„Hartz und herzlich“ & „Hartz Rot Gold“: Die tägliche Vorschau (14.01.26) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ Vorschau für 14.01.26

13.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Kult-Barackler Elvis hilft nicht nur in seinem Job als Fahrdienstbegleiter Menschen. Er kümmert sich freiwillig auch um eine Nachbarin. Dieses Ehrenamt übernimmt er gern, denn die ältere Dame kommt allein nicht mehr zurecht. Er bringt sie regelmäßig zum Seniorentreff oder hilft ihr zuhause. Für Elvis ist das selbstverständlich. Doch weil die Nachbarin auch an Demenz leidet, vergisst sie schon mal, wie oft sie ihn bereits angerufen hat. Deshalb musste er da einen Riegel vorschieben. Petra ist niedergeschlagen, denn obwohl sie extra nach Hamburg gereist ist, hat ihr Freund Felix sich nicht einmal zu einer letzten Aussprache blicken lassen. Für die 54-Jährige ein herber Schlag, denn sie wurde in Liebesdingen schon allzu oft enttäuscht und hatte in Felix ihren Partner fürs Leben gesehen. Jetzt möchte sie mit ihm nichts mehr zu tun haben und schickt eine letzte Nachricht. Die Heimreise mit Tochter Selina tritt Petra jetzt mit der Gewissheit an, wieder Single zu sein. Ein neues Gesicht bei „Hartz und herzlich“. Sandra, auch Rehlein genannt, ist Elas Nichte. Die Zwei sitzen zusammen auf dem Balkon und genießen es, mittendrin zu sein. Denn Sandra lebt mittlerweile etwas außerhalb und schwelgt in Erinnerungen an die Benz-Baracken, wie sie früher waren. Die große Familie der beiden hat in dem Viertel schon viel erlebt und auch Sandra selbst ist, wie Ela, hier aufgewachsen. Den schlechten Ruf der Gegend können beide nicht verstehen. Sie haben immer gern in den Baracken gelebt.

15.00 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Jonas hatte mit Kopfschmerzen, Nasenbluten und anderen Beschwerden zu tun. Deshalb hat der ehemalige Baracken-Bewohner sich einem Gesundheitscheck beim Arzt unterzogen. Die Ergebnisse liegen ihm jetzt vor. Bis auf ein Problem mit der Leber ist der 23-Jährige kerngesund. Die Ursache dafür ist allerdings unklar. Offen bleibt auch, woher die Beschwerden kamen, denn mit der Leber haben diese nichts zu tun. Alles in allem ist Jonas aber froh, dass beim Check-Up nichts Schlimmeres heraus kam. Florian hat das Gefühl, dass er bei der Trennung von Ehefrau Marina den schwarzen Peter innehat. Doch er vermutet, schon länger von Marina betrogen worden zu sein. Und zwar mit dem ehemaligen Nachbarn, mit dem sie auch aktuell liiert ist. Seinen eigenen Fehltritt leugnet Florian nicht, aber er hinterfragt vieles, denn die Frau, mit der er den Seitensprung hatte, ist mittlerweile eine enge Freundin seiner Noch-Ehefrau. Seinen Wunsch, dass Marina zurückkehrt und sie wieder eine Familie sind, hat er mittlerweile über Bord geworfen. Die Benz-Baracken sind im EM-Fieber. Zumindest bei Ela im grünen Block. Denn die veranstaltet heute eine kleine EM-Party zum Spiel Deutschland gegen Ungarn. Mit von der Partie sind dabei ihre Nichten Sandra und Mel samt Partnerin Natascha. Freundin Beate hat kurzfristig abgesagt, aber das tut der Stimmung keinen Abbruch. Schon das erste Deutschland-Spiel gegen Schottland endete mit einem Sieg. Und als in der Übertragung das erste Tor zu sehen ist, ist der Jubel der Damen groß.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Cindy und Ossi teilen als Paar viele gemeinsame Hobbys. Dazu zählen eben dem Angeln auch ferngesteuerte Autos, sogenannte RC-Cars. Und genau diese wollen sie ihrem Kumpel Kai vorführen, mit dem Ossi regelmäßig seine Angelausflüge bestreitet. Doch die Vorführung läuft leider nicht ganz reibungslos. Brigittes 24-jährige Tochter Nicole hat große Angst vor dem Zahnarzt. Deshalb hatte sie sich Jahre lang davor gewehrt, ihre Zähne behandeln zu lassen. Nun hat Nicole aber all ihren Mut zusammengenommen und stellt sich ihren Ängsten. Doch die lange Zeit ohne zahnärztliche Behandlung hat natürlich Spuren hinterlassen.

