„Hartz und herzlich“ & „Hartz Rot Gold“: Die tägliche Vorschau (21.10.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ und „Hartz Rot Gold“ Vorschau für 21.10.25

12.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Freudige Nachrichten in den Benz-Baracken. Elvis‘ Sohn Martin und seine Freundin Kim erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Zwar war der Nachwuchs nach acht Monaten Beziehung noch nicht geplant, trotzdem freut sich das junge Paar über die Schwangerschaft. Für die 20-jährige Kim ist es das dritte Kind, für den gleichaltrigen Martin das erste. Trotz aller Freude machen sich beide auch so ihre Gedanken: zur idealen Geburt, zur finanziellen Lage und zur Aufteilung der Aufgaben rund ums Baby. Beates Sohn Pascal hat derweil eine Selbstständigkeit als TikToker beim Jobcenter angemeldet und leichtsinnig ein Einkommen von 2.000 Euro angegeben. Mit weitreichenden Folgen: Dem 22-Jährigen wurden die Bezüge gestrichen. Das hat auch Auswirkungen auf Mutter Beate und Schwester Chantal mit Baby, da alle zusammen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Pascals Anteil fehlt an allen Ecken und Enden, sodass er zeitnah seine Sachbearbeiterin kontaktieren und die Angaben korrigieren muss. Janine wiederum besucht mit ihren Zwillingen erstmals ihre Oma Karin in Berlin. Um Jaylin und Jaydin auch eine tolle Zeit zu bescheren, geht es zu viert in den Tierpark. Nach den Eisbären kommen sie zu den Ziegen und dürfen Zeugen eines ganz besonderen Moments werden. Anschließend folgt ein Stopp im Regenwaldhaus. Janine und die Kinder schauen sich alles genau an, während Oma Karin erstmal auf der Toilette verschwindet. Einander wiederzufinden, ist schwierig bei der Größe des Parks – und dann macht auch noch der Regen den Ausflüglern einen Strich durch die Rechnung.

13.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Die Neuigkeiten von Kims Schwangerschaft und damit Martins erstem Kind sind noch recht frisch, da sucht Papa Elvis das Gespräch mit seinem ältesten Sohn. Zwar ist Martin, wie auch seine Schwestern Jasmin und Vanessa, nicht Elvis´ leibliches Kind. An dessen Gefühlen gegenüber den Dreien ändert das aber nichts. Im Vater-Sohn-Gespräch wird das nochmal deutlich. Aber auch, dass Elvis einen anderen Start in die Vaterrolle hatte, als er bald Martin bevorsteht. Der freut sich auf sein Baby, macht sich aber auch Gedanken darüber, wie er als Papa sein möchte. Ob Elvis ihm da mit gutem Rat zur Seite stehen kann? Die 19-jährige Selina wiederum ist geistig wie auch körperlich eingeschränkt. Deshalb soll sie einen Betreuer bekommen. Ursprünglich wollte Mama Petra diesen Part übernehmen, wegen ihrer Schulden ging das aber nicht. Jetzt soll Selina eine fremde Person als Betreuer zugewiesen werden. Die junge Frau ist darüber sehr unglücklich und fühlt sich bevormundet. Ihre Mutter kennt zudem Geschichten, in denen Betreuer ihren Job ganz und gar nicht gut erledigt haben. Selina ist sich aber sicher, dass sie sich – Betreuung hin oder her – bestimmte Entscheidungen nicht verbieten lassen wird. Janine ist derweil immer noch in Berlin. Sie besucht dort zusammen mit ihren fünfjährigen Zwillingen Jaydin und Jaylin ihre Oma Karin. Als die Kinder Hunger bekommen, wird kurzerhand ein Restaurant aufgesucht und während des Essens schwelgen Oma und Enkelin in Erinnerungen an Janines Kindheit. Weil der nächste Tag verregnet ist, bleibt Karin zuhause und Janine macht sich mit ihren Kindern auf ins Puppentheater – eine neue und einmalige Erfahrung, genauso wie der ganze, für Janine recht kostspielige, Kurztrip.

15.00 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Witten im Ruhrgebiet: Heute steht für Familienvater Mike (46) die theoretische Führerscheinprüfung an. Mit der Fahrerlaubnis möchte sich der 46-jährige Hausmeister endlich den stressigen Joballtag erleichtern. Doch noch am Morgen fällt er bei den letzten Testfragen zu Hause durch. Wird Mike bei der richtigen Prüfung mehr Glück haben? Rentnerin Elke (71) hat derweil tierischen Familienzuwachs bekommen. Doch Findelkater Flocke benötigt nicht nur viel Pflege, sondern reisst der 71-Jährigen auch ein ordentliches Loch in die Haushaltskasse. Zum Glück gibt es die Gelsenkirchener Tafel, wo Elke auch heute wieder für sich und ihre beste Freundin Dagmar (59) gespendete Lebensmittel abholen geht.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Für Manja steht heute ein großer Tag an. Sie hat ihre Kochkünste für einen geselligen Nachmittag mit Freunden angeboten. Für ihren Verlobten Norbert, Freundin Irene und Brigitte sowie Tochter Nicole soll es ein Dreigängemenü geben. Doch Manja wird enttäuscht, als sie den Einkauf von Brigitte sieht. Sie muss umplanen. Ob es am Ende trotzdem ein leckeres Essen für alle gibt? Pamela plagen unterdessen Geldsorgen. Ihre Zahlungen vom Arbeitsamt wurden gekürzt und die 59-Jährige kommt einfach nicht hin mit dem, was ihr zur Verfügung steht. Für die arbeitslose Reinigungskraft ist klar: Sie braucht endlich wieder einen Job – und Pamela hat schon große Pläne. Ob diese sich auch in die Tat umsetzen lassen?

