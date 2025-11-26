„Hartz und herzlich“ & „Hartz Rot Gold“: Die tägliche Vorschau (26.11.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ und „Hartz Rot Gold“ Vorschau für 26.11.25

12.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Heute ist Jasmins großer Tag! Sie feiert ihren 19. Geburtstag. Die Teenagerin möchte zur Feier des Tages einen Kuchen backen. Doch in der Vergangenheit kamen ihre selbstgebackenen Gebäckkreationen leider nicht so gut bei der Verwandtschaft an. Wird es der Familie dieses Mal schmecken? Unterdessen ist Pamela noch immer auf der Suche nach einer Wohnung. Nach wie vor kann sich die 56-Jährige gut vorstellen, mit Freundin Regina eine WG zu gründen. Doch für die Rentnerin ist das absolut keine Option.

13.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Bei Regina läuft gerade alles schief – die Rentnerin hat einen kompletten Stromausfall in ihrer Einzimmerwohnung. Nun sitzt die 69-Jährige im Dunkeln und weiß sich nicht weiterzuhelfen. Trotz mehrerer Versuche, den Strom wieder zum Laufen zu bringen, bleibt sie vorerst ohne Elektrizität. Jasmin wiederum macht sich große Sorgen um ihr Baby Lennox. In ihrer Verzweiflung sucht sich schließlich gemeinsam mit Schwiegermutter Bärbel die Kinderklinik auf, um Schlimmeres auszuschließen.

15.00 Uhr: „Hartz Rot Gold“

In Witten kehrt bei der vierköpfigen Familie von Mike (46) und Farina (38) langsam der Alltag zurück. Nach sechs Wochen krankheitsbedingter Auszeit kann Mike (46) endlich wieder als Hausmeister arbeiten. Farina (38) hingegen möchte mehr Bewegung in ihr Leben bringen und prüft ein nahegelegenes Fitnessstudio. Wird sie sich anmelden oder noch zögern? In Bremerhaven hat das Punkerpaar Paddy (42) und Lausi (34) nach dem Tod ihres besten Freundes Asterix Hals über Kopf Hamburg verlassen. Zusammen mit ihrem Kumpel Gollum (41) sind sie in ihr altes Haus zurückgekehrt – doch das Gebäude ist komplett renovierungsbedürftig. Kein Strom, kein fließendes Wasser: Wie leben die Punks unter solchen Bedingungen?

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Jonas und Patricia genießen die Zeit, in der sie mit ihrem siebenjährigen Sohn bei ihrem Freund zu Besuch ist. Während das Paar zusammen kocht, sprechen die beiden über die gemeinsame Zukunft, die sie in Mannheim planen. Da Jonas aus verschiedenen Gründen nicht nach Northeim ziehen möchte, ist seine Freundin bereit, ihre gewohnte Umgebung zu verlassen, um dauerhaft keine Fernbeziehung mehr führen zu müssen. Trotzdem wird ihr der Abschied schwerfallen.

17.05 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Schalke Fan Willy (63) hat einen neuen Wohnwagen gekauft. Dieser ist allerdings wesentlich größer als der alte und damit er auf die geliebte Campingparzelle passt, heißt es jetzt Ärmel hochkrempeln! Eine selbst gebaute Hütte muss weichen und ist zum Abriss freigegeben. Ehefrau Tanja (46) kann kaum hinsehen… In Gelsenkirchen besuchen Dieter (49) und Sandy (45) heute einen Mittelaltermarkt – eine große Leidenschaft von Sandy. Für Dieter ist das eher Neuland. Und blöd ist auch, dass gleichzeitig ein Spiel seines Lieblingsvereins Schalke 04 läuft. Kippt die Stimmung bei den Ex-Partnern oder wird es trotzdem ein gelungener Ausflug ins Mittelalter? In Bremerhaven sind bei den Punks Renovierungsarbeiten angesagt. Während Paddy (42) und Gollum (40) sich an den Deckenabriss im neuen alten Zuhause machen, kümmert sich Lausi (34) um den Haushalt. Gar nicht so einfach ohne Strom und fließend Wasser. Außerdem gibt’s Probleme mit dem kürzlich gekauften Auto. Ob der gebrauchte Passat tatsächlich so eine gute Investition war? Steffi (42) aus Bremen kämpft weiter mit gesundheitlichen und finanziellen Problemen. Die Knie schmerzen und die Vermieterin macht Druck: es droht die Kündigung, wenn Steffi nicht bald Miete zahlt. Kann ihr Verlobter Heiko (36) sie bei einem gemeinsamen Ausflug zum Döner Imbiss auf andere Gedanken bringen?

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Erst seit rund fünf Wochen hat Lars ein neues Hobby, er spielt Trompete. Doch für die Familie sind zwei Freizeitbeschäftigungen pro Kind zu kostspielig, deshalb muss sich der Teenager entscheiden: Musik oder Fußball. Da sein Herz doch eindeutig für den beliebten Sport schlägt, hat er sich schweren Herzens gegen das Instrument entschieden, obwohl ihm auch das durchaus Spaß gemacht hat. Dass er sein Zweithobby aus finanziellen Gründen aufgeben muss, konnte er aber bei der Rückgabe der Trompete nicht zugeben. Seit einer überstandenen Erkältung hat Dieter mit Wassereinlagerungen hinter dem Trommelfell zu kämpfen, deshalb hat seine Frau etwas besorgt, das Abhilfe schaffen soll. Ohrenkerzen sind für den 56-Jährigen etwas Neues, aber um das lästige Wasser loszuwerden, lässt er die Prozedur über sich ergehen. Allerdings ist auch Carmen ungeübt. Das fällt aber erst beim zweiten Ohr auf, denn da scheint auf einmal Dieters Kopf zu rauchen. Aber statt in Panik zu verfallen, knipst Carmen lieber erst mal ein Foto.