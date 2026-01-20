„Hartz und herzlich“ & „Hartz Rot Gold“: Die tägliche Vorschau (20.01.26) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ Vorschau für 20.01.26

13.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Seit mehr als zwei Jahren ist Jerrick schon ohne festen Wohnsitz. Und das erste Mal in dieser Zeit scheint eine eigene Bleibe jetzt in erreichbare Nähe gerückt. Er wurde als Nachmieter empfohlen, noch bevor die Wohnung offiziell auf dem Markt war. Auch die Übernahme der Miete durch das Jobcenter ist geklärt und das Beste, die Wohnung ist sogar in Mannheim. Deswegen kann der 23-Jährige die Pläne, zur Not wegzuziehen, über Bord werfen. Auch die Lage kann überzeugen und Jerrick ist endlich mal wieder optimistisch. Erst vor kurzem wurde Florians ältester Tochter Lea im Supermarkt gekündigt. Jetzt steht schon ein neuer Job im Raum. Zumindest gab es ein Vorstellungsgespräch. Und zwar in der Bäckerei, in der auch ihr Freund arbeitet. Eigentlich möchte Lea Rettungssanitäterin werden. Dafür fehlt aber der Führerschein. Um das Geld dafür zusammenzubekommen, wäre sie über den Job in der Bäckerei sehr glücklich. Außerdem gefällt ihr, dass sie auch dort mit Menschen zu tun hätte. Mit 18 Jahren hat Michael erfahren, dass sein Papa nicht sein leiblicher Vater ist. Ein paar Jahre später begann er mit der Suche nach seinen Wurzeln. Mit zunächst nur wenigen Anhaltspunkten ergab sich in den letzten Jahren die Möglichkeit, anhand einer Speichelprobe nach Angehörigen zu suchen. Und so hat Michael nun endlich jemanden gefunden, der mit großer Wahrscheinlichkeit sein leiblicher Vater ist. Um ihn kennen zu lernen, muss der 56-Jährige all seinen Mut zusammennehmen und bittet Kumpel Lothar um Beistand.

15.00 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Ein Jahr nach der Trennung von seiner Verlobten Martina hat Jonas wieder Schmetterlinge im Bauch. Die neue Frau an seiner Seite heißt Patrizia und wohnt in Nordheim. Die Entfernung von rund 80 Kilometern hat für Jonas am Anfang gegen eine Beziehung gesprochen. Aber Patrizia hat trotzdem nach und nach sein Herz erobert und war immer für ihn da. Sie hat eine ähnlich schwere Trennung hinter sich und irgendwann musste sich Jonas eingestehen, dass seine Gefühle mehr waren als reine Freundschaft. Obwohl Florians neue Liebe Dana nicht bei ihm wohnt, hat sie in seinem Haus schon für ordentlich Wirbel gesorgt und vieles mit dem Alleinerziehenden zusammen umgestaltet. Für ihr Empfinden fehlt aktuell noch ein Sichtschutz im Flur, deshalb haben die beiden Turteltäubchen Vorhänge besorgt. Diese anzubringen ist aber schwieriger als gedacht. Denn aus Versehen sind nicht zwei gleiche, sondern komplett verschiedene Vorhangsysteme gekauft worden. Aber auch das schaffen die Beiden gemeinsam. Jerrick ist aktuell auf der Suche nach einer ganz besonderen Praktikumsstelle. Denn wenn alles gut läuft, könnte er dort auch seine außerbetriebliche Berufsausbildung, kurz BaE, machen. Das heißt, das Jobcenter übernimmt die Kosten, der Betrieb müsste Jerrick nur lehren. Seine Mutter Ella unterstützt ihn bei der Suche und schaut nach einem positiven Gespräch noch die E-Mail ihres Sohnes auf Fehler durch. Denn wenn Jerrick endlich seinen Ausbildungsplatz zum Autolackierer gefunden hat, beginnt auch für ihn eine bessere Zeit.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Rostockerin Brigitte ist sehr unternehmungslustig. Um in Zukunft noch unabhängiger zu sein, hat sich die 70-Jährige endlich wieder ein Auto zugelegt. Dank eines Schnäppchens aus dem Internet war der fahrbare Untersatz für die Rentnerin erschwinglich. Doch schon nach kurzer Zeit folgt die Ernüchterung. Denn der Zustand des Wagens ist katastrophal. Bei der 64-jährigen Bärbel wiederum läuft derzeit alles schief. Vor kurzem ist ihre Waschmaschine kaputt gegangen und die Fünffach-Mama braucht nun dringend eine neue. Dafür macht sie sich auf zum An- und Verkauf nach Schutow – und wird tatsächlich fündig. Doch zu Hause warten schon die nächsten Baustellen und ihrem geliebten Hund Gino geht es derzeit auch schlecht.