17.05 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Jessica (40) und ihr Verlobter Olaf (54) stehen wegen Mietschulden vor einer fristlosen Kündigung ihrer Wohnung in Hamburg. Heute haben sie einen Termin in der Wohnungsnotstelle, um Unterstützung zu suchen und ihre Zahlungen nachzuweisen. Können Jessica und Olaf die Kündigung noch abwenden? Willy (63) lebt mit Stiefsohn Marvin (25) und Freund Günni (67) zusammen in Gelsenkirchen. Seine Frau Tanja ist derzeit in einer Klinik. Routinen und Aufgaben, die Tanja sonst übernimmt, fallen jetzt auf die Männer zurück. Wie bewältigen sie den Haushalt und die täglichen Aufgaben ohne Tanja? Das Punkerpaar Lausi (34) und Paddy (42) ist mit Freund Asterix (52) in Hamburg gelandet und hat hier endlich eine Bleibe gefunden: eine WG auf dem Kiez und das zu horrenden Preisen. Während Lausi bereits alles mit dem Jobcenter geregelt hat, fehlt für Paddy noch die Kautionsübernahme. Gleichzeitig will Lausi ihr Leben ordnen und eine Therapie gegen den Vollrausch beginnen. Gelingt der Start in geordnete Bahnen? Stephan (44) plant den Umzug von Bremen nach Bremerhaven und ist heute vor Ort, um seine künftige Unterkunft zu klären. Vorerst will er campen und sucht ein passendes Fleckchen Grün als provisorischen Standort. Wird Stephan auf Anhieb fündig oder muss er andere Lösungen finden?

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Jana ist die ganze Nacht durch mit dem Zug zu ihrer Schwester Sabrina nach Bad Berleburg gefahren. Die beiden Frauen haben sich drei Monate nicht gesehen und genießen jede freie Minute, die sie zusammen verbringen können – auch wenn die 32-jährige Besucherin aus Rostock noch sehr erledigt von der langen Reise ist. Wie lange hält sie durch? Regina wiederum hat endlich ein kleineres Bett in einem An- und Verkauf gefunden. Einziges Manko: Sie muss das alte Bett allein entsorgen und das neue auch allein aufbauen. Zum Glück gibt es Nachbarin Christine, die ihr zur Hand geht. Ob die beiden Damen die Montage gemeinsam bewältigen?

22.15 Uhr: „Hartz und herzlich“

„Hartz und herzlich“ ist nach 2017 zum zweiten Mal in Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt. Die hiesigen Plattenbauten galten zu DDR-Zeiten als beliebtes Wohnviertel mit Perspektive. Heute bestimmen oft Armut und Arbeitslosigkeit den Alltag der Bewohner. „Hartz und herzlich“ blickt hinter die Kulissen und erzählt die Geschichten von Menschen am Rande des Existenzminimums: echt, unverfälscht, aber immer wieder auch lustig und vor allem herzlich. Hier lebt beispielsweise die 31-jährige Alexandra, genannt Alex, zusammen mit ihren Kindern Mia und Leon. Die Familie war 2017 bereits bei den ersten Dreharbeiten dabei. Seitdem hat sich viel getan. Zum einen hat sich Alex von ihrem Freund getrennt, zum anderen geht es für die gelernte Hauswirtschafterin beruflich bergauf. Denn nach vielen Jahren hat es die Alleinerziehende endlich geschafft, vom Jobcenter wegzukommen. Doch reicht das verdiente Geld, um für den Lebensunterhalt ihrer Familie aufzukommen? Roland war 2017 ebenfalls dabei. Der 61-Jährige lebt noch immer in der gleichen 26 Quadratmeter kleinen Plattenbauwohnung. Auch für den gelernten Baufacharbeiter ging es in den letzten Jahren beruflich vorwärts. Doch obwohl der Hartz-IV-Empfänger mittlerweile einen Minijob als Reinigungskraft hat, möchte ihn das Jobcenter zusätzlich in eine Maßnahme stecken. Nimmt er diese nicht an, drohen Konsequenzen. Wie wird Roland sich entscheiden? Ebenfalls in Bitterfeld-Wolfen, jedoch ohne festen Wohnsitz, lebt der 23-jährige Justin, genannt Schmidti. Der gebürtige Dessauer hat vor einem halben Jahr seinen Job und infolgedessen auch seine Wohnung verloren. Seitdem übernachtet er abwechselnd bei Freunden. Doch das ist nicht Schmidtis einzige Sorge. Denn er wurde wegen versuchter Körperverletzung angeklagt. Nun droht ihm eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren. Wie wird das Gericht entscheiden?