„Hartz und herzlich“ & „Hartz Rot Gold“: Die tägliche Vorschau (19.11.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ und „Hartz Rot Gold“ Vorschau für 19.11.25

12.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Maik und Jasmin müssen sich neuerdings noch mehr Gedanken über ihre Finanzen machen – jetzt wo beide Eltern sind. Trotzdem hat das junge Paar gerade eine große Anschaffung gemacht: einen Fernseher. Für das schicke Gerät sind fast die gesamten Ersparnisse draufgegangen. Jasmins jüngster Bruder Dave Martin feiert unterdessen seinen ersten Geburtstag. Klar, dass es an diesem besonderen Tag viel Kuchen gibt. Vor allem aber ist die Familie froh und erleichtert, dass der Einjährige trotz Startschwierigkeiten inzwischen fröhlich und munter ist.

13.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Nach der Flucht vor ihrem Ex-Freund wohnt Pam mittlerweile in einem Zelt vor dem Blockmacherring. Mit einem Mal sieht die 56-Jährige jedoch Licht am Ende des Tunnels, denn bald soll sie Unterstützung vom Amt bekommen. Nun möchte Pam sich vor allem bei Regina revanchieren. Die hat ihr nämlich sehr geholfen. Unterdessen wollen Jasmin und Maik endlich Nägel mit Köpfen machen: Die Teenie-Eltern planen, den Bund der Ehe einzugehen. Dafür hat das junge Paar auch schon einen Termin beim Standesamt gemacht. Schon bald steht ein konkreter Zeitpunkt für die Hochzeit fest.

15.00 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Partystimmung im Schalke-Haus! Dachdeckermeister Willy (63) erwartet heute einen Junggesellenabschied aus Saarbrücken. Gemeinsam mit Fußball Kumpel Marek bereitet er Spiele, Getränke und seine geliebte Trompete vor. Zwei Kleinbusse bringen 17 Schalke-Fans. Wie wird der nichts ahnende Bräutigam auf das blau-weiße Event in Willys Partyraum reagieren? Die alleinerziehende Morlin (31) aus Wilhelmshaven ist in Sachen Schulsuche für ihre Tochter Zoe (14) noch nicht weiter. Immer noch wartet der Teenager auf einen Platz, um nach den Ferien die 8. Klasse zu besuchen. Für Ablenkung beim Warten auf Nachricht sorgt eine Bastelaktion: Morlin wünscht sich einen Gipsabdruck ihres Babybauchs und Tochter Zoe macht sich an die Arbeit.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Für Beate steht heute ein schöner Termin bei Friseurin Kader an. Neben einem neuen Look warten dort auch alte Bekannte. Tommy und Stefan kennen die Baracklerin schon viele Jahre, allerdings sehen die drei sich nicht allzu oft, deswegen gibt es viel zu bereden. Trotz ernster Themen darf auch der Spaß nicht zu kurz kommen und so vertreiben sich alle die lange Wartezeit, bis die Jungs schließlich gehen müssen und Beate sich endlich glücklich mit neu gestyltem Haar bewundern kann. Pascal hat erst vor 14 Tagen beschlossen mit seiner Freundin Lea zusammenzuziehen. Mutter Petra sieht den Auszug zwar skeptisch, versteht aber auch, dass ihr Sohn eigene Erfahrungen machen muss. Beim Sachen packen und schleppen helfen die Geschwister Selina und Christopher, für den Transport sorgt wie so oft Hausmeister Michael. Als alle Habseligkeiten verladen sind, steht noch ein emotionaler Moment an: Der Abschied von den bisherigen Mitbewohnern, Mama Petra und Schwester Selina.

17.05 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Das Punkerpaar Paddy (42) und Lausi (34) hat einen neuen Plan: Nach Lausis überstandenem Alkoholentzug wollen die beiden zurück nach Bremerhaven. Ausgerechnet in ihre alte Wohnung. Der Kontakt zum Vermieter steht schon, doch für den Umzug fehlt noch ein Auto. Ob sie bald fündig werden? In Salzkotten renoviert die Großfamilie rund um Ingo (55) und Rosa (54) weiter ihr Zuhause. Hier sind vor allem die vier Söhne gefragt. Bei einem kurzen Pausenimbiss gibt’s jedoch erst einmal eine vorgezogene Geburtstagsüberraschung für Niklas. In Gelsenkirchen muss Willy (63) seine handwerklichen Fähigkeiten in der Küche unter Beweis stellen: Das Dunstabzugsrohr muss neu befestigt werden. Untermieter Günni (67) hilft trotz eigener gesundheitlicher Probleme. Schaffen die beiden es, das Problem zu lösen, bevor Tanja (46) aus der Klinik zurückkehrt? In Wilhelmshaven widmen sich die schwangere Morlin (31) und Tochter Zoe (14) der Verschönerung des frisch gegossenen Gipsabdrucks von Morlins Babybauch. Die Geburt ihrer dritten Tochter rückt immer näher – und Teenie Zoe hat das Kochen für sich entdeckt. Mit einem Pastagericht möchte sie ihrer Mutter eine Freude machen.

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Janines Zwillinge sind ihren Fahrrädern entwachsen. Deshalb steht der Kauf neuer Fortbewegungsmittel an. Dafür sind die drei in einem Fachgeschäft, um sich ordentlich beraten zu lassen. Denn die 29-Jährige hat auch schon Fehlkäufe hinter sich. Hier können Jaylin und Jaydin sogar Probefahren. Allerdings würden beide am liebsten ein Mountainbike wählen, ins Budget ihrer Mutter und zu ihrem Alltag würden Stadträder aber besser passen. Deshalb wird die Entscheidung erst mal vertagt. Nachdem Florian und Tochter Anna im vergangenen Jahr im Streit auseinandergegangen sind, gab es endlich eine Aussprache. Vorher gipfelte der große Krach für den Familienvater sogar in einer Anzeige bei der Polizei. Und auch wenn die Unterhaltung Fehler nicht ungeschehen machen kann, so versuchen Vater und Tochter doch, wieder Vertrauen zu fassen und sich anzunähern. Anna ist zwar nicht Florians leibliches Kind, trotzdem sind beide einander nach wie vor wichtig. Ela ist Beates beste Freundin und beide genießen es, im selben Haus zu wohnen. Das könnte sich bald ändern, denn wenn Elas Sohn Marcel auszieht, will auch die 52-Jährige die Baracken verlassen und zu ihrem Freund ziehen. Enkel Liam wird dann bei seiner Mutter Jennifer leben. Auch für seine Oma würde sich dann vieles ändern. Und obwohl Ela wohl das ein oder andere vermissen würde, blickt sie optimistisch in eine gemeinsame Zukunft mit ihrem Partner.