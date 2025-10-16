„Hartz und herzlich“ & „Hartz Rot Gold“: Die tägliche Vorschau (16.10.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ und „Hartz Rot Gold“ Vorschau für 16.10.25

12.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Seit Ehefrau Marina die Familie verlassen hat, ist Florian allein für die fünf noch zuhause lebenden Kinder verantwortlich. Jetzt hat er zudem erfahren, dass er von Steuerklasse 3 in Steuerklasse 1 gerutscht ist. Das bedeutet Einbußen von rund 700 Euro im Monat. Eigentlich hatte der Familienvater angenommen, Anspruch auf Steuerklasse 2 zu haben, die für Alleinerziehende vorgesehen ist. Leider ist dem nicht so und die Familie muss ab jetzt noch sparsamer leben als ohnehin schon. Andere Sorgen hat Petra: Für einen Neustart in Dessau mit ihren Kindern Pascal und Selina hatte sie vor einem Dreivierteljahr in Mannheim alles aufgegeben. Auch die Wohnung am Rande der Benz-Baracken. Allerdings hat Petra diese nicht ordnungsgemäß gekündigt, sodass Mietschulden aufgelaufen sind. Zusammen mit älteren Schulden bei der Wohnungsgesellschaft hat sich eine hohe Summe angehäuft, die die Bürgergeld-Empfängerin nur mit 50 Euro im Monat tilgen könnte. Da ihr das zu lange dauern würde, macht sie einen Kassensturz, um auszurechnen, wie hoch ihre maximale Rate sein könnte. Beates Sohn Pascal hat derweil Neuigkeiten: Nach einem Vorstellungsgespräch ist er jetzt bei einer Reinigungsfirma in Lohn und Brot. Trotz seiner Gehbehinderung hat er die ersten Tage im neuen Job gut gemeistert und auch der geänderte Tagesablauf samt frühem Aufstehen stört den 22-Jährigen nicht. Gern würde er auch dauerhaft in dem Betrieb arbeiten, um seine neu gewonnene Unabhängigkeit vom Jobcenter und seine bessere finanzielle Situation aufrecht zu erhalten.

13.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Jonas ist heute bei seinem Kumpel Michael in den Baracken zu Besuch. Mit einem ganz bestimmten Anliegen: Der 23-Jährige plant, endlich eine Ausbildung zu machen und will den selbstständigen Hausmeister bitten, ihm mit Rat und Tat bei seinem Vorhaben zur Seite zu stehen. Obwohl Jonas mit seinem Vollzeitjob als Security-Mitarbeiter sein Leben gut bestreiten kann, sieht er sich eher als Handwerker. Wie gut, dass Michael da viele Kontakte hat und so Jonas beraten und vielleicht sogar helfen kann. Andere Sorgen hat Pascal: Kaum einen Monat ist es her, da hatte er sich nach wiederholten Streitigkeiten mit Mutter Petra und Schwester Selina obdachlos gemeldet. Doch jetzt möchte er gern zurück in die Wohnung der Familie ziehen. Dafür musste er auf die Wohnungsgeberbestätigung des Vermieters warten, um sich heute endlich wieder beim Bürgerdienst anmelden zu können. Nachdem das erledigt ist, ist Pascal froh und außerdem sicher, dass er nicht noch einmal in eine solche Situation kommen möchte. Beim nächsten Streit hat der 23-Jährige sich fest vorgenommen, überlegter zu handeln. Die Freundinnen Janine, Jannie und Mel wiederum haben heute geshoppt. Und zwar beim Lagerverkauf einer Nudelfabrik. Alle drei leben von Bürgergeld und müssen daher ihr Budget immer genau im Blick behalten. Das ist wegen der hohen Inflation zunehmend schwieriger. Umso mehr freuen sich die Damen über die Schnäppchen, die sie sich im Supermarkt nicht hätten leisten können. Und die nächsten Ziele für Werksverkäufe werden schon anvisiert.

