„Hartz und herzlich“ & „Hartz Rot Gold“: Die tägliche Vorschau (21.01.26) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ Vorschau für 21.01.26

13.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Der erste Familienurlaub von Ela mit ihrer Tochter Jennifer und den Enkeln Liam und Luca hat gerade erst begonnen, da jagt schon ein Highlight das nächste. Erst fährt die Truppe Bimmelbahn, dann steht sogar eine Bootstour an. Die Jungs sind begeistert und löchern Oma Ela mit Fragen. Zwischendurch gibt es noch eine Stärkung und dann ist der erste, volle Urlaubstag auch fast schon um. Trotz kühler Temperaturen auf hoher See haben alle vier Urlauber die Fahrt sehr genossen. Katrin stockt aktuell ihr Bürgergeld mit einem Minijob beim Behindertenfahrdienst auf. Von Tochter Vanessa hat sie von einer Stelle als Reinigungskraft im Altenheim erfahren. Daran hätte die achtfache Mutter trotz Haushalt, Kindern und Minijob Interesse. Das würde aber für Ehemann Elvis bedeuten, dass er Katrin zuhause mehr entlasten müsste. Ohnehin muss die 45-Jährige noch klären, ob beide Jobs vereinbar wären, denn nur dann würde sie die Arbeit gern annehmen. Petra, Pascal und Selina sind vor einiger Zeit nach Dessau gezogen, um kurz darauf wieder nach Mannheim zurückzukommen. Neben einer turbulenten Zeit für die Familie sind daraus auch Schulden entstanden, denn die alte Wohnung in Mannheim wurde nicht fristgerecht gekündigt und auch nicht renoviert übergeben. So hat sich eine Summe von gut 4000 Euro angehäuft. Jetzt hofft Petra auf Unterstützung und ruft deshalb beim Amt für Arbeit und Soziales an. Leider ist die Ansprechpartnerin nicht zu erreichen und damit keine zeitnahe Klärung in Sicht.

15.00 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Seit 35 Jahren sucht Hausmeister Michael schon seinen leiblichen Vater. Höchstwahrscheinlich hat er ihn jetzt gefunden: Fritz ist schon 90 und wohnt in Essen in Nordrhein-Westfalen. Also macht sich Michael samt Kumpel Lothar als moralische Stütze auf, ihn zu besuchen und auch einen Vaterschaftstest zu machen. Das Kennenlernen verläuft gut, Vater und Sohn kommen prima miteinander aus. Und nach dem Test-Termin lernt Michael sogar noch mehr Familienmitglieder kennen. Martin und Kim sind seit vier Wochen stolze Eltern eines gesunden Jungen. Doch die Geburt war turbulenter als geplant. Erst wirkte die PDA nicht, dann musste Kim sogar eine Vollnarkose bekommen und der Kleine kam per Kaiserschnitt zur Welt. So konnte Papa Martin ihn sogar vor Mama Kim begrüßen. Die war noch ziemlich benebelt, als sie das Baby zum ersten Mal gesehen hat. Aber seitdem geht es der kleinen Familie gut und langsam kehrt auch der Alltag bei ihnen ein. Dieter ist zu dünn, das sagt auch sein Arzt. Er soll unbedingt zunehmen. Ehefrau Carmen kocht, was das Zeug hält, damit der 55-Jährige endlich etwas mehr auf die Rippen bekommt. Bisher vergeblich. Ein Bluttest sollte mögliche Ursachen zeigen. Doch die Ergebnisse überraschen. Dieter soll weniger fettig essen. Das wundert nicht nur den Barackler, sondern auch seine Frau. Die führt nämlich seit einiger Zeit ein Essens-Tagebuch für Dieter. Damit soll er zum Arzt und sich nochmal genauer informieren.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Der 26-jährige Damian hat seit ein paar Tagen starke Ohrenschmerzen. Für seinen Job als Verkäufer-Aushilfe musste er sich daher krankschreiben lassen. Nun will er einen Arzt aufsuchen, um bald wieder fit für die Arbeit zu sein. Er möchte sich nämlich anstrengen, um bald eine Ausbildung dort zu beginnen. Doch der Arzt hat schlechte Nachrichten für ihn. Die 70-jährige Brigitte wiederum hat sich einen Traum erfüllt und einen Gebrauchtwagen gekauft. Doch der Wagen hat zahlreiche Mängel, die erst einmal für teures Geld in der Werkstatt behoben werden müssen. Jetzt soll das Auto das erste Mal von Brigitte vollgetankt werden. Doch hier wartet schon die nächste Überraschung.

17.05 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Jessica (40) und ihr Verlobter Olaf (54) stehen wegen Mietschulden vor einer fristlosen Kündigung ihrer Wohnung in Hamburg. Heute haben sie einen Termin in der Wohnungsnotstelle, um Unterstützung zu suchen und ihre Zahlungen nachzuweisen. Können Jessica und Olaf die Kündigung noch abwenden? Willy (63) lebt mit Stiefsohn Marvin (25) und Freund Günni (67) zusammen in Gelsenkirchen. Seine Frau Tanja ist derzeit in einer Klinik. Routinen und Aufgaben, die Tanja sonst übernimmt, fallen jetzt auf die Männer zurück. Wie bewältigen sie den Haushalt und die täglichen Aufgaben ohne Tanja? Das Punkerpaar Lausi (34) und Paddy (42) ist mit Freund Asterix (52) in Hamburg gelandet und hat hier endlich eine Bleibe gefunden: eine WG auf dem Kiez und das zu horrenden Preisen. Während Lausi bereits alles mit dem Jobcenter geregelt hat, fehlt für Paddy noch die Kautionsübernahme. Gleichzeitig will Lausi ihr Leben ordnen und eine Therapie gegen den Vollrausch beginnen. Gelingt der Start in geordnete Bahnen? Stephan (44) plant den Umzug von Bremen nach Bremerhaven und ist heute vor Ort, um seine künftige Unterkunft zu klären. Vorerst will er campen und sucht ein passendes Fleckchen Grün als provisorischen Standort. Wird Stephan auf Anhieb fündig oder muss er andere Lösungen finden?

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Die 64-jährige Bärbel ist seit Wochen in Sorge um ihren geliebten Hund Gino. Der zwölf Jahre alte Yorkshire-Terrier will kaum trinken oder fressen. Bärbel befürchtet das Schlimmste. Außerdem werden die Tierarztrechnungen für die Reinigungskraft auch zu einer finanziellen Belastungsprobe. Wird ihr Vierbeiner bald wieder gesund? Rentnerin Brigitte wiederum hat sich vor kurzem ein gebrauchtes Auto gekauft. Doch das vermeintliche Schnäppchen hat sich schnell als Fehlkauf entpuppt. Nun hat sich die 70-Jährige den lang ersehnten neuen Kühlschrank gegönnt und hofft auf mehr Glück. Das neue Gerät in ihre Küche zu bekommen, erweist sich allerdings als wahre Herausforderung.