„Hartz und herzlich“ & „Hartz Rot Gold“: Die tägliche Vorschau (20.10.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ und „Hartz Rot Gold“ Vorschau für 20.10.25

12.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Bei den Freundinnen Ela und Beate sind wichtige Küchengeräte kaputtgegangen. Bei Ela ist es die Spülmaschine, bei Beate der Herd. Anstatt sich neue gebrauchte Geräte anzuschaffen, haben sich beide nach der Beratung im Elektrofachgeschäft für eine Reparatur entschieden. Heute kommen die alten Geräte repariert zurück in die Küchen. Erst ist Beates Herd wieder funktionstüchtig an Ort und Stelle, dann beaufsichtigt sie den Einbau der Spülmaschine bei Freundin Ela. Die zwei freuen sich, viel Geld gespart zu haben und trotzdem auf nichts verzichten zu müssen. Vor fünf Wochen musste sich Dieter wiederum ein großes, entzündetes Muttermal entfernen lassen und weißer Hautkrebs wurde diagnostiziert. Doch damit nicht genug, der siebenfache Vater musste weitere Proben abgeben, um andere Befunde hoffentlich ausschließen zu können. Jetzt ist das Ergebnis da: Keine weiteren Knötchen. Die Erleichterung überwiegt, allerdings muss Dieter sich weiterhin schonen. Für die Familie ist das schwierig, da sein Verdienst noch länger fehlt. Aber die Gesundheit geht vor! In Hamburg wird heute unterdessen das Musikvideo zum neu aufgelegten „Tostebrot“-Song gedreht. Neben Petra, Selina, Pascal und Produzent Sören sind auch Musikmanager Felix und Kameramann Timo in einer eigens für den Dreh angemieteten Wohnung anwesend. Kaum angekommen, startet die Arbeit für die drei Mannheimer und laut Meinung der Profis schlagen sie sich wirklich gut. In kurzen Drehpausen quatschen Petra und Felix angeregt. Ob sich da eine neue Liebe anbahnt?

13.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Janines Zwillinge sind jetzt fünf Jahre alt. Daher stand vor ein paar Wochen bei beiden die U9-Vorsorgeuntersuchung beim Kinderarzt an, die letzte vor Schuleintritt. Während beide Kinder Probleme mit dem Sprechen haben und deswegen zur Logopädin sollen, ist bei Janines Tochter Jaylin sonst alles in Ordnung. Anders sieht es bei Bruder Jaydin aus, der muss neben der Sprachtherapie zu weiteren Fachärzten. Unterdessen hat Beate vor einigen Wochen gemeinsam mit Freundin Ela einen Sehtest gemacht. Eigentlich ging es bei beiden nur um neue Brillen. Bei Beate wurde dabei jedoch Grauer Star festgestellt. Seitdem hat die 56-Jährige große Angst, zu erblinden. Um sich über die Operation und die Kosten informieren zu können, wird sie die Diagnose beim Augenarzt bestätigen lassen müssen. Freundin Ela ist aber auch in dieser schweren Zeit an ihrer Seite. Petra wiederum ist samt ihren Kindern Selina und Pascal vom Musikvideodreh zum „Tostebrotsong“ zurück aus Hamburg – und wäre doch am liebsten schon wieder dort. Nicht nur die Dreharbeiten haben der 54-Jährigen sehr gut gefallen, sondern auch Musikmanager Felix. Obwohl ihre letzte Beziehung samt übereiltem Umzug nach Dessau erst kürzlich reichlich unglücklich endete, hat sich Petra direkt wieder neu verliebt. Dem knapp 18 Jahre jüngeren Felix geht es scheinbar genauso…

