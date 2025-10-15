„Hartz und herzlich“ & „Hartz Rot Gold“: Die tägliche Vorschau (15.10.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ und „Hartz Rot Gold“ Vorschau für 15.10.25

12.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Beates Sohn Pascal hat Schulden. Die sind ganz schön hoch und allein kaum mehr zu bewältigen. Deshalb hat er sich dazu durchgerungen, bei einem Schuldnerberater anzurufen und sich zu informieren, was ein Insolvenzverfahren für ihn bedeuten würde. Nachdem der Ablauf mit allen dazugehörigen Schritten besprochen wurde, ist der 22-Jährige erleichtert und fest entschlossen, in drei Jahren seine Schulden endgültig los zu sein. Selina wiederum hat an einer Maßnahme des Jobcenters teilgenommen und diese jetzt beendet. Dort sollte sie lernen, wie man Bewerbungen schreibt und aufs Berufsleben vorbereitet werden. Die geistig eingeschränkte junge Frau will aber eigentlich nur eines: den Durchbruch als Influencerin bei TikTok schaffen. Auch Mama Petra hofft, dass die Fans die 19-Jährige ausreichend unterstützen und der Online-Karriere nichts im Weg steht. Pascal ist derweil bei Mutter Petra und Schwester Selina ausgezogen und hat sich obdachlos gemeldet, nachdem es immer wieder zu Streit gekommen ist. Doch jetzt droht Ärger, denn er wurde vom Amt erwischt, als er bei seiner Familie geschlafen hat. Im schlimmsten Fall wird dies als Sozialbetrug gewertet und dem 23-Jährigen drohen Sanktionen oder sogar eine Sperre beim Jobcenter. Das macht Pascals Lage nicht einfacher, der ohnehin so gar nicht weiß, wie er eine eigene Wohnung finden und was er überhaupt mit seinem Leben anfangen soll.

13.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Michael hat seit einiger Zeit immer wieder mit nächtlichen Zusammenkünften Fremder auf seinem Grundstück zu tun, die dort auch Müll und Unordnung hinterlassen. Deswegen möchte Elvis ihm ausrangierte Überwachungskameras schenken, die Michael und sein Kumpel Lothar heute abholen. Aber es wären nicht die Benz-Baracken, wenn die Nachbarschaftshilfe nur einseitig vonstattenginge – und so haben sowohl Elvis als auch Ehefrau Katrin schon einen Gefallen im Kopf, um den sie Michael bitten wollen. Jonas verbringt derweil Zeit in Michaels Garten. Der 23-Jährige hat die Wohnung verlassen, damit seine Ex-Freundin Martina ihre letzten Sachen holen kann. Obwohl die Trennung nach über sechs Jahren Beziehung einvernehmlich war, schmerzt sie Jonas. Deshalb konzentriert er sich vollkommen auf seine Arbeit und die berufliche Zukunft. Das Abholen der letzten Sachen soll den endgültigen Abschluss auch erleichtern. Hinter Ex-Barackler Dominick wiederum liegen einige turbulente Monate – unter anderem wegen der Trennung von seiner Verlobten. Der 23-Jährige ist gelernter Einzelhandelskaufmann und arbeitet seit anderthalb Jahren bei einem Discounter. Er würde sich jedoch gern beruflich weiterentwickeln. Denn der Job fordert ihn nicht ausreichend. Dominicks Frust ist groß. Mittlerweile schließt er sogar einen kompletten Branchenwechsel nicht mehr aus.

