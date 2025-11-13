„Hartz und herzlich“ & „Hartz Rot Gold“: Die tägliche Vorschau (13.11.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ und „Hartz Rot Gold“ Vorschau für 13.11.25

12.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Seitdem Jasmin und Maik Eltern sind, hat sich ihr Leben komplett verändert. Nun soll sich auch in ihrer ersten gemeinsamen Wohnung einiges tun. Schwiegermama Bärbel möchte Jasmin unter die Arme greifen – doch alles endet in einem großen Chaos. Bei Regina ist ihre Freundin Pamela eingezogen. Sie versteckt sich zurzeit vor ihrem Ex-Freund und ist auf der Flucht. Die Rentnerin Regina möchte ihr so gut es geht helfen. Reginas Freundin wird anschließend von ihrem Ex bedroht.

13.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Das Ehepaar Nicole und René hat etwas Besonderes vor. Mit ihren vier gemeinsamen Kindern und Nicoles Sohn Anthony wollen sie sich einen Urlaub gönnen. Um Geld zu sparen, zeltet die Familie an der niederländischen Grenze. Pam hat zurzeit viel Stress und Angst. Die gebürtige Berlinerin ist gerade auf der Flucht vor ihrem Mann. Da sie keine Unterkunft mehr hat, zeltet sie. Nun sind Unruhestifter auf ihr Zelt aufmerksam geworden. Kann sie bald auf eine Wohnung hoffen?

15.00 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Stephan (44) lebt weiterhin gemeinsam mit seinem Hund Socke in einem Zelt auf einem Gartengrundstück. Sein Ziel ist es, den Garten soweit auf Vordermann zu bringen, dass er von den Eigentümern einen Pachtvertrag bekommt. Neuigkeiten gibt es auch in Sachen Liebesleben: Die Beziehung mit On-Off-Freundin Nicole scheint endgültig beendet. Bei Jessica (40) und Olaf (55) ist die Stimmung schlecht. Schuld ist erneut Post vom Vermieter. Jessica hat die fristlose Kündigung erhalten. Erst kürzlich gab es die Kündigung wegen Mietschulden. Doch eigentlich dachte das Paar, das Problem sei aus der Welt. Die Verlobten versuchen es bei der Hausverwaltung, werden aber an die Rechtsabteilung verwiesen. Kann ein Telefonat Aufklärung bringen?

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Petra ist seit Kurzem stolzes Frauchen eines Zwergpinscher-Welpen namens Bella. Auf der Gassi-Runde treffen sie Beate, die selbst Hundebesitzerin und ganz hingerissen ist. Damit dem kleinen Hundemädchen nicht kalt wird, holt Beate eine Weste und so angezogen kann es losgehen, um die Welt zu erkunden. Petra lässt ihren Vierbeiner auf Dagmars altem Grundstück nach Herzenslust herumtollen, passt aber auch auf, dass es noch nicht zu viel wird für den wenige Wochen alten Welpen. Vor ihrer baldigen Auswanderung in die USA, genauer nach Iowa zu ihrem Vater, hat Jannie noch ein paar Dinge auf ihrer To-do-Liste abzuhaken. Zahnarztbesuche gehören auch dazu, denn schließlich weiß die 49-Jährige noch nicht, wie und ab wann sie in ihrer Wahlheimat krankenversichert sein wird.

