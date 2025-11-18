„Hartz und herzlich“ & „Hartz Rot Gold“: Die tägliche Vorschau (18.11.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ und „Hartz Rot Gold“ Vorschau für 18.11.25

12.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Jasmin und Maik sind vor Kurzem stolze Eltern geworden und stehen nun vor der aufregenden Herausforderung, den nächsten Lebensabschnitt zu gestalten. Ihr Herzwunsch ist es, sich in einer feierlichen Zeremonie das „Ja-Wort“ zu geben und ihre Liebe offiziell zu besiegeln. Doch bis dieser besondere Tag kommt, stehen ihnen noch zahlreiche Aufgaben und Vorbereitungen bevor. Währenddessen hat Regina beschlossen, ihre Ex-Nachbarin Manja im Pflegeheim zu besuchen. Die beiden Freundinnen haben sich schon eine lange Zeit nicht mehr gesehen, und die Vorfreude auf das Wiedersehen ist groß. In der Zeit der Trennung haben sich viele Geschichten angesammelt, die sie nun endlich miteinander teilen wollen.

13.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Jasmin ist frischgebackene Mutter und superstolz auf Baby Lennox. In ihrer neuen Rolle blüht die Teenie-Mama richtig auf. Sie glaubt sogar, den schwierigsten Teil bereits hinter sich zu haben, obwohl der Job als Mutter gerade erst begonnen hat. Wenn sie sich da mal nicht irrt. Bei Pam hat sich unterdessen so einiges getan: Durch die Hilfe ihres Kumpels hat die 56-Jährige bald vielleicht einen echten Arbeitsvertrag in den Händen. Diese Neuigkeit möchte die Neu-Rostockerin mit ihrer Freundin Regina sofort teilen. Wie diese wohl reagiert?

15.00 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Für Jessica (40) und Olaf (55) aus Hamburg-Barmbek wird es ernst: Nach sechs Jahren Beziehung wollen die beiden Bürgergeldempfänger bald heiraten. Damit rücken nicht nur große Gefühle, sondern auch große Herausforderungen in den Fokus, denn das Budget ist knapp. Dennoch lassen es sich die beiden nicht nehmen, auf Schnäppchensuche für passende Outfits in Bremerhaven zu gehen. Ob am Ende der Traum vom Brautkleid und dem passenden Anzug wahr wird? Die hochschwangere Morlin (31) aus Wilhelmshaven will sich heute gemeinsam mit ihrer Tochter Zoe (14) um die Herrichtung ihrer Dachterrasse kümmern. Möbel aufstellen, fegen und dekorieren – es gibt einiges zu tun. Nur leider hat der Teenager wenig gute Laune. Doch Morlin hat noch eine Überraschung parat. Ob sie damit wieder für gute Laune sorgen kann?

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Beate hat eine bewegte Vergangenheit. Nach ihrer schwierigen Kindheit in Berlin hatte sie in den Benz-Baracken lange mit Alkoholmissbrauch zu tun. Und dass, obwohl sie sich eigentlich um ihre Kinder hätte kümmern müssen. Auch damals schon an ihrer Seite – Freundin Ela. Und die konnte letzten Endes dafür sorgen, dass Beate nicht mehr trinkt und auch sonst wieder klarkommt. Jetzt möchte die 57-Jährige aber gern einen Schwerbehindertenausweis beantragen, denn sie sieht sich aufgrund ihrer Depressionen nicht mehr in der Lage, dauerhaft zu arbeiten.

