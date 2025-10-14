„Hartz und herzlich“ & „Hartz Rot Gold“: Die tägliche Vorschau (14.10.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ und „Hartz Rot Gold“ Vorschau für 14.10.25

12.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Obwohl er erst vor Kurzem mit Mutter Petra und Schwester Selina aus Dessau zurückgekehrt und mit ihnen in eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Mannheim gezogen ist, hat sich der 22-jährige Pascal jetzt wohnungslos gemeldet. Immer wieder gab es Streit zwischen den Familienmitgliedern, was alle drei sehr belastet hat. Also ist Pascal kurzerhand ausgezogen. Die Situation der Wohnungslosigkeit hat der junge Mann vor einigen Jahren schon einmal durchlebt und will sich jetzt schnellstmöglich um eine eigene Unterkunft kümmern. Martins Freundin Kim wiederum ist begeisterte Hobby-Sängerin und möchte ihr Talent jetzt in der Sendung „Deutschland sucht den Superstar“ unter Beweis stellen. Die 20-Jährige braucht aber viele gedrückte Daumen, denn ihre Nervosität steht einem selbstbewussten Auftritt im Weg. Martins kleine Schwester Antonia begleitet daher ihre Schwägerin in spe nach Ludwigshafen zum DSDS-Casting. Leider bekommt Kim aber ihr Lampenfieber nicht in den Griff. Ganz schlecht ist das Vorsingen aber trotzdem nicht gelaufen. In einem der gelben Reihenhäuser kommen Florian und die Kinder derweil seit mittlerweile acht Monaten ohne Ehefrau und Mutter Marina aus. Nachdem die Hoffnung auf die Rückkehr der 42-Jährigen am Anfang groß war, hat die Familie sich mittlerweile gut arrangiert. Auch Florian hat sich emotional lösen können und fühlte sich wieder bereit für eine Beziehung. Seine neue Freundin hat er im Internet kennengelernt und erklärt, was ihm an einer Partnerin wichtig ist.

13.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Vor drei Monaten ist Pascal bereits zum zweiten Mal bei Beate eingezogen, nachdem er vor einem knappen halben Jahr erst wieder bei seiner Mutter ausgezogen war. In der Zwischenzeit war er kurz obdachlos und möchte jetzt sein Leben schnellstmöglich in geregelte Bahnen lenken. Damit das Zusammenleben ohne Streitigkeiten wie in der Vergangenheit abläuft, hat die 56-Jährige klare Bedingungen an Pascal gestellt. Der 22-Jährige will sich nun nicht nur an Beates Regeln halten, sondern auch beruflich Fuß fassen, trotz Gehbehinderung und Lese-Rechtschreibschwäche. Andere Sorgen hat Dieter: Eine Woche nach seiner OP, bei der ihm ein entzündetes Muttermal am Rücken entfernt wurde, soll er sich noch immer schonen. Die riesige Wunde, die nach dem Eingriff geblieben ist, verheilt nur langsam und muss gut versorgt werden. Ehefrau Carmen übernimmt die Nachsorge, die nicht nur zeit-, sondern auch kostenintensiv ist. Eine zusätzliche finanzielle Belastung für die Familie, die mit Bürgergeld aufstocken muss. Eine positive Entwicklung gibt es aber auch, denn immerhin ist der Appetit des untergewichtigen 55-Jährigen zurück, nachdem er jahrelang sehr wenig essen mochte. Jonas wiederum hat sich nach der Trennung von seiner Verlobten Martina erstmal in die Arbeit gestürzt und zusätzlich zum Vollzeitjob beim Sicherheitsdienst einen Minijob bei einer Spedition angenommen, um sich den Autoführerschein zu finanzieren. Trotzdem überlegt er, vorerst auf beide Löhne zu verzichten, um endlich eine Ausbildung zu beginnen. Ursprünglich wollten er und Martina sich mit Ausbildung und Geldverdienen abwechseln. Jetzt musste ein neuer Plan her. Den beruflichen Neustart kann sich der 23-Jährige in vielen Bereichen vorstellen – und Jonas hat eine genaue Vorstellung, wie er trotz geringerem Gehalt auskommen wird…

