„Hartz und herzlich“ & „Hartz Rot Gold“: Die tägliche Vorschau (17.10.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ und „Hartz Rot Gold“ Vorschau für 17.10.25

12.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

In den Baracken hat Beate Besuch von ihrer Freundin Ela. Nachdem bei der 51-Jährigen seit ein paar Tagen die Spülmaschine streikt, hat nun auch bei Beate ein wichtiges Küchengerät den Geist aufgegeben. Die 56-Jährige bezieht Bürgergeld. Ela arbeitet 30 Stunden die Woche als Reinigungskraft. Trotz Job ist das Budget beider Frauen knapp bemessen. Zum Glück haben die Freundinnen bereits einen Plan B, wie sie hoffentlich kostengünstig an Ersatz kommen. Elvis wiederum ist mit seinem Sohn Martin und seiner Tochter Antonia auf einem Kurztrip in Köln. Hier schauen die drei sich nicht nur den beeindruckend hohen Kölner Dom an, sondern sind auch fasziniert von Malereien auf der Domplatte. In der Rheinmetropole werden die Mannheimer sogar erkannt und um ein gemeinsames Foto gebeten. Ein weiteres Highlight ist die bekannte Hohenzollernbrücke mit den geschätzt 450.000 Liebesschlössern. Auch Martin und seine Freundin Kim haben vor einiger Zeit eines dort aufgehangen. Doch die Suche nach genau diesem einen Schloss geben die Drei schnell auf. Zu groß ist die Anzahl der Schlösser an der Brücke. Florian ist derweil emotional auf einem Tiefpunkt: Seine Tochter Lisa ist mit nur 16 Jahren plötzlich verstorben. Der Schmerz über den Verlust des geliebten Kindes wird aktuell leider von skurrilen Briefen noch intensiviert. In den seit Tagen eintrudelnden Schreiben geht es um Lisa, die an Diabetes litt. Bedauerlicherweise hat der Verfasser der unsagbar geschmacklosen Briefe seinen Namen nicht genannt und auch dessen Anliegen bleibt unklar. Deshalb kann Florian nur darauf hoffen, dass in Zukunft nicht noch mehr unerwünschte Post bei ihm ankommt.

13.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Obwohl er erst seit einer Woche einen Job bei einer Reinigungsfirma hat, schmiedet Beates Sohn Pascal bereits große Pläne. Er würde gern ausziehen und auf eigenen Beinen stehen. Wie er einen Haushalt führen muss, weiß er zwar noch nicht, baut dabei aber wie so oft auf die Hilfe seiner Mutter Beate. Was die wohl zu dem aktuellen Vorhaben ihres Sohnes sagt? Der 22-Jährige ist sich sicher, dass auch seine Mutter sich über die Aussicht auf einen Auszug ihres jüngsten Kindes freuen würde. Ob Pascal sich da nicht mal irrt!? Elvis wiederum ist mit Sohn Martin und Tochter Antonia auf einem Kurztrip in Köln und da jagt ein Highlight das nächste. Aber auf die Motorworld freuen sich alle drei besonders. Auf 50.000 Quadratmetern gibt es eine Menge PS zu bestaunen. Elvis räumt gleich mit einem Vorurteil zu Fahrern von „Protzkarren“ auf. Neben Luxusautos beheimatet die Ausstellung auch die Michael Schumacher Private Collection. Sie umfasst gleich mehrere Formel-1-Boliden der Rennsportlegende. Da Antonia und Martin die Autobegeisterung ihres Vaters teilen, erkundet das Trio die Motorworld ausgiebig. Nach dem Besuch soll es aber nicht direkt zurück ins Hotel gehen. Florian ist unterdessen auf der Koppel beschäftigt, die die Familie gepachtet hat. Die durchaus arbeitsintensive Pflege der Pferde ist für ihn eine willkommene Ablenkung vom Alltag. Und auch ein guter Ausgleich für den aktuell Alleinerziehenden, denn Ehefrau Marina hat die Kinder und ihn nach 14 gemeinsamen Jahren verlassen. Lange hatte der 41-Jährige auf eine Rückkehr seiner Frau gehofft. Mittlerweile ist er aber neu verliebt und hat Schmetterlinge im Bauch.

