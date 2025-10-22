„Hartz und herzlich“ & „Hartz Rot Gold“: Die tägliche Vorschau (22.10.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ und „Hartz Rot Gold“ Vorschau für 21.10.25

12.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Für das Musikvideo zum „Tostebrotsong“ sind Pascal, Selina und Petra nach Hamburg gereist. Dort haben die drei unter anderem Musikmanager Felix getroffen. Bei Petra und Felix hat es sofort gefunkt. Trotz eines Altersunterschieds von 17 Jahren wollen die beiden einander näher kennenlernen. Ein weiteres persönliches Treffen gab es zwar noch nicht, dafür aber zahlreiche Videotelefonate. Bis zum Wiedersehen turteln die Zwei eifrig am Telefon. Weil er sich ausgebrannt fühlte, hat Jerrick derweil seine Vollzeitstelle im Burgerladen an den Nagel gehängt. Ganz aufhören kommt für ihn aber nicht infrage, deshalb macht er dort erst einmal weiter auf Minijob-Basis. Generell möchte er aber in einem anderen Bereich arbeiten als in der Gastronomie. Aufgrund der reduzierten Stunden muss Jerrick zeitnah Bürgergeld beantragen. Und dafür braucht er einen Personalausweis, der bei ihm aber vor Kurzem abgelaufen ist. Es gibt also viel zu tun für den 22-Jährigen. Traurige Neuigkeiten gibt es wiederum um Dagmars altes Häuschen. Es soll nun endgültig abgerissen werden. Für Michael, der Haus und Grundstück angemietet, zusammen mit Kumpel Lothar liebevoll renoviert und als Zweitwohnsitz genutzt hat, ein herber Verlust. Aber auch für die Nachbarschaft war das Grundstück über Jahre ein wichtiger Treffpunkt. Michael wollte nach Dagmars Tod daran anknüpfen und den Wohlfühlort für alle erhalten. Und auch jetzt will er trotz der Hiobsbotschaft den Garten vorerst weiter verschönern und für alle nutzbar machen.

13.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Erneut ist Elvis‘ Familie vor der eigenen Haustür bestohlen worden. Dieses Mal handelt es sich zwar „nur“ um eine ausrangierte Waschmaschine, trotzdem ärgert sich der achtfache Vater extrem darüber. Denn die von Elvis angebrachten Überwachungskameras und sein eigenes, wachsames Auge haben die dreiste Tat nicht vereiteln können. Das alte Elektrogerät wurde ausgerechnet von den Lieferanten entwendet, die Nachbarin Carmen ihre neue Küche gebracht haben. In Dagmars altem Häuschen gibt es heute unterdessen etwas zu feiern. Der Grund ist Michaels Geburtstag. Der selbstständige Hausmeister wird 56. Nicht nur Carmen und Dieter zählen zu den Gratulanten, auch zahlreiche Freunde sind gekommen, um den immer bereitwilligen Helfer zu beglückwünschen. Dabei denken sie auch an Michaels Einsatz im Ahrtal nach dem Hochwasser 2021 zurück, bevor sie Carmens selbstgebackenen Kuchen anschneiden. Beates Sohn Pascal wiederum bekommt aktuell kein Bürgergeld. Um wieder in den Bezug zu kommen, hat er sich für einen Minijob bei einem Fahrdienst für Menschen mit Behinderung entschieden und den Vertrag auch schon beim Jobcenter eingereicht. Seine Sachbearbeiterin braucht aber für die Berechnung Pascals Arbeitszeiten. Die kennt er allerdings noch nicht und auch seine zukünftige Chefin kann ihm keine genauen Angaben dazu machen, bevor er den Job angetreten hat. Deshalb wird er weiter auf eine Bearbeitung seines Bürgergeldantrags warten müssen.

