„Hartz und herzlich“ & „Hartz Rot Gold“: Die tägliche Vorschau (16.01.26) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ Vorschau für 16.01.26

13.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Die körperlich und geistig beeinträchtigte Selina hat seit Kurzem eine gesetzliche Betreuerin, die die 19-Jährige in einigen Bereichen unterstützt, aber auch auf die Wohnsituation schaut. Und diese muss sich ändern, denn aktuell lebt Selina mit Mama Petra und Bruder Pascal in einer zu kleinen Wohnung und hat kein eigenes Zimmer. Wenn innerhalb einer sechsmonatigen Frist keine größere Bleibe gefunden wird, droht Selina die Unterbringung im betreuten Wohnen. Um die Chancen auf dem Wohnungsmarkt zu erhöhen, hat Pascal bereits einen Job gefunden und auch bei Petra tut sich etwas in Sachen Arbeit. Bei Jannies Tochter Leann sind die Finanzen in Schieflage geraten. Das Jobcenter hatte nach ihrem Umzug zur Patentante das Kindergeld vorgestreckt. Die Nachzahlung der Familienkasse hat Leann aber behalten und damit ihr neues Zimmer eingerichtet. Jetzt versucht sie durch einen nachträglichen Antrag auf Erstausstattung ihre Schulden wenigstens zu verringern. Den Rest bekommt die 19-Jährige aber in jedem Fall von ihrer Regelleistung abgezogen und kommt so mit ihrer Miete in Verzug, sodass weitere Schulden entstehen. In den Sommerferien wollte Florian mit seiner neuen Freundin Dana und den Kindern eigentlich einiges unternehmen. Doch der erste Streit des frischverliebten Paares machte den Plänen einen Strich durch die Rechnung. Dana lebt ca. 250 Kilometer entfernt in Köln und die Beiden konnten so zunächst auf Abstand gehen, um sich dann wieder zu vertragen. Deswegen malt der Alleinerziehende sich auch weiterhin eine Zukunft mit seiner neuen Freundin aus. Denn seit Marinas Weggang ist er für alles allein verantwortlich und würde das gern ändern.

15.00 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Bei Katrin wurde vor einiger Zeit eine Zellveränderung festgestellt. Die achtfache Mutter hat den Kontrolltermin lange vor sich hergeschoben. Tochter Jasmin machte sich große Sorgen um ihre Mutter. Die hat sich aber endlich durchgerungen und ist zur Untersuchung zu ihrem Frauenarzt gegangen. Deswegen soll jetzt auch Ehemann und Arztmuffel Elvis zum kompletten Check-Up. Denn der schiebt Arzttermine weit länger hinaus als Ehefrau Katrin. Und Gründe für eine komplette Kontrolle gibt es bei ihm zur Genüge. Nachdem sich Mel für eine Weiterbildung im Bereich der mobilen Pflege entschieden hat, haben sich derweil auch Freundin Jannie samt Tochter Leann über diese Möglichkeit informiert. Für beide kommt die Aufgabe aber nicht in Frage, denn Leann ist zu jung und Jannie körperlich nicht fit genug. Das ist auch der Grund, weshalb sie einen neuen Job sucht, denn nach einer Rücken-OP kann sie nicht wie vorher in der Gastronomie arbeiten. Nun gibt es aber einen Lichtblick für Jannie. Sie und auch das Jobcenter könnten sich für die 48-Jährige eine Zukunft als Senioren-Betreuerin vorstellen. Andere Sorgen hat Beate: Obwohl sie Pascal aus der gemeinsamen Bedarfsgemeinschaft abmelden musste und er seitdem wohnungslos ist, liegt ihr das Wohl ihres Sohnes sehr am Herzen. Und damit sich endlich etwas an seiner Situation ändert, hat sie gemeinsam mit dem 23-Jährigen heute einen Termin beim Jobcenter. Bisher hatte Pascal sich strikt geweigert, an einer Maßnahme teilzunehmen, weshalb ihm sämtliche Bezüge gestrichen wurden. Doch wenn der junge Mannheimer kompromissbereit ist, gibt es auch Möglichkeiten für ihn.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Cindy und ihr Verlobter Ossi besuchen gemeinsam ihren Kumpel Kai an seinem Angelspot. Ossi verbringt selbst auch gerne mal ein paar Wochen mit seinem Angelhobby samt Campingausrüstung. Am Vortag schienen die Fische noch gut zu beißen, doch heute will es irgendwie nicht klappen. Gehen Ossi und Cindy ohne einen Fang wieder nach Hause? Reinigungskraft Bärbel ist immer noch in großer Sorge um ihren zwölfjährigen Terrier-Mix Rüden Gino. Ihr treuer Begleiter hat entzündete Zähne und auch geschwollene Lymphknoten. Doch nachdem Bärbel endlich einen Tierarzt gefunden hat und hofft, dass ein wenig Ruhe einkehrt, kommt schon das nächste Problem auf sie zu.