15.00 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Die Punks Paddy (39) und Lausi (33) aus Berlin schlafen plötzlich nicht mehr in der Kommune, sondern in einem Hotel. Da die beiden offiziell obdachlos sind, wurde ihnen diese Unterkunft kurzfristig vom Sozialamt gestellt. Dem Umzug vorausgegangen ist ein Streit mit ihrem Ex-Mitbewohner Ananas. In der Hotelunterkunft dürfen die beiden nur maximal drei Wochen gemeinsam bleiben. Danach wollen sie sich in Berlin oder einer anderen Stadt eine neue Bleibe suchen. Doch jetzt müssen erstmal wichtige Sachen aus der Kommune geholt werden. Ob sie dabei auf Ananas treffen werden? Monika (52) aus Bremerhaven übernachtet derweil seit fast einem halben Jahr fast ausschließlich bei ihrem Ex-Freund Stefan (33). Ihr wurde die Wohnung gekündigt und eine neue ist aktuell noch immer nicht in Sicht. Auch wenn es gerade gut läuft, hofft Stefan, dass Monika endlich wieder eine eigene Wohnung findet. Das will er heute unbedingt noch einmal mit ihr besprechen.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Manja trifft sich heute mit ihrem Verlobten Norbert zum Mittagessen. Und auch Freundin Irene stößt dazu. Der unterhaltsame Nachmittag wird abgerundet, von großen Gefühlen, die Manja dahinschmelzen lassen. Svenja steht kurz vor ihrem Schulabschluss und jetzt hat sich für sie noch ein Traum erfüllt. Sie darf doch in der Einliegerwohnung des Hauses leben und hat hier sogar schon übernachtet. Für die 17-Jährige ein großer Schritt in die Selbständigkeit. Ob das gut geht?

17.05 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Das Punkerpärchen Paddy (39) und Lausi (33) ist wegen eines Streits mit Kumpel Ananas aus der Berliner Kommune vorübergehend in eine Hotelunterkunft gezogen. Diese wird vom Sozialamt übernommen, allerdings muss noch Papierkram ausgefüllt werden. Die beiden sind aber schon jetzt auf der Suche nach einer neuen Bleibe. Mit einem Wohnberechtigungsschein könnten sie eine staatlich geförderte Wohnung beziehen. Doch dafür fehlt ihnen der gültige Nachweis. Das Thema „Hotel“ könnte sich allerdings schon bald erledigen. In Sachen „Wohnung“ gibt es nämlich Neuigkeiten für Paddy und Lausi. Stephan (43) aus Bremen ist derweil guter Dinge, dass er nach der Beendigung seiner Privatinsolvenz bald wieder auf eigenen Beinen stehen kann – mit Arbeit und neuer Wohnung. Allerdings wurde er, laut eigener Aussage, wegen seines anhaltenden Alkoholkonsums für den Bremer Arbeitsmarkt vom Jobcenter für vier Jahre gesperrt. Er war vorher mehrfach betrunken zu Behörden-Terminen erschienen. Das muss Stephan nun erst einmal klären. In Salzkotten machen sich Ingo (55) und Rosa (53) unterdessen Sorgen um die Energieversorgung für die kommenden Monate. Die Heizöltanks sind leer und der Familie fehlt momentan das Geld, diese auf eigene Kosten aufzufüllen. Auch warmes Wasser gibt es dadurch gerade nicht. Die neunfachen Eltern versuchen, sich einen Überblick über ihre Finanzen zu schaffen und hoffen, dort noch Reserven zu finden, um Heizöl zu kaufen. Willy (63) und Tanja (46) aus Gelsenkirchen wiederum sind seit einiger Zeit auf ihrem Campingplatz in Hamm-Uentrop. Doch der 63-Jährige muss heute unbedingt nach Hause, um ein paar wichtige Dinge zu holen. Frau Tanja bleibt derweilen beim Campingwagen und hat alles aufgeschrieben, was sie so braucht. Ob Willy alles finden und einpacken wird?

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Es ist so weit. Die Wohnung von Jasmin und Maik wird komplett ausgeräumt. Ein großes Problem, denn die Wohnung ist im fünften Stock ohne Aufzug. Aber dafür hat sich das junge Paar einen Lastenaufzug bestellt. Sie habe nur wenige Stunden, um ihre Dreizimmerwohnung zu räumen. Stress, schlechte Stimmung und fliegende Möbel inklusive. Regina braucht dringend ein neues Bett, weil ihres zu groß für ihre Einzimmerwohnung ist. Sie setzt all ihre Hoffnung in den An-und Verkauf in Schutow. Ob Mitarbeiterin und Namenvetterin Regina gute Nachrichten für die 72-Jährige hat?

22.15 Uhr: „Hartz und herzlich“

Sabine und Klaus aus Düsseldorf Garath erleben gerade eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Zum einen freuen sie sich auf ihre geplante Hochzeit, zum anderen hat der 52-jährige Klaus seinen Job als Reinigungskraft verloren. Wie die Feierlichkeiten nun bezahlt werden sollen, ist für das Paar noch ein Rätsel. Trotz der Geldsorgen geht die Planung weiter und das angehende Ehepaar möchte abnehmen, um sich am großen Tag besonders wohlzufühlen und gut auszusehen. Ob die Gewichtsreduktion klappt, und ob die Hochzeit am Ende wirklich stattfindet, wird sich zeigen.