„Hartz und herzlich“ & „Hartz Rot Gold“: Die tägliche Vorschau (17.11.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ und „Hartz Rot Gold“ Vorschau für 17.11.25

12.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Seit Pam sich vor ihrem Ex-Freund aus Gera nach Rostock geflüchtet hat, findet sie sich in einer verzweifelten Situation wieder: Sie ist obdachlos und ihr Zelt, das sie nahe des Blockmacherrings aufgeschlagen hat, bietet nur noch wenig Schutz vor den herannahenden kalten Monaten. Die Bedingungen zum Campen werden zunehmend unerträglicher. Pam steht vor einer großen Herausforderung: Sie braucht dringend eine sichere Unterkunft, um sich vor der Kälte und Unsicherheit der Straße zu schützen. Währenddessen hat die 18-jährige Jasmin vor nur vier Monaten ihren Sohn Lennox zur Welt gebracht und steht nun vor einer emotionalen Achterbahnfahrt. Sie hegt den Verdacht, erneut schwanger zu sein. Die Ungewissheit über eine mögliche zweite Schwangerschaft wirft viele Fragen auf. Jasmin steht vor einer bedeutenden Lebensentscheidung, die sowohl ihre Zukunft als auch die ihres kleinen Sohnes Lennox beeinflussen könnte.

13.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Carsten ist vierfacher Vater und befindet sich derzeit in einer äußerst herausfordernden Situation. Die Wohnungssuche gestaltet sich für den 44-Jährigen enorm schwierig, und kürzlich erhielt er eine Absage, die ihn zutiefst erschütterte. Der Ablehnungsgrund: sein ältester Sohn Yusei, der eine geistige Behinderung hat. Carsten steht vor einem emotionalen Problem, da er nicht nur für sich selbst, sondern auch für seine Kinder eine stabile Wohnsituation schaffen möchte. Auch Pam sehnt sich danach, endlich ein festes Dach über dem Kopf zu haben. Bei der bisherigen Suche gab es für sie viele Hindernisse. Unter ziemlich widrigen Umständen muss sie bislang sogar in einem Zelt übernachten. Die bevorstehende Kälte macht ihre Lage zunehmend unerträglich. Aus diesem Grund will Pam nun beim Jobcenter Hilfe suchen. Die Hoffnung, endlich eine geeignete Wohnmöglichkeit zu finden, hat sie noch nicht aufgegeben.

15.00 Uhr: „Hartz Rot Gold“

In Hamburg-Barmbek steht für Jessica (40) und Olaf (55) ein großer Moment bevor: Nach neun Jahren Beziehung und drei Jahren Verlobung wollen die beiden Bürgergeldempfänger endlich heiraten. Für das Aufgebot beim Standesamt haben sie lange gespart und nun den Termin für ihre Trauung in einer Woche festgelegt. Da das Budget knapp ist, planen sie eine Feier im kleinen Kreis und stellen sich ihre Outfits aus vorhandenen Kleidungsstücken zusammen. Währenddessen kämpft Farina (38) in Witten mit den Folgen einer unzureichenden Schimmelsanierung in ihrer Wohnung. Gemeinsam mit ihrem Mann Mike (46), der wegen eines Bandscheibenvorfalls krankgeschrieben ist, und den Kindern, beginnt sie, die Wände in Eigenregie zu renovieren. Farbe und Malerutensilien müssen dabei möglichst günstig beschafft werden – eine echte Geduldsprobe für die zweifache Mutter. In Salzkotten bei Paderborn richtet Nesthäkchen Domenico (16) nach dem Auszug seiner Schwester Kimberly ihr ehemaliges Zimmer neu ein. Unterstützt von seinen Brüdern räumt er das Zimmer leer und plant voller Vorfreude seine eigene kleine Wohlfühloase, auch wenn die Familie finanziell nicht auf Rosen gebettet ist. Und in Gelsenkirchen entdecken Sandy (45) und ihr Ex-Freund Dieter (49), die demnächst als beste Freunde zusammenwohnen möchten, eine neue Möglichkeit zum Sparen: Über eine „Essen-Retter“-App ergattern sie für wenig Geld Mahlzeiten aus Restaurants und Cafés, die sonst im Müll landen würden. So wird der gemeinsame Tag zur kulinarischen Überraschung.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Der Abriss eines kleinen weißen Häuschens sorgt für Trauer in den Benz-Baracken. Dieser einstige Treffpunkt wurde im Gedenken an Dagmar von Michael genutzt. Trotz Hoffnungen der Nachbarn war der Abriss schließlich unausweichlich. Am 13. Mai 2025 war es so weit. Der Bagger rollte an und machten ein ganz besonders Haus dem Erdboden gleich. Das kleine weiße Häuschen inmitten des Viertels war viele Jahre DER Treffpunkt für die Menschen aus der Nachbarschaft. Denn hier lebte bis zu ihrem Tod im November 2021 Dagmar – die gute Seele der Benz-Baracken.

