„Hartz und herzlich“ & „Hartz Rot Gold“: Die tägliche Vorschau (19.01.26) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ Vorschau für 19.01.26

13.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Die von Geburt an körperlich und geistig eingeschränkte Selina möchte gern arbeiten, aber nicht in einer Behindertenwerkstatt. Deswegen hat ihr großer Bruder Pascal mit ihr einen Termin vereinbart, bei dem es um ihre berufliche Zukunft gehen soll. Zusammen informieren sie sich beim Bildungszentrum „Förderband e.V.“ über die Möglichkeiten der jungen Frau. Nach dem Termin sind die Geschwister positiv überrascht und sicher, dass Selina ihren Weg gehen wird. Zuhause wird auch Mama Petra über die Neuigkeiten informiert. Im Gemeinschaftsgarten gibt es eine „Nachzüglerin“, denn auch Ela würde gern, gemeinsam mit ihrer Familie, zwei Beete bepflanzen. Michael und Lothar haben diese schnell noch für sie bereit gemacht. Da Nachbarin Ella selbst eine Parzelle und vor allem einen grünen Daumen hat, steht sie Ela mit Rat und Tat zur Seite. Das Gärtner-Jahr ist schon relativ weit vorangeschritten, deshalb kann Ela nicht mehr alles pflanzen und vor allem ernten. Aber mit Ellas Beratung wird doch noch das ein oder andere Gemüse gezogen. Florian und Marina sind seit über einem Jahr getrennt und befinden sich aktuell in der Scheidung. Die Kinder haben bisher bei Florian in Mannheim gelebt. Unerwartet ist vor Kurzem der 16-jährige Sohn Lucas zu Marina gezogen, nachdem es immer wieder zu Reibereien gekommen ist. Jetzt befürchtet Florian, dass auch die anderen minderjährigen Kinder den Wunsch äußern könnten, lieber bei Marina leben zu wollen. Ohnehin fühlt er sich als alleinerziehender Vater oft benachteiligt.

15.00 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Schlechte Nachrichten für Antonia. Sie hat die Abschlussprüfungen nicht bestanden. Trotzdem möchte sie kein weiteres Jahr zur Schule gehen, sondern ihren Abschluss direkt mit der Ausbildung nachholen. Und da hat sie ein klares Ziel. Sie will Bestatterin werden, allen Zweifeln von Mutter Katrin zum Trotz. Da der Einstieg in diesen Beruf allerdings schwierig werden könnte, kann sich die 16-Jährige auch andere Bereiche vorstellen, die entfernt mit Bestattungen zu tun haben. Pascal möchte arbeiten, um ausziehen zu können. Die Zweizimmerwohnung, in der er mit Mama Petra und Schwester Selina lebt, ist zu klein. Deshalb war er glücklich, als er vor kurzem einen Vertrag bei einer Zeitarbeitsfirma unterschrieben hat. Nur zwei Arbeitstage später sah die Gemütslage aber anders aus. Der 23-Jährige fühlte sich gemobbt und hat gekündigt. Trotzdem hat er den Kopf nicht in den Sand gesteckt, sondern sich weiter beworben und auch schon ein Vorstellungsgespräch vereinbart. Nach viel Hin und Her hat der aktuell wohnungslose Pascal sich endlich dazu durchgerungen, an einer Maßnahme des Jobcenters teilzunehmen. Nur so bekommt er finanzielle Unterstützung vom Amt und die braucht er dringend. Der Weg zur Maßnahme ist allerdings weit und nicht nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu bewerkstelligen. Ein Fußmarsch gehört auch noch dazu. Trotzdem nimmt der gehbehinderte junge Mann die Strapazen auf sich, um sein Leben endlich wieder in geregelte Bahnen zu lenken.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Rentnerin Brigitte ist immer fleißig dabei, ihre 3-Zimmer-Wohnung zu verschönern und neu einzurichten. Doch bevor sie sich an die Baustellen im Flur und der Küche macht, soll erstmal eine neue Couch in das Wohnzimmer der 70-Jährigen. Für diese Mammutaufgabe müssen viele Helfer mobilisiert werden. Wird es die neue Couch ins Wohnzimmer schaffen? Für Carsten läuft es heute leider nicht so gut. Er und sein 13-jähriger Sohn Yusei haben sich aus ihrer Wohnung gesperrt. Nun heißt es auf den Schlüsseldienst warten. Obwohl der 47-Jährige derzeit ein Praktikum absolviert, ist er immer noch auf der Suche nach einem Job und die Rechnung des Schlüsseldiensts könnte die Haushaltskasse enorm belasten.

17.05 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Nach dem baldigen Ende seiner Privatinsolvenz will Stephan (43) endlich wieder arbeiten. Vom Bremer Jobcenter ist der 43-Jährige wegen seines Alkoholkonsums für den Arbeitsmarkt gesperrt. Deswegen sucht er sich jetzt auf eigene Faust eine Vollzeitstelle. Heute hat er ein Gespräch bei einer Zeitarbeitsfirma. In Salzkotten haben Ingo und Rosa derweil Besuch von der Familie ihrer Tochter Jessica. Der 55-Jährige hat sich wegen chronischer Rückenschmerzen seine Wirbelsäule versteifen lassen und soll demnächst einen Schmerzschrittmacher implantiert bekommen. Als Maßnahme vor der OP musste er gestern zur Computertomographie. Heute erwarten Ingo und seine Entourage gespannt das Ergebnis. Minijobber Willy (63) und Stiefsohn Marvin (24) haben unterdessen das Fahrzeug mit der Hubarbeitsbühne aus Dortmund abgeholt. Nun fahren sie damit zu ihrem heutigen Einsatzort. Für Marvin ist es ein weiterer Probearbeitstag, um sich für eine Stelle als Dachdeckergehilfe zu empfehlen. Ob alles reibungslos verlaufen wird? Die Punks wiederum sind frisch von Berlin in Hamburg eingetroffen, wo sie erstmal vorübergehend bei einer Bekannten übernachten. Heute treffen Paddy (39) und Opa aka Asterix (51) auf Bürgergeldempfänger Olaf (54). Durch Zufall. Schnell schließen sich die drei zusammen, denn eine weitere Anlaufstelle in der Hansestadt zu haben, kann durchaus von Vorteil sein.

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Rostockerin Brigitte ist sehr unternehmungslustig. Um in Zukunft noch unabhängiger zu sein, hat sich die 70-Jährige endlich wieder ein Auto zugelegt. Dank eines Schnäppchens aus dem Internet war der fahrbare Untersatz für die Rentnerin erschwinglich. Doch schon nach kurzer Zeit folgt die Ernüchterung. Denn der Zustand des Wagens ist katastrophal. Bei der 64-jährigen Bärbel wiederum läuft derzeit alles schief. Vor kurzem ist ihre Waschmaschine kaputt gegangen und die Fünffach-Mama braucht nun dringend eine neue. Dafür macht sie sich auf zum An- und Verkauf nach Schutow – und wird tatsächlich fündig. Doch zu Hause warten schon die nächsten Baustellen und ihrem geliebten Hund Gino geht es derzeit auch schlecht.