17.05 Uhr: „Hartz Rot Gold“

In Gelsenkirchen-Ückendorf hat Willy jüngst ein Jobangebot als Dachdeckermeister angenommen. Für den heutigen Arbeitstag hat der 63-Jährige den Campingplatz und Ehefrau Tanja (46) verlassen. Der Einsatzort befindet sich im etwa 20 Kilometer entfernten Castrop-Rauxel. Die Dachdeckerfirma von Willys Kumpel übernimmt dort die Baustelle, nachdem andere Firmen ihren Auftrag nicht erfüllt haben. Der Schalke-Fan soll heute mit seinem Stiefsohn Marvin (24) den Boden eines Rohbaus mit Schweißbahnen abdichten. Hoffentlich hat Willy alles im Blick? Hamburg St. Pauli wiederum ist der Touristen-Magnet schlechthin, vor allem die Reeperbahn. Und hierhin hat es plötzlich auch die Punks aus Berlin verschlagen. Paddy (39) und Lausi (33) haben es im Hotel nicht mehr ausgehalten und in der Hauptstadt keine Perspektive gesehen. Deshalb schnappten sie sich Kumpel Opa und fuhren zu einer Bekannten nach Hamburg, bei der sie vorübergehend übernachten können. Die drei hoffen auf einen Neuanfang in der Hansestadt und wollen endlich sesshaft werden. In Bremerhaven ist Monikas Laune ausgerechnet an ihrem Geburtstag auf dem Nullpunkt. Die Bürgergeldempfängerin sucht seit einem Jahr nach einer Wohnung. Nun hatte sie spontan eine Besichtigung und sogar die vorläufige Zusage. Doch heute kam plötzlich doch noch eine Absage. Die 53-Jährige wird also weiter bei ihrem Ex-Freund Stefan übernachten. Aber heute kommt Sohn Phil zur Feier des Tages vorbei. Vielleicht gelingt es ihm, Monikas Stimmung aufzubessern. Rosa (53) begleitet ihren Ehemann Ingo derweil nach Soest in Westfalen. Dort hat der 55-Jährige einen Termin zur Computertomographie. Er hat chronische Rückenschmerzen und sich die Wirbelsäule versteifen lassen. Ein Schmerzschrittmacher hatte Ingo die Schmerzen vorrübergehend nahezu genommen. Nun sollen die Untersuchungen entscheiden, wie es weitergeht.

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Rentnerin Brigitte ist immer fleißig dabei, ihre 3-Zimmer-Wohnung zu verschönern und neu einzurichten. Doch bevor sie sich an die Baustellen im Flur und der Küche macht, soll erstmal eine neue Couch in das Wohnzimmer der 70-Jährigen. Für diese Mammutaufgabe müssen viele Helfer mobilisiert werden. Wird es die neue Couch ins Wohnzimmer schaffen? Für Carsten läuft es heute leider nicht so gut. Er und sein 13-jähriger Sohn Yusei haben sich aus ihrer Wohnung gesperrt. Nun heißt es auf den Schlüsseldienst warten. Obwohl der 47-Jährige derzeit ein Praktikum absolviert, ist er immer noch auf der Suche nach einem Job und die Rechnung des Schlüsseldiensts könnte die Haushaltskasse enorm belasten.