17.05 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Partystimmung im Schalke-Haus! Dachdeckermeister Willy (63) erwartet heute einen Junggesellenabschied aus Saarbrücken. Gemeinsam mit Fußball Kumpel Marek bereitet er Spiele, Getränke und seine geliebte Trompete vor. Zwei Kleinbusse bringen 17 Schalke-Fans. Wie wird der nichts ahnende Bräutigam auf das blau-weiße Event in Willys Partyraum reagieren? Die alleinerziehende Morlin (31) aus Wilhelmshaven ist in Sachen Schulsuche für ihre Tochter Zoe (14) noch nicht weiter. Immer noch wartet der Teenager auf einen Platz, um nach den Ferien die 8. Klasse zu besuchen. Für Ablenkung beim Warten auf Nachricht sorgt eine Bastelaktion: Morlin wünscht sich einen Gipsabdruck ihres Babybauchs und Tochter Zoe macht sich an die Arbeit. In Gelsenkirchen ist bei den Freundinnen Elke (71) und Dagmar (60) weiterhin die Wohnungssuche Thema. Das Problem: zu wenig seniorengerechte Sozialwohnungen für zu viele Bewerber. Zwar konnte Elke kürzlich eine potentielle Wohnung besichtigen, doch die Vermietung verlangt eine Schufa-Auskunft. Ein Blick in die wichtige Unterlage zeigt: die Rentnerin hat noch Rechnungen offen. Ob sie überhaupt noch Chancen auf eine Zusage für die ersehnte neue Wohnung hat? Bei der Familie von Ingo (55) und Rosa (54) aus Salzkotten steht nach dem Auszug der jüngsten Tochter die Renovierung ihres alten Zimmers an. Junior Domenico (16) möchte das übernehmen, also wird in die Hände gespuckt. Gemeinsam mit Bruder Niklas (26) lautet der Plan: erst die Decke streichen, dann tapezieren. Doch so ganz nach Plan läuft es nicht. Die alte Tapete an der Zimmerdecke macht den beiden Malern einen Strich durch die Rechnung.

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Für Beate steht heute ein schöner Termin bei Friseurin Kader an. Neben einem neuen Look warten dort auch alte Bekannte. Tommy und Stefan kennen die Baracklerin schon viele Jahre, allerdings sehen die drei sich nicht allzu oft, deswegen gibt es viel zu bereden. Trotz ernster Themen darf auch der Spaß nicht zu kurz kommen und so vertreiben sich alle die lange Wartezeit, bis die Jungs schließlich gehen müssen und Beate sich endlich glücklich mit neu gestyltem Haar bewundern kann. Pascal hat erst vor 14 Tagen beschlossen mit seiner Freundin Lea zusammenzuziehen. Mutter Petra sieht den Auszug zwar skeptisch, versteht aber auch, dass ihr Sohn eigene Erfahrungen machen muss. Beim Sachen packen und schleppen helfen die Geschwister Selina und Christopher, für den Transport sorgt wie so oft Hausmeister Michael. Als alle Habseligkeiten verladen sind, steht noch ein emotionaler Moment an: Der Abschied von den bisherigen Mitbewohnern, Mama Petra und Schwester Selina. Mel und Nana wollen mit Mels Sohn Elias und der gemeinsamen Freundin Beate in den Urlaub fliegen. Ziel soll die Türkei sein. Um die bestmöglichen Ferien zu bekommen, ist das Paar bei Chris im Reisebüro. Der hat ihrer Preisvorstellung entsprechend auch einige Angebote in petto und obwohl beide schon einen Favoriten haben, wollen sie auch Beate nach ihrer Meinung fragen. Die ist vom bevorzugten Ziel auch ganz angetan und einer baldigen Buchung steht nichts mehr im Wege.

22.15 Uhr: „Hartz und herzlich“

Der 36-jährige Hartz-IV-Empfänger Christian befürchtet die erneute Obdachlosigkeit, denn sein Vermieter hat eine Mieterhöhung angekündigt. Doch Christian fehlt das Geld. Findet er gemeinsam mit dem Amt eine Lösung oder wird er die Mietwohnung verlieren? Dem langzeitarbeitslosen Jan wurde nach nur wenigen Tagen in einer Zeitarbeitsfirma wieder gekündigt. Wird Jan sich seinem Schicksal ergeben oder wird er weiter versuchen, der Arbeitslosigkeit zu entkommen? Der 57-jährige Chris ist verliebt. Angeblich handelt es sich bei seiner Internetbekanntschaft um eine Millionenerbin – doch bisher war es Chris, der seiner Freundin finanziell unter die Arme greifen musste. Hat der Hartz-IV-Empfänger seine große Liebe gefunden oder ist er einem Betrug auf den Leim gegangen?