15.00 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Das Punkerpärchen Paddy (39) und Lausi (33) ist wegen eines Streits mit Kumpel Ananas aus der Berliner Kommune vorübergehend in eine Hotelunterkunft gezogen. Diese wird vom Sozialamt übernommen, allerdings muss noch Papierkram ausgefüllt werden. Die beiden sind aber schon jetzt auf der Suche nach einer neuen Bleibe. Mit einem Wohnberechtigungsschein könnten sie eine staatlich geförderte Wohnung beziehen. Doch dafür fehlt ihnen der gültige Nachweis. Das Thema „Hotel“ könnte sich allerdings schon bald erledigen. In Sachen „Wohnung“ gibt es nämlich Neuigkeiten für Paddy und Lausi. Stephan (43) aus Bremen ist derweil guter Dinge, dass er nach der Beendigung seiner Privatinsolvenz bald wieder auf eigenen Beinen stehen kann – mit Arbeit und neuer Wohnung. Allerdings wurde er, laut eigener Aussage, wegen seines anhaltenden Alkoholkonsums für den Bremer Arbeitsmarkt vom Jobcenter für vier Jahre gesperrt. Er war vorher mehrfach betrunken zu Behörden-Terminen erschienen. Das muss Stephan nun erst einmal klären.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Es ist so weit. Die Wohnung von Jasmin und Maik wird komplett ausgeräumt. Ein großes Problem, denn die Wohnung ist im fünften Stock ohne Aufzug. Aber dafür hat sich das junge Paar einen Lastenaufzug bestellt. Sie habe nur wenige Stunden, um ihre Dreizimmerwohnung zu räumen. Stress, schlechte Stimmung und fliegende Möbel inklusive. Regina braucht dringend ein neues Bett, weil ihres zu groß für ihre Einzimmerwohnung ist. Sie setzt all ihre Hoffnung in den An-und Verkauf in Schutow. Ob Mitarbeiterin und Namenvetterin Regina gute Nachrichten für die 72-Jährige hat?

17.05 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Der Sommer nähert sich dem Ende. Tanja (46) und Willy (63) aus Gelsenkirchen sind nun schon seit einigen Wochen mit ihren beiden Hunden auf dem Campingplatz bei Hamm-Uentrop. Tibet-Terrier Teddy macht ihnen zunehmend Sorgen. Der 13-jährige Rüde baut immer mehr ab und das belastet vor allem Tanja sehr. In Hamburg wurde Jessica (39) und Olaf (54) das Bürgergeld derweil um 20 Prozent gekürzt, weil die 39-Jährige ihren letzten Minijob nicht rechtzeitig beim Jobcenter angegeben hat. Um die Haushaltskasse aufzubessern, wollen die beiden demnächst Sachen vom Dachboden auf einem Flohmarkt verkaufen. Und auch sonst schauen sie, was man noch alles zu Geld machen kann. Unterdessen gibt es Neuigkeiten bei Dieter aus Gelsenkirchen. Dem 48-Jährigen drohte zuletzt eine Haftstrafe, doch nun kann er endlich wieder ruhig schlafen. Man hat sich gerichtlich darauf geeinigt, dass er seine Geldstrafe monatlich abstottert. Seine Ex-Freundin Sandy (45) hat ihm dabei sehr geholfen. Nun plant er eine Überraschung für sie. Die Bürgergeldempfänger Rosa (53) und Ingo (55) aus Salzkotten im Landkreis Paderborn wiederum freuen sich auf Besuch. Ihre Tochter Jessica hat sich mit Ehemann Dennis und den Kindern Fabienne, Josie und Nesthäkchen Nelio angekündigt. Für das Ehepaar steht aber auch noch etwas Wichtiges für heure auf dem Plan: Der neue Treppenlift muss beantragt werden.

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Tino kümmert sich darum, dass die leergefegte Wohnung von Ziehtochter Jasmin und Schwiegersohn Maik frisch tapeziert und gestrichen übergeben werden kann. Carsten hilft ihm und beide kommen aus dem Fluchen nicht mehr heraus. Schuld daran sind schwarze und dunkelblaue Wände. Pamela hat Sorgen. Zum einen muss sie gerade auf ihre Freundin Marita verzichten, die sich in eine psychiatrische Einrichtung begeben hat. Zum anderen macht ihr Kühlschrank nicht mehr richtig mit. Und das ist im Sommer wirklich eine große Herausforderung. Wird Pamela sich zu helfen wissen?