15.00 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Der Sommer nähert sich dem Ende. Tanja (46) und Willy (63) aus Gelsenkirchen sind nun schon seit einigen Wochen mit ihren beiden Hunden auf dem Campingplatz bei Hamm-Uentrop. Tibet-Terrier Teddy macht ihnen zunehmend Sorgen. Der 13-jährige Rüde baut immer mehr ab und das belastet vor allem Tanja sehr. In Hamburg wurde Jessica (39) und Olaf (54) das Bürgergeld derweil um 20 Prozent gekürzt, weil die 39-Jährige ihren letzten Minijob nicht rechtzeitig beim Jobcenter angegeben hat. Um die Haushaltskasse aufzubessern, wollen die beiden demnächst Sachen vom Dachboden auf einem Flohmarkt verkaufen. Und auch sonst schauen sie, was man noch alles zu Geld machen kann.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Tino kümmert sich darum, dass die leergefegte Wohnung von Ziehtochter Jasmin und Schwiegersohn Maik frisch tapeziert und gestrichen übergeben werden kann. Carsten hilft ihm und beide kommen aus dem Fluchen nicht mehr heraus. Schuld daran sind schwarze und dunkelblaue Wände. Pamela hat Sorgen. Zum einen muss sie gerade auf ihre Freundin Marita verzichten, die sich in eine psychiatrische Einrichtung begeben hat. Zum anderen macht ihr Kühlschrank nicht mehr richtig mit. Und das ist im Sommer wirklich eine große Herausforderung. Wird Pamela sich zu helfen wissen?

17.05 Uhr: „Hartz Rot Gold“

In Gelsenkirchen-Ückendorf hat Willy jüngst ein Jobangebot als Dachdeckermeister angenommen. Für den heutigen Arbeitstag hat der 63-Jährige den Campingplatz und Ehefrau Tanja (46) verlassen. Der Einsatzort befindet sich im etwa 20 Kilometer entfernten Castrop-Rauxel. Die Dachdeckerfirma von Willys Kumpel übernimmt dort die Baustelle, nachdem andere Firmen ihren Auftrag nicht erfüllt haben. Der Schalke-Fan soll heute mit seinem Stiefsohn Marvin (24) den Boden eines Rohbaus mit Schweißbahnen abdichten. Hoffentlich hat Willy alles im Blick? Hamburg St. Pauli wiederum ist der Touristen-Magnet schlechthin, vor allem die Reeperbahn. Und hierhin hat es plötzlich auch die Punks aus Berlin verschlagen. Paddy (39) und Lausi (33) haben es im Hotel nicht mehr ausgehalten und in der Hauptstadt keine Perspektive gesehen. Deshalb schnappten sie sich Kumpel Opa und fuhren zu einer Bekannten nach Hamburg, bei der sie vorübergehend übernachten können. Die drei hoffen auf einen Neuanfang in der Hansestadt und wollen endlich sesshaft werden. In Bremerhaven ist Monikas Laune ausgerechnet an ihrem Geburtstag auf dem Nullpunkt. Die Bürgergeldempfängerin sucht seit einem Jahr nach einer Wohnung. Nun hatte sie spontan eine Besichtigung und sogar die vorläufige Zusage. Doch heute kam plötzlich doch noch eine Absage. Die 53-Jährige wird also weiter bei ihrem Ex-Freund Stefan übernachten. Aber heute kommt Sohn Phil zur Feier des Tages vorbei. Vielleicht gelingt es ihm, Monikas Stimmung aufzubessern. Rosa (53) begleitet ihren Ehemann Ingo derweil nach Soest in Westfalen. Dort hat der 55-Jährige einen Termin zur Computertomographie. Er hat chronische Rückenschmerzen und sich die Wirbelsäule versteifen lassen. Ein Schmerzschrittmacher hatte Ingo die Schmerzen vorrübergehend nahezu genommen. Nun sollen die Untersuchungen entscheiden, wie es weitergeht.

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

„Schimmel ist wie Gift“, anders kann Brigitte ihren Ärger über die schwarzen Wände im Zimmer ihrer Tochter Nicole nicht ausdrücken. Aus ihrer alten Wohnung sind sie wegen eines Schimmelproblems geflüchtet, in der neuen Wohnung geht das Spiel von vorne los. Wie wird das Damen-Team damit umgehen? Die Wiesen sind voll damit. Dem strahlend gelben Löwenzahn. Aber die wenigsten wissen, dass man daraus süßen Brotaufstrich zaubern kann. Sandra versucht ihr Glück. Sie pflückt mit Dave etliche Pflanzen und kocht sie mit Honig zu flüssigem, essbaren Gold. Ob das was wird?