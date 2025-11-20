„Hartz und herzlich“ & „Hartz Rot Gold“: Die tägliche Vorschau (20.11.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ und „Hartz Rot Gold“ Vorschau für 20.11.25

12.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Sandra freut sich über eine ganz persönliche Einladung. Gemeinsam mit ihrer Familie darf die 39-jährige aufs Konzert der Kelly Family nach Hamburg. Musiker John Kelly persönlich hat die Großfamilie auf die Gästeliste geschrieben. Aber bei dieser einen Einladung bleibt es nicht. Ganz zur Freude von Tochter Svenja darf die gesamte Familie außerdem nach Dortmund zur German Comicon reisen. Jasmin und ihr Verlobter Maik wollen derweil die Spielecke des sieben Monate alten Lennox erweitern. Dafür versuchen sich alle am Aufbau eines Tipi-Zelts. Trotz Anleitung und der Hilfe von Maiks Mutter Bärbel erweist sich das als große Herausforderung.

13.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Für Sandra und ihre Familie rückt das langersehnte Konzert der Kelly Family immer näher. Vor allem die 39-Jährige selbst ist ein riesiger Fan der Band und möchte an diesem Tag besonders hervorstechen. Deshalb unternimmt sie gemeinsam mit ihrer Familie eine Shoppingtour. Dabei soll ihr vor allem Tochter Cindy als Beraterin zur Seite stehen. Während Sandra als sechsfache Mutter bereits eine große Familie hat, will es Tochter Jasmin diesbezüglich eher etwas langsamer angehen lassen. Die 18-Jährige ist erst im Mai Mutter eines kleinen Jungen geworden. Nun plant sie vorerst keine weiteren Kinder. Stattdessen hat sich die junge Mutter für eine spezielle Form der Langzeitverhütung entschieden.

15.00 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Das Punkerpaar Paddy (42) und Lausi (34) hat einen neuen Plan: Nach Lausis überstandenem Alkoholentzug wollen die beiden zurück nach Bremerhaven. Ausgerechnet in ihre alte Wohnung. Der Kontakt zum Vermieter steht schon, doch für den Umzug fehlt noch ein Auto. Ob sie bald fündig werden? In Salzkotten renoviert die Großfamilie rund um Ingo (55) und Rosa (54) weiter ihr Zuhause. Hier sind vor allem die vier Söhne gefragt. Bei einem kurzen Pausenimbiss gibt’s jedoch erst einmal eine vorgezogene Geburtstagsüberraschung für Niklas.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Janines Zwillinge sind ihren Fahrrädern entwachsen. Deshalb steht der Kauf neuer Fortbewegungsmittel an. Dafür sind die drei in einem Fachgeschäft, um sich ordentlich beraten zu lassen. Denn die 29-Jährige hat auch schon Fehlkäufe hinter sich. Hier können Jaylin und Jaydin sogar Probefahren. Allerdings würden beide am liebsten ein Mountainbike wählen, ins Budget ihrer Mutter und zu ihrem Alltag würden Stadträder aber besser passen. Deshalb wird die Entscheidung erst mal vertagt. Nachdem Florian und Tochter Anna im vergangenen Jahr im Streit auseinandergegangen sind, gab es endlich eine Aussprache. Vorher gipfelte der große Krach für den Familienvater sogar in einer Anzeige bei der Polizei. Und auch wenn die Unterhaltung Fehler nicht ungeschehen machen kann, so versuchen Vater und Tochter doch, wieder Vertrauen zu fassen und sich anzunähern. Anna ist zwar nicht Florians leibliches Kind, trotzdem sind beide einander nach wie vor wichtig.

17.05 Uhr: „Hartz Rot Gold“

In Hamburg geht es für Paddy (42) und Lausi (36) kurzfristig auf eine Zugreise. Der Grund: sie haben einen Gebrauchtwagen erstanden und wollen ihn nun abholen. Ein VW für wenig Geld und ganz nach Paddys Geschmack. Doch Lausi geht es nicht gut und darüber hinaus scheitert die Online-Anmeldung des PKWs. Dann rückt ein schwerer Schicksalsschlag alle anderen Sorgen in den Hintergrund: Kumpel Asterix (52) ist verstorben. Und es war ausgerechnet Lausi, die ihn tot in seinem WG-Zimmer fand. Ebenfalls in Hamburg läuft für die Verlobten Jessica (40) und Olaf (55) der Countdown zur Hochzeit. Es geht früh los und das Brautpaar hat noch jede Menge zu tun. Neben der Abholung des Brautstraußes wird auch nochmal ein Blick auf das finale Hochzeitsoutfit geworfen. In Gelsenkirchen freut sich Rentnerin Elke (71) über die Geburt ihres 7. Enkelkindes. Und auch in Sachen Wohnungssuche hat sie einen Plan: Sie will beweisen, dass sie eine vertrauenswürdige Mieterin ist und dafür ihre Schulden angehen. Also geht es zur Bank, um einen Dauerauftrag zur Rechnungstilgung einzurichten. Ob die Gelsenkirchenerin die ersehnte Wohnung damit doch noch bekommt? Die Brüder Niklas (26) und Domenico (16) aus Salzkotten krempeln erneut die Ärmel hoch. Heute soll Tapete an die Wände des alten Zimmers ihrer Schwester. Schließlich möchte Domenico das bald beziehen. Blöd nur, dass er sich ausgerechnet eine Mustertapete ausgesucht hat. Die ist selbst für den eigentlich handwerklich versierten Bruder Niklas eine Herausforderung.

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Für Autonarr Elvis geht es zum Tuning Season Opening auf den Hockenheimring. Dort gibt es so viel zu sehen, dass der Familienvater gar nicht alles schaffen kann. Einige Highlights wie das Rennen um die schnellste Runde, das sogenannte TimeAttack, will er allerdings nicht verpassen, aber auch der Austausch mit anderen Auto-Fans ist für den Barackler ein Muss. Die ein oder andere Kuriosität kann er bestaunen und so geht der Tag für Elvis eigentlich viel zu schnell zu Ende. Neben Fußballspielen hat Carmens und Dieters Nesthäkchen Lars jetzt ein weiteres Hobby für sich entdeckt. Und das geht in eine ganz andere Richtung als der geliebte Sport. Der Teenager spielt seit rund vier Wochen Trompete und will auch seiner Mutter zeigen, was er schon alles gelernt hat. Im Musikverein wird vor allem für Karnevalsumzüge geübt. Das Notenbuch enthält wirklich viele Lieder. Aber die Kostprobe seines Könnens überzeugt Mama Carmen noch nicht. Deshalb heißt es wohl: Weiterüben! Schon seit acht Wochen hat Eva dem Rauchen abgeschworen. Und will jetzt ihrer Gesundheit zuliebe noch mehr tun. Dafür hat sie ihr Fahrrad aus dem Keller geholt, das ihr dabei helfen soll, mehr Kondition aufzubauen und fitter zu werden. Denn das wird auch ihrer Lungenfunktion auf Dauer helfen, die durch ihre COPD-Erkrankung eingeschränkt ist. Allerdings stand der Drahtesel wohl einige Zeit im Keller, denn Eva muss ihn von allerlei Schmutz und kleinen, achtbeinigen Bewohnern befreien, bevor sie losradeln kann.