17.05 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Für Jessica (40) und Olaf (55) aus Hamburg-Barmbek wird es ernst: Nach sechs Jahren Beziehung wollen die beiden Bürgergeldempfänger bald heiraten. Damit rücken nicht nur große Gefühle, sondern auch große Herausforderungen in den Fokus, denn das Budget ist knapp. Dennoch lassen es sich die beiden nicht nehmen, auf Schnäppchensuche für passende Outfits in Bremerhaven zu gehen. Ob am Ende der Traum vom Brautkleid und dem passenden Anzug wahr wird? Die hochschwangere Morlin (31) aus Wilhelmshaven will sich heute gemeinsam mit ihrer Tochter Zoe (14) um die Herrichtung ihrer Dachterrasse kümmern. Möbel aufstellen, fegen und dekorieren – es gibt einiges zu tun. Nur leider hat der Teenager wenig gute Laune. Doch Morlin hat noch eine Überraschung parat. Ob sie damit wieder für gute Laune sorgen kann? In Hamburg kämpft Punkerin Lausi (34) weiter gegen ihre Alkoholabhängigkeit. Nach mehreren Wochen im stationären Entzug steht für die 34-Jährige ein bedeutender Neuanfang bevor: In wenigen Tagen darf sie zurück nach Hause. Zusammen mit Freund Paddy (42) will Lausi ihr Leben neu ordnen. Ob Paddys neuester Wunsch nach einem eigenen Auto da der richtige Anfang ist? Auch für Dagmar (60) und ihre Freundin Elke (71) aus Gelsenkirchen stehen wichtige Veränderungen an. Elke kämpft mit gesundheitlichen Problemen und Schimmel in ihrer Wohnung und will dringend umziehen. Tatsächlich kann sie zwei Wohnungen besichtigen und hofft nun auf die Zusage. Doch ihre negative Schufa bereitet Elke Kopfzerbrechen.

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Beate hat eine bewegte Vergangenheit. Nach ihrer schwierigen Kindheit in Berlin hatte sie in den Benz-Baracken lange mit Alkoholmissbrauch zu tun. Und dass, obwohl sie sich eigentlich um ihre Kinder hätte kümmern müssen. Auch damals schon an ihrer Seite – Freundin Ela. Und die konnte letzten Endes dafür sorgen, dass Beate nicht mehr trinkt und auch sonst wieder klarkommt. Jetzt möchte die 57-Jährige aber gern einen Schwerbehindertenausweis beantragen, denn sie sieht sich aufgrund ihrer Depressionen nicht mehr in der Lage, dauerhaft zu arbeiten. Mel hat erst seit kurzem ihren Führerschein – und hatte schon einen Unfall. Ihr kleiner Gebrauchtwagen sieht reichlich ramponiert aus. Und dabei hat sie den von Freundin Nana geschenkt bekommen, hegt und pflegt ihr erstes eigenes Auto sehr. Den silbernen Flitzer jetzt so kaputt zu sehen, fällt ihr nicht leicht. Aber die Hoffnung ist, dass er mit wenig Aufwand und gebrauchten Ersatzteilen schnell wieder wie vorher aussieht. Der Schreck des Unfalls sitzt Mel allerdings noch immer in den Knochen. Eigentlich gehen Elvis und Katrin morgens beide aus dem Haus, weil sie als Beifahrer bei einem Behindertenfahrdienst arbeiten. Katrin ist allerdings aktuell zuhause. Und das hat einen schlimmen Grund, denn ihr Fahrer, Walter, hatte einen Herzinfarkt. Es geht ihm zwar den Umständen entsprechend gut, aber noch muss er sich schonen. Katrin ist allerdings froh, dass nicht noch Schlimmeres passiert ist, denn hätte Walter den Infarkt während der Fahrt bekommen, hätte sie nicht gewusst, wie sie reagieren muss.