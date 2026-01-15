„Hartz und herzlich“ & „Hartz Rot Gold“: Die tägliche Vorschau (15.01.26) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ Vorschau für 15.01.26

13.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Vor kurzem hat Pascal ein Beet in Michaels Gemeinschaftsgarten übernommen. Seine ersten Pflanzversuche kann er vor lauter Unkraut kaum mehr finden, deshalb nimmt Baracklerin Ella ihn gartentechnisch unter ihre Fittiche. Bevor Pascal das zweite Mal etwas einsät, muss er seine Parzelle in Ordnung bringen. Unkraut entfernen, frische Blumenerde besorgen und verteilen und dann erst kommen Samen sowie Pflanzen. Pascal hat sich für Kartoffeln, Radieschen und eine Snack-Paprika-Pflanze entschieden. Ella hilft tatkräftig beim Einsetzen. Seit einem guten halben Jahr arbeitet Florians älteste Tochter Lea bei dem Supermarkt, bei dem auch ihre Schwester Anna an der Kasse sitzt. Doch unerwartet wurde ihr Arbeitsverhältnis jetzt gekündigt. Papa Florian ist es wichtig, dass seine Kinder nicht untätig sind. Doch Lea hat schon ihre Fühler ausgestreckt und ein erstes Vorstellungsgespräch vereinbaren können. Auch ihren eigentlichen Berufswunsch Rettungssanitäterin verliert sie nicht aus den Augen. Für den braucht sie aber einen Führerschein. Und dafür muss sie erst wieder Geld verdienen. Pascal ist erleichtert. Endlich hat er Arbeit gefunden. Und zwar bei der Zeitarbeitsfirma, bei der er schon einmal einige Wochen beschäftigt war. Obwohl er als TikTok-Influencer schon länger selbstständig ist, konnte er bisher nicht auf die Unterstützung des Jobcenters verzichten. Doch finanzielle Unabhängigkeit ist sein Ziel. Allerdings muss er aktuell noch klären, ob das Amt für die Übergangszeit bis zum ersten Lohn noch seine Kosten für Miete, Gas und Lebenshaltung übernimmt.

15.00 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Seit Ela wieder arbeiten geht, ist es finanziell nicht mehr so knapp. Deshalb plant sie in diesem Sommer einen Urlaub mit ihrer Familie. Freundin Beate gefällt der Gedanke und sie möchte sich anschließen. Die Beiden machen sich auf den Weg ins Reisebüro eines Bekannten von Hausmeister Michael. Ela schwebt eigentlich eine Reise nach Italien vor. Doch die Preise entsprechen nicht ihrem Budget. Und auch Beate springt spontan ab. Trotzdem weicht Ela nicht von ihrem Urlaubsplan ab, denn das Reisebüro hat andere interessante Angebote. Da muss sie sich nur noch entscheiden. Im Garten des gelben Reihenhauses sind Katrin und ihre Töchter fleißig. Grund ist ein neuer Pavillon, denn der Alte hat seine besten Tage hinter sich. Der neue Sonnenschutz war ein Geschenk, das Katrin gern angenommen hat. Denn obwohl Elvis und Katrin das Bürgergeld mit Minijobs beim Behindertenfahrdienst aufstocken, ist das Geld immer knapp. Elvis würde das Geschenk gern bis zum Frühjahr ungenutzt lassen, damit Regen und Schnee ihm erst mal nichts anhaben können. Aber Katrin will den Pavillon dringend schnellstmöglich aufbauen. Zwillingsmama Janine hat vor einiger Zeit spontan eine Info-Veranstaltung für die Weiterbildung in der mobilen Pflege mit Freundin Mel besucht. Beide Frauen waren begeistert und sind unabhängig voneinander gestartet. Jetzt gibt es traurige Neuigkeiten bei Janine. Sie musste die Weiterbildung abbrechen, denn erst waren nacheinander ihre Kinder Jaylin und Jaydin krank, dann musste sie selbst das Bett hüten. Doch die Alleinerziehende hat auf jeden Fall Pläne, bald wieder eine Fortbildung in Angriff zu nehmen.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Pamela hat Besuch von ihrer Freundin Helga. Die gebürtige Dresdnerin hat Pamela in der Vergangenheit immer wieder unterstützt, ob bei Amtsgängen oder bei der Wohnungssuche. Sie möchte der Bürgergeldempfängerin auch weiterhin helfen, auf eigenen Beinen zu stehen. Kann sie Pamela auch bei ihren aktuellen finanziellen Problemen beistehen? Maiks Mutter Bärbel ist derweil in großer Sorge. Ihr geliebter Vierbeiner Gino ist derzeit schwer krank. Die 64-Jährige ist verzweifelt, denn ihr zwölfjähriger Terrier-Mix will weder essen noch trinken. Und dann ist auch noch Gino‘s Tierarzt im Urlaub. Wird die Reinigungskraft einen anderen Tierarzt finden und wird es Gino bald wieder besser gehen?

17.05 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Der Sommer nähert sich dem Ende. Tanja (46) und Willy (63) aus Gelsenkirchen sind nun schon seit einigen Wochen mit ihren beiden Hunden auf dem Campingplatz bei Hamm-Uentrop. Tibet-Terrier Teddy macht ihnen zunehmend Sorgen. Der 13-jährige Rüde baut immer mehr ab und das belastet vor allem Tanja sehr. In Hamburg wurde Jessica (39) und Olaf (54) das Bürgergeld derweil um 20 Prozent gekürzt, weil die 39-Jährige ihren letzten Minijob nicht rechtzeitig beim Jobcenter angegeben hat. Um die Haushaltskasse aufzubessern, wollen die beiden demnächst Sachen vom Dachboden auf einem Flohmarkt verkaufen. Und auch sonst schauen sie, was man noch alles zu Geld machen kann. Unterdessen gibt es Neuigkeiten bei Dieter aus Gelsenkirchen. Dem 48-Jährigen drohte zuletzt eine Haftstrafe, doch nun kann er endlich wieder ruhig schlafen. Man hat sich gerichtlich darauf geeinigt, dass er seine Geldstrafe monatlich abstottert. Seine Ex-Freundin Sandy (45) hat ihm dabei sehr geholfen. Nun plant er eine Überraschung für sie. Die Bürgergeldempfänger Rosa (53) und Ingo (55) aus Salzkotten im Landkreis Paderborn wiederum freuen sich auf Besuch. Ihre Tochter Jessica hat sich mit Ehemann Dennis und den Kindern Fabienne, Josie und Nesthäkchen Nelio angekündigt. Für das Ehepaar steht aber auch noch etwas Wichtiges für heure auf dem Plan: Der neue Treppenlift muss beantragt werden.

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Cindy und ihr Verlobter Ossi besuchen gemeinsam ihren Kumpel Kai an seinem Angelspot. Ossi verbringt selbst auch gerne mal ein paar Wochen mit seinem Angelhobby samt Campingausrüstung. Am Vortag schienen die Fische noch gut zu beißen, doch heute will es irgendwie nicht klappen. Gehen Ossi und Cindy ohne einen Fang wieder nach Hause? Reinigungskraft Bärbel ist immer noch in großer Sorge um ihren zwölfjährigen Terrier-Mix Rüden Gino. Ihr treuer Begleiter hat entzündete Zähne und auch geschwollene Lymphknoten. Doch nachdem Bärbel endlich einen Tierarzt gefunden hat und hofft, dass ein wenig Ruhe einkehrt, kommt schon das nächste Problem auf sie zu.