig für den beliebten Sport schlägt, hat er sich schweren Herzens gegen das Instrument entschieden, obwohl ihm auch das durchaus Spaß gemacht hat. Dass er sein Zweithobby aus finanziellen Gründen aufgeben muss, konnte er aber bei der Rückgabe der Trompete nicht zugeben.

17.05 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Auf dem Campingplatz in Gelsenkirchen geht das Abenteuer für Willy (63) und Tanja (46) weiter! Das Ehepaar freut sich über seinen neuen Wohnwagen und nimmt zum ersten Mal richtig Maß. Dabei wird klar: wenn das neue Domizil auf die Parzelle passen soll, ist Millimeterarbeit gefragt. Nach der ersten muss nun auch noch eine zweite Holzhütte weichen. Ferienzeit in Bremen! Natascha (37) versucht ihre drei Kinder Nala (9), Tyler (7) und Benisha (5) irgendwie zu beschäftigen. Gar nicht so leicht in einer viel zu kleinen Wohnung. Ein Malprojekt soll nicht nur das Kinderzimmer aufhübschen, sondern auch für Beschäftigung sorgen. Außerdem gilt ein besonderes Augenmerk dem anstehenden Geburtstag ihres einzigen Sohnes. Partydeko, Geschenke und Kuchen – Tyler weiß, was er will. Kann Natascha ihm alle Wünsche erfüllen? Bei den Punks geht es heute an die Gartenarbeit. Ziel ist eine Terrasse – gebaut aus Holzpaletten und Brettern. Während Paddy (42) und Gollum (40) fleißig schrauben und sägen, kümmert sich Lausi (34) um das leibliche Wohl. Demnächst soll es bei den Punkern selbst geerntetes Gemüse geben, vorerst reicht aber eine Bratwurst vom Eimergrill. Bei Farina (38) und Mike (46) in Witten gab es Post. Farinas letzter Zahnarztbesuch kostet rund 1.000 Euro. Jetzt heißt es also sparen. Statt sich wie geplant in einem Fitnessstudio anzumelden, greift die zweifache Mutter zum Hula-Hoop-Reifen. Ehemann Mike dagegen schmeißt den 3-D-Drucker an. Das Ehepaar hat ein Kleingewerbe angemeldet und will mit selbst designten Deko-Artikeln ein paar Euros dazu verdienen. Doch wie gut steht es tatsächlich um die Auftragslage?

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Eva freut sich heute auf einen schönen Termin, weil ihr Friseur gleichzeitig ihr Freund Gerhard ist, den sie seit vielen Jahren kennt. Deshalb kann sie sogar ihr eigenes Haarfärbemittel mitbringen und sich während der Einwirkzeit ein bisschen im Laden gegenüber umschauen. Danach wird geschnitten und erzählt, was das Zeug hält. Um anschließend das tolle Ergebnis zu feiern, wollen die Freunde mit einem Sekt anstoßen. Doch das gestaltet sich schwieriger als gedacht. Jannie ist weiterhin mit ihrer Auswanderung beschäftigt, die sich schon mehrmals nach hinten verschoben hat. Aber das nimmt sie zum Anlass, einen Plan zu ändern. Und genau das teilt sie heute Freundin Sandra und Tochter Leann mit. Sie möchte nämlich die Wohnung in den Benz-Baracken lieber doch nicht aufgeben, sondern im besten Falle untervermieten. Das könnte auch eine Chance für Leann und einen eigenständigeren Neuanfang werden. Weil Söhnchen Jaydin stark schielt, hat Mama Janine einen Termin beim Augenarzt vereinbart. Vorher mutmaßt sie, welche Behandlung wohl anstehen könnte, nach dem Termin ist sie eher ernüchtert, weil das Problem doch schwerwiegender ist als erst angenommen. Deshalb stehen wohl weitere Termine auf dem Programm. Die will die Zwillingsmutter selbstverständlich wahrnehmen, denn die Gesundheit ihrer Kinder ist ihr sehr wichtig.