17.05 Uhr: „Hartz Rot Gold“

In Gelsenkirchen-Ückendorf wartet auf Willy (63) ein ganz besonderes Highlight: Der eingefleischte Fußball-Fan lebt derzeit mit Untermieter Günni (67) allein im Schalke-Haus, während seine Ehefrau Tanja aufgrund einer Depression weiterhin in der Klinik ist. Umso größer ist Willys Vorfreude, als Street Artist Patrik ihm einen großen Herzenswunsch erfüllt. Der Künstler soll ein einzigartiges Porträt von Rudi Assauer an die Hauswand sprayen. Ob Willy mit dem Ergebnis am Ende zufrieden seien wird? Die schwangere Morlin (31) möchte ihrer 14-jährigen Tochter Zoe nach schwierigen Monaten endlich mehr Platz und Stabilität bieten. Nach sechs Monaten in einer therapeutischen Einrichtung – ausgelöst durch einen Unfall und Probleme in der Schule – richten sich Mutter und Tochter weiter zu Hause ein. Eine wichtige Sache fehlt aber noch: eine neue Schule für den Teenager! Gemeinsam mit ihrer Mutter geht’s zur Besichtigung einer potenziellen Schule. Doch ob Zoe hier wirklich einen Platz bekommt? Dieter (49) und seine Ex-Freundin Sandy (45) sind auf der Suche nach einem Neuanfang: Gemeinsam kommen sie von einem wichtigen Termin bei der Wohnungsbaugesellschaft zurück. Ihr Ziel ist es, eine freie Wohnung zu finden und als WG zusammenzuziehen. Schlechte Nachrichten gibt es dafür in Sachen Job: Dieter leidet an Gicht im Fuß und ist krankgeschrieben. Mit seinem Job als Gabelstapler ist es vorbei! In Salzkotten bei Paderborn steht für Ingo (55) und Rosa (54) ein emotionaler Tag bevor. Ihre 19-jährige Tochter Kimberly, die eine Ausbildung zur Altenpflegerin macht, zieht heute mit ihrem Freund in die erste eigene Wohnung. Damit verlässt die Jüngste von fünf Töchtern das Zuhause – nur die vier Söhne bleiben noch bei den Eltern. Die Stimmung in der Familie ist gedrückt, doch Bruder Domenico (16) packt tatkräftig beim Umzug mit an.

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Im November 2021 ist Dagmar – die gute Seele der Mannheimer Benz-Baracken nach einem Hirnschlag verstorben. Das gesamte Viertel war geschockt und fassungslos. Die Menschen konnten und wollten einfach nicht glauben, dass Daggi, wie sie liebevoll genannt wurde, plötzlich nicht mehr da war. Denn diese Powerfrau war weit über die Grenzen Mannheims hinaus beliebt. Dagmar wurde bewundert für ihre Herzlichkeit, ihren Willen, ihre Tierliebe, ihr handwerkliches Geschick, ihr Kämpferherz, ihre lustigen Sprüche, ihren grünen Daumen und vor allem für ihre Menschlichkeit. Dagmars altes weißes Häuschen inmitten des Viertels war viele Jahre der Treffpunkt für die Nachbarschaft. Hier hat die gebürtige Thüringerin alle Menschen mit offenen Armen empfangen. Hier konnte man sich ausweinen, austauschen und allerhand Werkzeug ausleihen. Die Wahl-Mannheimerin war für alle da. Nicht ohne Grund hat ihr enger Freund Elvis sie mal die „Mutter Teresa der Benz-Baracken“ getauft. Mit diesem Spezial wird ein ganz besonderer Mensch gewürdigt. Über zehn Stunden gesendetes Material – allein von Dagmar – wurden noch mal gesichtet und neu geschnitten. Wir nehmen die Zuschauer mit auf Dagmars Reise bei „Hartz und herzlich“ – von den Anfängen über ihre unzähligen Hilfsaktionen, die aufopferungsvolle Pflege von Nachbar Johann, ihre Reise in die Vergangenheit nach Weimar, die besten Sprüche, ihre verrücktesten Aktionen bis hin zu ihrem aller letzten Dreh. Hinzu kommen Interviews mit Dagmars Bruder Horst und natürlich den beliebten Mannheimern wie Elvis, Jonas, Michael und Lothar, die sich an Dagmars großes Herz, die bewegendsten Momente und die gemeinsame Zeit erinnern und erklären, was Dagmar zu einer Heldin der Benz-Baracken machte.