15.00 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Jessica (40) und ihr Verlobter Olaf (54) stehen wegen Mietschulden vor einer fristlosen Kündigung ihrer Wohnung in Hamburg. Heute haben sie einen Termin in der Wohnungsnotstelle, um Unterstützung zu suchen und ihre Zahlungen nachzuweisen. Können Jessica und Olaf die Kündigung noch abwenden? Willy (63) lebt mit Stiefsohn Marvin (25) und Freund Günni (67) zusammen in Gelsenkirchen. Seine Frau Tanja ist derzeit in einer Klinik. Routinen und Aufgaben, die Tanja sonst übernimmt, fallen jetzt auf die Männer zurück. Wie bewältigen sie den Haushalt und die täglichen Aufgaben ohne Tanja?

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Jana ist die ganze Nacht durch mit dem Zug zu ihrer Schwester Sabrina nach Bad Berleburg gefahren. Die beiden Frauen haben sich drei Monate nicht gesehen und genießen jede freie Minute, die sie zusammen verbringen können – auch wenn die 32-jährige Besucherin aus Rostock noch sehr erledigt von der langen Reise ist. Wie lange hält sie durch? Regina wiederum hat endlich ein kleineres Bett in einem An- und Verkauf gefunden. Einziges Manko: Sie muss das alte Bett allein entsorgen und das neue auch allein aufbauen. Zum Glück gibt es Nachbarin Christine, die ihr zur Hand geht. Ob die beiden Damen die Montage gemeinsam bewältigen?

17.05 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Für Stephan (44) und seinen Hund Socke steht der Neustart in Bremerhaven bevor. Bis er dort eine feste Bleibe gefunden hat, will der gebürtige Stendaler zunächst im Zelt wohnen. Bevor es losgeht, muss seine alte Wohnung in Bremen aber tipptopp übergeben werden. Heute geht’s dafür in den Baumarkt – Löcher zuspachteln, Wände streichen, alles soll ordentlich hinterlassen werden. Familienvater Mike (46) aus Witten ist derweil weiter krankgeschrieben. Aufgrund eines Bandscheibenvorfalls in der Halswirbelsäule kann der Hausmeister gerade auch keine Fahrstunden absolvieren. Trotzdem überlegen er und Ehefrau Farina (38) schon mal, inwieweit sich ein eigenes Auto für ihn finanzieren ließe. Außerdem stellt sich die Frage: Wo ist Hündin Lotte? Sabrina (41) wiederum hat einen neuen Begleiter an ihrer Seite: Daniel. Der 28-Jährige macht aktuell eine Umschulung zum Immobilienkaufmann – sein Wissen soll Sabrina bei der Suche nach einer Wohnung und einer neuen Arbeitsstelle helfen. Denn ihr befristeter Arbeitsvertrag läuft bald aus. Werden die beiden etwas für die gebürtige Oldenburgerin finden? In Hamburg sorgt sich das Punker-Pärchen Paddy (42) und Lausi (34) unterdessen um Hund Pinsel. Dem fünfjährigen Rüden geht es seit Längerem nicht gut – beim Tierarzt sollen nun Blut- und Urinproben Klarheit bringen. Doch die Sorge um Pinsel wird begleitet von finanziellen Ängsten: Die Kasse der beiden ist knapp. Wie hoch wird die Tierarztrechnung am Ende ausfallen?

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Jana ist aktuell zu Besuch bei ihrer Schwester Sabrina in Bad Berleburg und lernt die ländliche Umgebung kennen, in der die 40-Jährige jetzt lebt. Ein bisschen mulmig ist ihr schon, da sie so viel Natur überhaupt nicht gewohnt ist. Und noch eine Herausforderung liegt vor den Schwestern: Sie reisen heute wieder mit Bus und Bahn zurück nach Rostock. Carsten muss unterdessen die Bremsen seines Drahtesels entlüften. In der Theorie weiß der 47-Jährige, was er zu tun hat, denn er hat oft seinem ehemaligen Chef in der Fahrradwerkstatt zugesehen. Doch ein erster Versuch scheint nicht so gut zu funktionieren. Wird der Tüftler die Mission heute noch erfolgreich abschließen?