„Hartz und herzlich“ & „Hartz Rot Gold“: Die tägliche Vorschau (23.10.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ und „Hartz Rot Gold“ Vorschau für 23.10.25

12.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Pünktlich zu Carmens Entschluss, dass endlich eine neue Küche angeschafft werden muss, lernt sie auf Michaels 56. Geburtstag dessen Freund Chris kennen – und der bietet sich prompt als Helfer für das Großprojekt im gelben Reihenhaus an. In Sachen Hilfsbereitschaft scheint er seinem Freund Michael also sehr zu ähneln. Und obwohl Chris gelernter Maurer ist, liegen ihm auch viele andere handwerkliche Tätigkeiten. Dazu gehört zum Glück auch alles rund um die Neugestaltung und den Aufbau einer Küche. Nicht nur Carmens Küche wird generalüberholt, auch Jerricks Haare bekommen ein Rundum-Sorglos-Paket. Der 22-Jährige hat dafür einen Termin beim Spezialisten gemacht. Jerrick betritt zum ersten Mal die heiligen Hallen eines Barber-Shops. Und er weiß ganz genau, wie er den Salon nachher verlassen möchte. Jerricks Mama Ella legt allerdings großen Wert darauf, dass ihr Sohn ordentlich und gepflegt aussieht. Wie wird sie auf sein Umstyling reagieren? Die an Depressionen leidende Beate erzählt ihrer Freundin Ela unterdessen von ihren Plänen, einen Behindertenausweis beantragen zu wollen. Dieser würde ihr das Leben erleichtern. Beate dürfte unter anderem gratis eine Person in den öffentlichen Verkehrsmitteln mitnehmen, denn allein unter vielen Menschen zu sein, fällt ihr sehr schwer. Ob sie aber ein Anrecht darauf hat, weiß sie noch nicht und muss noch einige Informationen dazu einholen.

13.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Im gelben Reihenhaus von Carmen und Dieter dreht sich momentan alles um die Küche. Die neuen Möbel und Geräte sind bereits geliefert, aber vor dem Aufbau muss der Raum komplett renoviert werden. Neben den Kindern helfen auch Nachbar Michael samt Kumpel Lothar bei den Arbeiten. Sie haben die alte Küche bereits von Tapeten befreit, das Mobiliar zerlegt und zur Deponie gebracht. Auch Michaels Freund Christian unterstützt die Baustelle mit seinen handwerklichen Fähigkeiten und hat die Leitung der Aktion „Neue Küche“ übernommen. Die unter Depressionen leidende Beate wiederum würde gern einen Behindertenausweis beantragen. Der Grad ihrer Beeinträchtigung durch die Erkrankung ist ihr zwar nicht bekannt, dennoch hofft sie, dass das Dokument sie gerade in für sie schwierigen Situationen mit vielen Menschen entlasten könnte. Ihre Freundinnen Jannie und Mel unterstützen sie in ihrem Vorhaben und warten auf Beate, als sie mit dem Antrag vom Amt zurückkehrt. Ob das mitgegebene Formular allerdings das richtige ist, wird sich zeigen. Beim alleinerziehenden Papa Florian nimmt die Arbeit unterdessen einfach kein Ende. Seit Marinas Auszug kümmert er sich allein um die Kinder, die Pferde der Familie, seinen Job und um alles rund um Haus und Grundstück. Und letzterem gilt heute seine Aufmerksamkeit, denn er gestaltet aktuell den Garten um. Ein überflüssiger Grill von Nachbar Elvis wird dankend angenommen und der Zaun begradigt. Insgesamt soll der Garten für den Sommer grüner werden. Die Devise: weniger Obstbäume, mehr Rasen!