17.05 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Witten im Ruhrgebiet: Heute steht für Familienvater Mike (46) die theoretische Führerscheinprüfung an. Mit der Fahrerlaubnis möchte sich der 46-jährige Hausmeister endlich den stressigen Joballtag erleichtern. Doch noch am Morgen fällt er bei den letzten Testfragen zu Hause durch. Wird Mike bei der richtigen Prüfung mehr Glück haben? Rentnerin Elke (71) hat derweil tierischen Familienzuwachs bekommen. Doch Findelkater Flocke benötigt nicht nur viel Pflege, sondern reisst der 71-Jährigen auch ein ordentliches Loch in die Haushaltskasse. Zum Glück gibt es die Gelsenkirchener Tafel, wo Elke auch heute wieder für sich und ihre beste Freundin Dagmar (59) gespendete Lebensmittel abholen geht. In Hamburg steht Jessica (40) und Olaf (54) das Wasser bis zum Hals. Die Wohnungsgesellschaft hat dem Paar die fristlose Kündigung geschickt. Doch die beiden sehen sich im Recht und lassen sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Im Gegenteil: Anstatt die Wohnung zu räumen, fangen sie sogar an, sie zu renovieren. Stephans (44) Leben in Bremen steht währenddessen kurz vor dem Umbruch. Der Langzeitarbeitslose hat seine Wohnung gekündigt und möchte ausgerechnet zurück nach Bremerhaven. Um dort wirklich neu anfangen zu können, muss der 44-Jährige noch sein Privatinsolvenzverfahren hinter sich bringen. Ein Anruf bei seiner Anwältin soll klären: Ist Stephan jetzt wirklich schuldenfrei?

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Der 26-jährige Damian hat seit ein paar Tagen starke Ohrenschmerzen. Für seinen Job als Verkäufer-Aushilfe musste er sich daher krankschreiben lassen. Nun will er einen Arzt aufsuchen, um bald wieder fit für die Arbeit zu sein. Er möchte sich nämlich anstrengen, um bald eine Ausbildung dort zu beginnen. Doch der Arzt hat schlechte Nachrichten für ihn. Die 70-jährige Brigitte wiederum hat sich einen Traum erfüllt und einen Gebrauchtwagen gekauft. Doch der Wagen hat zahlreiche Mängel, die erst einmal für teures Geld in der Werkstatt behoben werden müssen. Jetzt soll das Auto das erste Mal von Brigitte vollgetankt werden. Doch hier wartet schon die nächste Überraschung.

20.15 Uhr: „Hartz und herzlich“

Im Stadtteil Nord-Holland lebt Conni. Die 52-Jährige hat eine schwierige Trennung hinter sich. Doch sie hat gekämpft und hat mittlerweile einen Nebenjob als Haushaltshilfe. Weil Conni der Job großen Spaß macht, hat sie sogar jetzt ihre Stunden aufgestockt! Doch schon folgt der nächste Dämpfer: Darf sie neben ihrer Teilerwerbsminderungsrente überhaupt so viel Geld dazu verdienen? Mike lebt in der Forstfeldsiedlung. Der 59-Jährige ist nach einem Treppensturz eingeschränkt in seiner Bewegung. Stahlstifte halten seine Wirbelsäule zusammen. An eine Rückkehr in seinen gelernten Beruf als Koch ist nicht zu denken. Doch seit seinem Unfall vergisst er manchmal Dinge. Das wird zum Problem, weil das Jobcenter dringend auf Unterlagen von ihm wartet, damit sein Bürgergeld weiterbewilligt werden kann. Ob Mike die Zusage vom Jobcenter bekommt? Löwenmama Lisa tut alles für ihre beiden Kinder. Den zweijährigen Zwillingen soll es trotz Bürgergeld an nichts fehlen. Deswegen hat die 32-jährige Alleinerziehende ihnen die Kleiderschränke mit dringend benötigter neuer Kleidung vollgemacht – und sich dabei im Budget verschätzt. Sie versucht deswegen mit ausrangierten Sachen im Second-Hand-Laden die Haushaltskasse aufzubessern.