15.00 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Nach dem baldigen Ende seiner Privatinsolvenz will Stephan (43) endlich wieder arbeiten. Vom Bremer Jobcenter ist der 43-Jährige wegen seines Alkoholkonsums für den Arbeitsmarkt gesperrt. Deswegen sucht er sich jetzt auf eigene Faust eine Vollzeitstelle. Heute hat er ein Gespräch bei einer Zeitarbeitsfirma. In Salzkotten haben Ingo und Rosa derweil Besuch von der Familie ihrer Tochter Jessica. Der 55-Jährige hat sich wegen chronischer Rückenschmerzen seine Wirbelsäule versteifen lassen und soll demnächst einen Schmerzschrittmacher implantiert bekommen. Als Maßnahme vor der OP musste er gestern zur Computertomographie. Heute erwarten Ingo und seine Entourage gespannt das Ergebnis

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Torsten stattet heute seiner alten Heimat Waren einen Besuch ab. Er geht an dem Ort vorbei, wo er aufgewachsen ist, und schwelgt in Erinnerungen. Der 61-Jährige genießt seine kleinen Auszeiten, die ihm helfen, den Kopf freizubekommen. In Rostock ist es bald so weit. Jasmin und Maik geben in den nächsten Tagen ihre Wohnung ab. Heute kommt noch einmal Schwester Cindy in der leeren Dreizimmerwohnung vorbei. Sie kann nicht nachvollziehen, wie Jasmin und Maik ihren Auszug in die Länge ziehen. Aber auch die Laune der jungen Eltern ist reserviert.

17.05 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Witten im Ruhrgebiet: Heute steht für Familienvater Mike (46) die theoretische Führerscheinprüfung an. Mit der Fahrerlaubnis möchte sich der 46-jährige Hausmeister endlich den stressigen Joballtag erleichtern. Doch noch am Morgen fällt er bei den letzten Testfragen zu Hause durch. Wird Mike bei der richtigen Prüfung mehr Glück haben? Rentnerin Elke (71) hat derweil tierischen Familienzuwachs bekommen. Doch Findelkater Flocke benötigt nicht nur viel Pflege, sondern reisst der 71-Jährigen auch ein ordentliches Loch in die Haushaltskasse. Zum Glück gibt es die Gelsenkirchener Tafel, wo Elke auch heute wieder für sich und ihre beste Freundin Dagmar (59) gespendete Lebensmittel abholen geht. In Hamburg steht Jessica (40) und Olaf (54) das Wasser bis zum Hals. Die Wohnungsgesellschaft hat dem Paar die fristlose Kündigung geschickt. Doch die beiden sehen sich im Recht und lassen sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Im Gegenteil: Anstatt die Wohnung zu räumen, fangen sie sogar an, sie zu renovieren. Stephans (44) Leben in Bremen steht währenddessen kurz vor dem Umbruch. Der Langzeitarbeitslose hat seine Wohnung gekündigt und möchte ausgerechnet zurück nach Bremerhaven. Um dort wirklich neu anfangen zu können, muss der 44-Jährige noch sein Privatinsolvenzverfahren hinter sich bringen. Ein Anruf bei seiner Anwältin soll klären: Ist Stephan jetzt wirklich schuldenfrei?

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Für Manja steht heute ein großer Tag an. Sie hat ihre Kochkünste für einen geselligen Nachmittag mit Freunden angeboten. Für ihren Verlobten Norbert, Freundin Irene und Brigitte sowie Tochter Nicole soll es ein Dreigängemenü geben. Doch Manja wird enttäuscht, als sie den Einkauf von Brigitte sieht. Sie muss umplanen. Ob es am Ende trotzdem ein leckeres Essen für alle gibt? Pamela plagen unterdessen Geldsorgen. Ihre Zahlungen vom Arbeitsamt wurden gekürzt und die 59-Jährige kommt einfach nicht hin mit dem, was ihr zur Verfügung steht. Für die arbeitslose Reinigungskraft ist klar: Sie braucht endlich wieder einen Job – und Pamela hat schon große Pläne. Ob diese sich auch in die Tat umsetzen lassen?