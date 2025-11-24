„Hartz und herzlich“ & „Hartz Rot Gold“: Die tägliche Vorschau (24.11.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ und „Hartz Rot Gold“ Vorschau für 24.11.25

12.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Jack und Kathleen sind seit einem Jahr verheiratet und waren bis vor kurzem glücklich. Doch zuletzt krachte es ziemlich zwischen dem Ehepaar. Das Ganze führte dazu, dass die beiden sich schweren Herzens voneinander getrennt haben. Ob sie sich scheiden lassen, ist allerdings noch nicht final entschieden. Für Jasmin und Maik ist derweil der Tag aller Tage gekommen: Sie werden heute heiraten. Leider hat sich die 18-Jährige mit der Zeit verkalkuliert und ist spät dran. Der Bräutigam und die Hochzeitsgäste warten schon vor dem Standesamt – und alle fragen sich: Wo ist die Braut?

13.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Sandras zweitälteste Tochter Jasmin hat gerade erst geheiratet. Die 39-jährige Mama lässt die Hochzeit nun noch einmal Revue passieren. Dabei kommt Sandra zu dem Schluss: Die Hochzeit und vor allem die Feier danach haben ihr nicht gefallen. Sie glaubt nicht, dass Jasmins und Maiks Ehe lange halten wird. Währenddessen haben Jasmin und Maik in der Küche ihren ersten Ehestreit. Der Grund: Die junge Mutter möchte demnächst arbeiten gehen. Doch Ehemann Maik wünscht sich mehr Zeit mit Jasmin. Wie gehen die Teenager mit ihrer ersten Krise um?

15.00 Uhr: „Hartz Rot Gold“

In Hamburg läuten die Hochzeitsglocken. Nachdem sich Jessica (40) und Olaf (55) ordentlich in Schale geworfen haben, machen sie sich auf den Weg zum Standesamt und sind kurz darauf offiziell Mann und Frau. Auf dem Hamburger Dom wollen die Frischvermählten ihren besonderen Tag schließlich gebührend feiern. Frührentnerin Dagmar (60) kämpft in Gelsenkirchen mal wieder mit Papierkram. Diesmal geht es um einen Antrag auf eine barrierefreie Wohnung. Zum Glück hat die 60-Jährige dabei Hilfe von Freundin Elke (71), die ebenfalls dringend eine neue Wohnung sucht. Zuletzt bereitete ihr dabei vor allem die Schufa Sorge.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Petra und Selina haben seit rund einer Woche eine Mädels-WG, denn Pascal ist mit Freundin Lea zusammengezogen. Doch Mama und Schwester vermissen ihn sehr, außerdem kennen sie seine neue Wohnung bislang noch nicht. Also wird per Videoanruf eine erste Führung gemacht, sodass auch die beiden Frauen einen Eindruck von Pascals neuem Leben bekommen. Lange mussten sich Selina und ihr Bruder ein Zimmer teilen. Jetzt haben die Geschwister Raum für sich. Nach der Trennung von Ehefrau Marina und einigem Trubel erwartet Florian auch weiter keine Pause, denn der 43-Jährige wird demnächst zweifacher Opa. Seine Töchter Lea und Anna sind beide schwanger. Allerdings wird er vermutlich nicht beide Enkel gleich viel sehen. Lea wohnt bei ihm, auch wenn sie viel Zeit bei ihrem Freund verbringt. Trotzdem wird auch in Florians gelbem Reihenhaus ein Babyzimmer entstehen. Mit Anna gibt es dagegen wenig Kontakt.

17.05 Uhr: „Hartz Rot Gold“

In Gelsenkirchen hat Willy (63) seiner Ehefrau Tanja (46) einen E-Roller gekauft und will sie heute mit dem roten Flitzer überraschen. Für die beiden ist der Campingplatz ein Ort der Erholung, besonders für Tanjas Psyche. Willy will ihr ermöglichen, sich auch in seiner Abwesenheit dort selbstständig bewegen zu können. Doch Tanja ist seit knapp 20 Jahren nicht mehr gefahren. Gelingt die Überraschung? Steffi (42) hat einen wichtigen Begutachtungstermin für ihre Pflegestufe hinter sich. Die Diagnose: Pflegegrad 1. Die Enttäuschung ist groß und Steffi will Widerspruch einlegen. Die zweifache Hundemama kämpft außerdem weiterhin mit Rechnungen, die sie nicht bezahlen kann und überlegt, verschiedene Echthaar-Perücken zu verkaufen. Ihr Verlobter Heiko (36) hat aber eine andere Möglichkeit gefunden und überrascht sie mit einer bezahlten Handy-Rechnung. Natascha (37) aus Bremen lebt mit ihren drei Kindern auf nur 74 Quadratmetern. Der Nachwuchs teilt sich ein Zimmer und das wird vor allem für die älteste Tochter Nala (9) immer schwieriger. Die Familie würde gerne in eine größere Wohnung in Niedersachsen ziehen und tatsächlich meldet sich die Alleinerziehende auf eine vielversprechende Wohnungsanzeige. Das Telefon klingelt – und der Vermieter ist dran. Gibt es hier tatsächlich gute Nachrichten? Dieter (49) hat über eine Zeitarbeitsfirma einen neuen Job ergattern können. Ein Ausflug zum neuen Firmengelände soll Ex-Freundin Sandy (45) zeigen, wie er es angetroffen hat. Der Schalke-Fan arbeitet ab sofort in der Qualitätskontrolle für Büromöbel und hat wieder ein festes Einkommen. Gefeiert wird das anschließend bei einem Fußballspiel des gemeinsamen Lieblingsvereins: Zusammen mit Sandys Freundin Mandy geht es in voller Fan-Montur Richtung Stadion.

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Für Janine steht ein wichtiger beruflicher Termin an: Ein Meet and Greet für ihre Fans in einem Club. Da das Event in Bayern stattfindet, muss sich die alleinerziehende Zwillingsmutter für zwei Tage von ihren Kindern trennen. Auch wenn der Abschied schwerfällt, freut sich Janine auf den Abend. Und der hat es in sich. Die 29-Jährige gibt Autogramme und erfüllt Fotowünsche, feiert aber auch selbst ordentlich mit und bewirbt dabei neben dem Club auch noch die Grillz, die ihr Kumpel, der ihr den Auftrag überhaupt beschert hat, anfertigt. Die Auswanderungspläne von Leanns Mutter Jannie haben sich einmal mehr verschoben. Das hat ihre Tochter grad von ihr am Telefon erfahren. Eigentlich sollte Jannie heute einen Zahnersatz bekommen und damit wäre ihr letzter, wichtiger Termin abgehakt. Allerdings zieht sich die Zahnbehandlung doch mehr in die Länge als gedacht und die Abreise muss erneut verschoben werden. Da Leann in Deutschland bleibt, hat sie Mama und Bruder damit zumindest noch etwas länger in ihrer Nähe.