„Hartz und herzlich“ & „Hartz Rot Gold“: Die tägliche Vorschau (25.11.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ und „Hartz Rot Gold“ Vorschau für 25.11.25

12.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Jack und Kathleen waren zwei Jahre zusammen und davon ein Jahr verheiratet. Nun wollen beide getrennte Wege gehen. Zum ersten Mal nach gefühltem Dauerkrach können sie reflektieren, was in ihrer Beziehung nicht funktioniert hat. Wie geht es nun weiter – und gibt es eventuell noch Hoffnung? Das Ehepaar Sandra und Tino beschäftigt derweil etwas ganz anderes: Sie und ihre Familie möchten schon seit längerem Rostock den Rücken kehren. Leider mussten sie in der Vergangenheit viele Rückschläge einstecken. Doch nun gibt es einen neuen Hoffnungsschimmer am Horizont.

13.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Ein altbekanntes Gesicht taucht wieder in Rostock auf: Jean ist zurück! Nachdem der 22-Jährige sich von Cindy getrennt hatte, zog er vor zwei Jahren nach Schleswig-Holstein. Da er dort jedoch keinen Anschluss gefunden hat, möchte er jetzt in Rostock wieder frisch durchstarten. Jasmin und Maik wiederum haben sich erst vor kurzem das „Ja-Wort” gegeben. Nun kehrt langsam der Alltag bei der kleinen Familie ein. Die junge Mutter will ihre Kenntnisse am Herd vertiefen und versucht sich an einer leckeren Gemüsepfanne.

15.00 Uhr: „Hartz Rot Gold“

In Gelsenkirchen hat Willy (63) seiner Ehefrau Tanja (46) einen E-Roller gekauft und will sie heute mit dem roten Flitzer überraschen. Für die beiden ist der Campingplatz ein Ort der Erholung, besonders für Tanjas Psyche. Willy will ihr ermöglichen, sich auch in seiner Abwesenheit dort selbstständig bewegen zu können. Doch Tanja ist seit knapp 20 Jahren nicht mehr gefahren. Gelingt die Überraschung? Steffi (42) hat einen wichtigen Begutachtungstermin für ihre Pflegestufe hinter sich. Die Diagnose: Pflegegrad 1. Die Enttäuschung ist groß und Steffi will Widerspruch einlegen. Die zweifache Hundemama kämpft außerdem weiterhin mit Rechnungen, die sie nicht bezahlen kann und überlegt, verschiedene Echthaar-Perücken zu verkaufen. Ihr Verlobter Heiko (36) hat aber eine andere Möglichkeit gefunden und überrascht sie mit einer bezahlten Handy-Rechnung.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Für Janine steht ein wichtiger beruflicher Termin an: Ein Meet and Greet für ihre Fans in einem Club. Da das Event in Bayern stattfindet, muss sich die alleinerziehende Zwillingsmutter für zwei Tage von ihren Kindern trennen. Auch wenn der Abschied schwerfällt, freut sich Janine auf den Abend. Und der hat es in sich. Die 29-Jährige gibt Autogramme und erfüllt Fotowünsche, feiert aber auch selbst ordentlich mit und bewirbt dabei neben dem Club auch noch die Grillz, die ihr Kumpel, der ihr den Auftrag überhaupt beschert hat, anfertigt.

17.05 Uhr: „Hartz Rot Gold“

In Witten kehrt bei der vierköpfigen Familie von Mike (46) und Farina (38) langsam der Alltag zurück. Nach sechs Wochen krankheitsbedingter Auszeit kann Mike (46) endlich wieder als Hausmeister arbeiten. Farina (38) hingegen möchte mehr Bewegung in ihr Leben bringen und prüft ein nahegelegenes Fitnessstudio. Wird sie sich anmelden oder noch zögern? In Bremerhaven hat das Punkerpaar Paddy (42) und Lausi (34) nach dem Tod ihres besten Freundes Asterix Hals über Kopf Hamburg verlassen. Zusammen mit ihrem Kumpel Gollum (41) sind sie in ihr altes Haus zurückgekehrt – doch das Gebäude ist komplett renovierungsbedürftig. Kein Strom, kein fließendes Wasser: Wie leben die Punks unter solchen Bedingungen? Schulferien in Bremen: Die alleinerziehende Natascha (37) will die freie Zeit nutzen, um das Kinderzimmer ihrer drei Kinder auf Vordermann zu bringen. Bevor die Renovierung startet, schmieden die vier gemeinsam einen Schlachtplan. Doch wie werden die Kinder ihr Zimmer gestalten wollen und wer setzt sich am Ende durch? Da Sabrina (41) derzeit noch keine eigene Wohnung hat, lebt sie weiterhin bei ihrem Ex-Freund in Bremen. Doch das soll sich bald ändern. Heute stehen für die 41-Jährige gleich zwei Wohnungsbesichtigungen in Bremerhaven an, begleitet von ihrem Bekannten Wilfried (85). Wird Sabrina (41) die passende Wohnung finden und endlich eine Zusage erhalten?

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Jonas und Patricia genießen die Zeit, in der sie mit ihrem siebenjährigen Sohn bei ihrem Freund zu Besuch ist. Während das Paar zusammen kocht, sprechen die beiden über die gemeinsame Zukunft, die sie in Mannheim planen. Da Jonas aus verschiedenen Gründen nicht nach Northeim ziehen möchte, ist seine Freundin bereit, ihre gewohnte Umgebung zu verlassen, um dauerhaft keine Fernbeziehung mehr führen zu müssen. Trotzdem wird ihr der Abschied schwerfallen. Taddel ist Rapperin mit Leib und Seele und hat reichlich musikalische Vorbilder, bei denen sie nicht nur ihre Musik, sondern vor allem ihren Kampfgeist bewundert. Ihr liebstes Thema in Bezug auf ihre Musik ist aber ihre Heimat, die Benz-Baracken. Nicht nur ihr Künstlername Trip68 bezieht sich auf die Stadt Mannheim, beziehungsweise die Postleitzahl, auch in ihren Texten geht es gern um ihr Zuhause, ihr Viertel. Und mit einem ganz besonderen Beat will Taddel die Baracken verewigen.

22.15 Uhr: „Hartz und herzlich“

Melanies 18 Jahre jüngere Freund Jan ist über Weihnachten wortlos verschwunden. Zerplatzt der Traum der Frührentnerin von einer gemeinsamen Zukunft mit ihm nun endgültig? Der ehemalige Türsteher Matthias und sein Kumpel Chris beziehen beide Hartz IV. Kennengelernt haben die zwei Männer sich bei der Lebensmittelausgabe eines gemeinnützigen Vereins. Um dem tristen Alltag zu entfliehen, möchten die zwei Männer sich etwas ganz Besonderes gönnen: Eine Spritztour mit einem echten Luxus-Auto. Die gelernte Konditorin Miriam hat 2 Kinder aus erster Ehe, Rene und Moni. Vor ein paar Jahren hat sie sich erneut verliebt. Sie und Peter wollen nun heiraten, aber das Geld ist knapp. Werden die Hochzeitpläne und eine mögliche Adoption nun doch scheitern?