15.00 Uhr: „Hartz Rot Gold“

In Gelsenkirchen-Ückendorf hat Willy jüngst ein Jobangebot als Dachdeckermeister angenommen. Für den heutigen Arbeitstag hat der 63-Jährige den Campingplatz und Ehefrau Tanja (46) verlassen. Der Einsatzort befindet sich im etwa 20 Kilometer entfernten Castrop-Rauxel. Die Dachdeckerfirma von Willys Kumpel übernimmt dort die Baustelle, nachdem andere Firmen ihren Auftrag nicht erfüllt haben. Der Schalke-Fan soll heute mit seinem Stiefsohn Marvin (24) den Boden eines Rohbaus mit Schweißbahnen abdichten. Hoffentlich hat Willy alles im Blick? Hamburg St. Pauli wiederum ist der Touristen-Magnet schlechthin, vor allem die Reeperbahn. Und hierhin hat es plötzlich auch die Punks aus Berlin verschlagen.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

„Schimmel ist wie Gift“, anders kann Brigitte ihren Ärger über die schwarzen Wände im Zimmer ihrer Tochter Nicole nicht ausdrücken. Aus ihrer alten Wohnung sind sie wegen eines Schimmelproblems geflüchtet, in der neuen Wohnung geht das Spiel von vorne los. Wie wird das Damen-Team damit umgehen? Die Wiesen sind voll damit. Dem strahlend gelben Löwenzahn. Aber die wenigsten wissen, dass man daraus süßen Brotaufstrich zaubern kann. Sandra versucht ihr Glück. Sie pflückt mit Dave etliche Pflanzen und kocht sie mit Honig zu flüssigem, essbaren Gold. Ob das was wird?

17.05 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Nach dem baldigen Ende seiner Privatinsolvenz will Stephan (43) endlich wieder arbeiten. Vom Bremer Jobcenter ist der 43-Jährige wegen seines Alkoholkonsums für den Arbeitsmarkt gesperrt. Deswegen sucht er sich jetzt auf eigene Faust eine Vollzeitstelle. Heute hat er ein Gespräch bei einer Zeitarbeitsfirma. In Salzkotten haben Ingo und Rosa derweil Besuch von der Familie ihrer Tochter Jessica. Der 55-Jährige hat sich wegen chronischer Rückenschmerzen seine Wirbelsäule versteifen lassen und soll demnächst einen Schmerzschrittmacher implantiert bekommen. Als Maßnahme vor der OP musste er gestern zur Computertomographie. Heute erwarten Ingo und seine Entourage gespannt das Ergebnis. Minijobber Willy (63) und Stiefsohn Marvin (24) haben unterdessen das Fahrzeug mit der Hubarbeitsbühne aus Dortmund abgeholt. Nun fahren sie damit zu ihrem heutigen Einsatzort. Für Marvin ist es ein weiterer Probearbeitstag, um sich für eine Stelle als Dachdeckergehilfe zu empfehlen. Ob alles reibungslos verlaufen wird? Die Punks wiederum sind frisch von Berlin in Hamburg eingetroffen, wo sie erstmal vorübergehend bei einer Bekannten übernachten. Heute treffen Paddy (39) und Opa aka Asterix (51) auf Bürgergeldempfänger Olaf (54). Durch Zufall. Schnell schließen sich die drei zusammen, denn eine weitere Anlaufstelle in der Hansestadt zu haben, kann durchaus von Vorteil sein.

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Torsten stattet heute seiner alten Heimat Waren einen Besuch ab. Er geht an dem Ort vorbei, wo er aufgewachsen ist, und schwelgt in Erinnerungen. Der 61-Jährige genießt seine kleinen Auszeiten, die ihm helfen, den Kopf freizubekommen. In Rostock ist es bald so weit. Jasmin und Maik geben in den nächsten Tagen ihre Wohnung ab. Heute kommt noch einmal Schwester Cindy in der leeren Dreizimmerwohnung vorbei. Sie kann nicht nachvollziehen, wie Jasmin und Maik ihren Auszug in die Länge ziehen. Aber auch die Laune der jungen Eltern ist reserviert.