17.05 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Das Punkerpärchen Paddy (39) und Lausi (33) ist wegen eines Streits mit Kumpel Ananas aus der Berliner Kommune vorübergehend in eine Hotelunterkunft gezogen. Diese wird vom Sozialamt übernommen, allerdings muss noch Papierkram ausgefüllt werden. Die beiden sind aber schon jetzt auf der Suche nach einer neuen Bleibe. Mit einem Wohnberechtigungsschein könnten sie eine staatlich geförderte Wohnung beziehen. Doch dafür fehlt ihnen der gültige Nachweis. Das Thema „Hotel“ könnte sich allerdings schon bald erledigen. In Sachen „Wohnung“ gibt es nämlich Neuigkeiten für Paddy und Lausi. Stephan (43) aus Bremen ist derweil guter Dinge, dass er nach der Beendigung seiner Privatinsolvenz bald wieder auf eigenen Beinen stehen kann – mit Arbeit und neuer Wohnung. Allerdings wurde er, laut eigener Aussage, wegen seines anhaltenden Alkoholkonsums für den Bremer Arbeitsmarkt vom Jobcenter für vier Jahre gesperrt. Er war vorher mehrfach betrunken zu Behörden-Terminen erschienen. Das muss Stephan nun erst einmal klären. In Salzkotten machen sich Ingo (55) und Rosa (53) unterdessen Sorgen um die Energieversorgung für die kommenden Monate. Die Heizöltanks sind leer und der Familie fehlt momentan das Geld, diese auf eigene Kosten aufzufüllen. Auch warmes Wasser gibt es dadurch gerade nicht. Die neunfachen Eltern versuchen, sich einen Überblick über ihre Finanzen zu schaffen und hoffen, dort noch Reserven zu finden, um Heizöl zu kaufen. Willy (63) und Tanja (46) aus Gelsenkirchen wiederum sind seit einiger Zeit auf ihrem Campingplatz in Hamm-Uentrop. Doch der 63-Jährige muss heute unbedingt nach Hause, um ein paar wichtige Dinge zu holen. Frau Tanja bleibt derweilen beim Campingwagen und hat alles aufgeschrieben, was sie so braucht. Ob Willy alles finden und einpacken wird?

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Pamela hat Besuch von ihrer Freundin Helga. Die gebürtige Dresdnerin hat Pamela in der Vergangenheit immer wieder unterstützt, ob bei Amtsgängen oder bei der Wohnungssuche. Sie möchte der Bürgergeldempfängerin auch weiterhin helfen, auf eigenen Beinen zu stehen. Kann sie Pamela auch bei ihren aktuellen finanziellen Problemen beistehen? Maiks Mutter Bärbel ist derweil in großer Sorge. Ihr geliebter Vierbeiner Gino ist derzeit schwer krank. Die 64-Jährige ist verzweifelt, denn ihr zwölfjähriger Terrier-Mix will weder essen noch trinken. Und dann ist auch noch Gino‘s Tierarzt im Urlaub. Wird die Reinigungskraft einen anderen Tierarzt finden und wird es Gino bald wieder besser gehen?