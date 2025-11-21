„Hartz und herzlich“ & „Hartz Rot Gold“: Die tägliche Vorschau (21.11.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ und „Hartz Rot Gold“ Vorschau für 21.11.25

12.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Die junge Mutter Michelle hat einen neuen Job im Finanzbüro. Nun versucht die 19-Jährige, ihren fünfjährigen Sohn und ihre neue Arbeitsstelle unter einen Hut zu bringen. Doch ganz ohne Hilfe wird das ein schweres Vorhaben. Michelle hofft deshalb sehr, dass ihre Mutter ihr unter die Arme greifen kann. Für Sandras Tochter Svenja geht derweil ein großer Traum in Erfüllung. Die 15-Jährige ist ein großer Anime-Fan und wurde mit ihrer Familie auf die German Comic Con eingeladen. Die Teenagerin möchte sich gerne Andenken von der Messe kaufen – doch ist das im Budget von ihren Eltern Sandra und Tino drin?

13.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Jasmin und Maik wollen sich in wenigen Tagen das Ja-Wort geben. Noch müssen letzte Vorbereitungen getroffen werden. Da wäre zum Beispiel Jasmins Outfit, das dem Bald-Ehemann der 18-Jährigen gar nicht gefällt. Eine Lösung muss her. Klar, dass das für dicke Luft sorgt. Pamela versucht unterdessen schon länger vergeblich, eine eigene Wohnung zu finden. Nun gäbe es die Möglichkeit, mit ihrer Freundin Regina eine Wohngemeinschaft zu gründen. Aber ob die Rentnerin sich tatsächlich vorstellen kann, mit Pamela zusammenzuwohnen?

15.00 Uhr: „Hartz Rot Gold“

In Hamburg geht es für Paddy (42) und Lausi (36) kurzfristig auf eine Zugreise. Der Grund: sie haben einen Gebrauchtwagen erstanden und wollen ihn nun abholen. Ein VW für wenig Geld und ganz nach Paddys Geschmack. Doch Lausi geht es nicht gut und darüber hinaus scheitert die Online-Anmeldung des PKWs. Dann rückt ein schwerer Schicksalsschlag alle anderen Sorgen in den Hintergrund: Kumpel Asterix (52) ist verstorben. Und es war ausgerechnet Lausi, die ihn tot in seinem WG-Zimmer fand. Ebenfalls in Hamburg läuft für die Verlobten Jessica (40) und Olaf (55) der Countdown zur Hochzeit. Es geht früh los und das Brautpaar hat noch jede Menge zu tun. Neben der Abholung des Brautstraußes wird auch nochmal ein Blick auf das finale Hochzeitsoutfit geworfen.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Für Autonarr Elvis geht es zum Tuning Season Opening auf den Hockenheimring. Dort gibt es so viel zu sehen, dass der Familienvater gar nicht alles schaffen kann. Einige Highlights wie das Rennen um die schnellste Runde, das sogenannte TimeAttack, will er allerdings nicht verpassen, aber auch der Austausch mit anderen Auto-Fans ist für den Barackler ein Muss. Die ein oder andere Kuriosität kann er bestaunen und so geht der Tag für Elvis eigentlich viel zu schnell zu Ende. Neben Fußballspielen hat Carmens und Dieters Nesthäkchen Lars jetzt ein weiteres Hobby für sich entdeckt. Und das geht in eine ganz andere Richtung als der geliebte Sport. Der Teenager spielt seit rund vier Wochen Trompete und will auch seiner Mutter zeigen, was er schon alles gelernt hat. Im Musikverein wird vor allem für Karnevalsumzüge geübt. Das Notenbuch enthält wirklich viele Lieder. Aber die Kostprobe seines Könnens überzeugt Mama Carmen noch nicht. Deshalb heißt es wohl: Weiterüben!

17.05 Uhr: „Hartz Rot Gold“

In Hamburg läuten die Hochzeitsglocken. Nachdem sich Jessica (40) und Olaf (55) ordentlich in Schale geworfen haben, machen sie sich auf den Weg zum Standesamt und sind kurz darauf offiziell Mann und Frau. Auf dem Hamburger Dom wollen die Frischvermählten ihren besonderen Tag schließlich gebührend feiern. Frührentnerin Dagmar (60) kämpft in Gelsenkirchen mal wieder mit Papierkram. Diesmal geht es um einen Antrag auf eine barrierefreie Wohnung. Zum Glück hat die 60-Jährige dabei Hilfe von Freundin Elke (71), die ebenfalls dringend eine neue Wohnung sucht. Zuletzt bereitete ihr dabei vor allem die Schufa Sorge. Die Fassade des Gelsenkirchener Schalke-Hauses muss nach einer anonymen Eier-Attacke von Willy (63) und Günni (67) gestrichen werden, bevor Tanja (46) von ihrem Klinikaufenthalt zurückkehrt. Um seiner Frau eine besondere Freude zu machen, hat der 63-Jährige einen E-Roller für sie besorgt. Und er plant noch eine weitere Überraschung. Die schwangere Morlin (31) hat in Wilhelmshaven alle Hände voll zu tun: Der geplante Schulwechsel von Tochter Zoe (14) zieht sich hin, und die Schülerin denkt gar nicht dran, mehr als den Hauptschulabschluss anzustreben. Nicht die einzige Baustelle im Frauen-Haushalt: Aufgrund eines Versäumnisses des Jobcenters, ist Morlin aktuell nicht krankenversichert.

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Petra und Selina haben seit rund einer Woche eine Mädels-WG, denn Pascal ist mit Freundin Lea zusammengezogen. Doch Mama und Schwester vermissen ihn sehr, außerdem kennen sie seine neue Wohnung bislang noch nicht. Also wird per Videoanruf eine erste Führung gemacht, sodass auch die beiden Frauen einen Eindruck von Pascals neuem Leben bekommen. Lange mussten sich Selina und ihr Bruder ein Zimmer teilen. Jetzt haben die Geschwister Raum für sich. Nach der Trennung von Ehefrau Marina und einigem Trubel erwartet Florian auch weiter keine Pause, denn der 43-Jährige wird demnächst zweifacher Opa. Seine Töchter Lea und Anna sind beide schwanger. Allerdings wird er vermutlich nicht beide Enkel gleich viel sehen. Lea wohnt bei ihm, auch wenn sie viel Zeit bei ihrem Freund verbringt. Trotzdem wird auch in Florians gelbem Reihenhaus ein Babyzimmer entstehen. Mit Anna gibt es dagegen wenig Kontakt. Jannie und Sandra kennen und verstehen sich gut. Trotzdem gibt es etwas, dass Jannie ihrer Freundin bislang noch nie erzählt hat. Einige Details ihrer bewegten Vergangenheit kennt Sandra schon, doch vom Verlust ihres ersten Babys wusste die Mannheimerin bislang noch nichts. Damals hat sich Jannies Leben einmal mehr ausweglos angefühlt. Trotzdem ist sie wieder auf die Beine gekommen und hat den schweren Verlust verarbeitet, auch wenn der Vater des Kindes dabei so gar keine Hilfe war.