15.00 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Für Stephan (44) und seinen Hund Socke steht der Neustart in Bremerhaven bevor. Bis er dort eine feste Bleibe gefunden hat, will der gebürtige Stendaler zunächst im Zelt wohnen. Bevor es losgeht, muss seine alte Wohnung in Bremen aber tipptopp übergeben werden. Heute geht’s dafür in den Baumarkt – Löcher zuspachteln, Wände streichen, alles soll ordentlich hinterlassen werden. Familienvater Mike (46) aus Witten ist derweil weiter krankgeschrieben. Aufgrund eines Bandscheibenvorfalls in der Halswirbelsäule kann der Hausmeister gerade auch keine Fahrstunden absolvieren. Trotzdem überlegen er und Ehefrau Farina (38) schon mal, inwieweit sich ein eigenes Auto für ihn finanzieren ließe. Außerdem stellt sich die Frage: Wo ist Hündin Lotte?

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Jana ist aktuell zu Besuch bei ihrer Schwester Sabrina in Bad Berleburg und lernt die ländliche Umgebung kennen, in der die 40-Jährige jetzt lebt. Ein bisschen mulmig ist ihr schon, da sie so viel Natur überhaupt nicht gewohnt ist. Und noch eine Herausforderung liegt vor den Schwestern: Sie reisen heute wieder mit Bus und Bahn zurück nach Rostock. Carsten muss unterdessen die Bremsen seines Drahtesels entlüften. In der Theorie weiß der 47-Jährige, was er zu tun hat, denn er hat oft seinem ehemaligen Chef in der Fahrradwerkstatt zugesehen. Doch ein erster Versuch scheint nicht so gut zu funktionieren. Wird der Tüftler die Mission heute noch erfolgreich abschließen?

17.05 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Im Schalke-Haus in Gelsenkirchen stehen heute alle Zeichen auf Verschönerung: Während Tanja (46) wieder zur Behandlung ihrer Depression in der Klinik ist, kümmern sich Willy (63), Günni (67) und Sohn Marvin (25) um das Terrassendach und bringen das Hochbeet auf Vordermann. Auch die blau-weiße Vereinsfahne darf da natürlich nicht fehlen. Ob die Männer Tanja damit eine Freude machen können? In der Hamburger Wohnung von Jessica (40) und Olaf (54) wird unterdessen wieder fleißig renoviert. Während Jessica sich um das Streichen der Wände im neuen Allzweckzimmer kümmert, sorgt Olaf in der Küche für das leibliche Wohl. Auf dem Speiseplan: Pasta Bolognese mit Hackfleisch aus der Tiefkühltruhe. Sabrina (41) wiederum hat Ärger mit den Bremer Stadtwerken und braucht deshalb die Unterstützung von Kumpel Daniel (28). Die 41-Jährige hat ihren Stromvertrag für ihre letzte Wohnung nicht rechtsgültig gekündigt und könnte nun auf einer hohen Nachzahlung sitzenbleiben. Wird die Bremerin nochmal mit einem blauen Auge davonkommen? Elke (71) möchte ihre beste Freundin Dagmar derweil zum morgigen 60. Geburtstag mit einer kleinen Feier überraschen. Unterstützung bekommt sie dabei von Petra (65), mit der sich die 71-Jährige inzwischen angefreundet hat. Gemeinsam verzieren die Rentnerinnen Dagmars Geburtstagskuchen und kümmern sich um die Deko für den großen Tag. Elke hofft, dass sich ihre beiden Lieblingsmenschen gut verstehen werden.

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Brigitte begibt sich gemeinsam mit ihrer Tochter Jana auf einen Shoppingtrip in den An- und Verkauf. Es wird eine neue Couch gesucht, denn die alte hat ihren Dienst getan und die besten Tage bereits hinter sich. Leider hat Regina nichts Passendes im Angebot, was allerdings kein Grund ist, nicht doch etwas zu stöbern. In Ostfriesland hat Sandra unterdessen ein neues Hobby für sich entdeckt. Mit gesammelten Löwenzahnblüten und Zucker stellt sie ihren eigenen Honig her. Dabei kommt sie mit der Produktion kaum hinterher, denn Freunde und Verwandte sind ganz verrückt nach der hausgemachten Leckerei.