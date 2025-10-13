„Hartz und herzlich“ & „Hartz Rot Gold“: Die tägliche Vorschau (13.10.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ und „Hartz Rot Gold“ Vorschau für 13.10.25

12.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Die Zwillinge Jaydin und Jaylin haben kürzlich ihren fünften Geburtstag mit einer Mottoparty gefeiert. Mama Janine ist stolz und überglücklich, dank „Hartz und herzlich“ viele einschneidende Erlebnisse in ihrem und dem Leben ihrer Kinder festgehalten zu wissen. Nicht nur die Geburt kann sich die Make-up-Artistin so immer wieder ins Gedächtnis rufen, sondern auch viele andere, besondere Augenblicke. Ein weiteres Kind kann sich die 28-Jährige aber nicht vorstellen. Doch auch die gewählte Verhütungsmethode hat so ihre Tücken. Bei Elvis und Katrin wurde direkt vor ihrem gelben Reihenhaus ein Fahrrad gestohlen. Trotz Aufnahmen, der von Elvis selbst angebrachten Überwachungskameras, kann der Dieb nicht erkannt werden. Doch wie die Tat ablief, ist deutlich zu sehen. Die Eltern von acht Kindern fühlen sich nicht sicher und denken darüber nach, wie sie ihr Eigentum und ihre Kinder besser vor der aktuell vorherrschenden Kriminalität schützen können. Auch andere Barackler kennen das Problem der zunehmenden Diebstähle. Schließlich ist ein bekanntes Gesicht zurück bei „Hartz und herzlich“: Melanie, genannt Mel. Schon vor mehreren Jahren gewährte die Alleinerziehende den Kameras Einblick in ihr Leben und ihre Wohnung im grünen Block. Sie war drei Jahre lang erfolgreiche Bistro-Besitzerin. Insgesamt herrscht in ihrem beruflichen Leben aber ein Auf und Ab. Aktuell hat die 38-Jährige eine unfreiwillige Arbeitspause, weshalb sie etwas mehr Zeit und weniger Stress hat. Aus diesem Grund hat sie sich dazu entschlossen, wieder bei „Hartz und herzlich“ mitzuwirken.

13.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Elvis´ Sohn Martin ist ebenso autobegeistert wie sein Vater. Direkt nach der bestandenen Führerscheinprüfung schaffte er sich einen Polo an, den er recht schnell gegen einen BMW tauschte. Jetzt hat der 19-Jährige wieder einen Wechsel vollzogen. Diesmal wurde der BMW durch einen Mercedes ersetzt. Dank Elvis´ guter Kontakte erfolgte der Tausch sogar kostenlos. Doch nun wird es teuer. Nicht nur, weil einige Reparaturen anstehen, sondern auch, weil der Mercedes im Unterhalt kostspieliger ist als Martins Vorgängermodelle. Aber auch hierfür wird es eine Lösung geben, denn in der Familie wird Zusammenhalt großgeschrieben. Unterdessen muss Dieter operiert werden. Schlechte Blutwerte machten eine Untersuchung des schon seit vier Jahren entzündeten Muttermals unumgänglich. Dem 55-jährigen Barackler graut es vor dem OP-Termin, der allerdings nach kaum einer Stunde schon geschafft ist. Zwar stehen die Untersuchungsergebnisse noch aus und könnten durchaus schwerwiegend sein, trotzdem ist Dieter erleichtert, die Sache jetzt erstmal hinter sich gebracht zu haben. Nachdem Beate wieder komplett vom Bürgergeld lebt, soll sie von der AWO bei der Suche nach einem neuen Job unterstützt werden. Schon beim ersten Gespräch wurde aber klar, dass die 56-Jährige zunächst ein anderes Problem angehen muss: ihre Depression. Die Trennung von ihrem Partner vor Jahren führte bei Beate dazu, dass sie sich mit ihrem Leben überfordert fühlte und sie rutschte in die Depression. Statt also kurzfristig einen Job zu suchen, geht sie gemeinsam mit der AWO und der Unterstützung ihrer langjährigen Freundin Ela zunächst ihr größtes Problem an. Um hoffentlich danach in einem Job durchstarten zu können.

15.00 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Abseits des Trubels der Hansestadt Bremen geht der langzeitarbeitslose Stephan (43) mit seinem Hund Socke Gassi. Die Jobmaßnahme als Umweltwächter ist beendet und es gab einen Anruf vom Amtsgericht in Bremerhaven. Dabei ging es um seine Privatinsolvenz. Stephan ist der Meinung, dass er inzwischen schuldenfrei ist – doch die Nachricht, die er erhält, ist eine andere. Muss er nun um seine Zukunft bangen? In Hamburg-Barmbek wiederum sind die Bürgergeldempfänger Jessica (39) und Olaf (54) schwer beschäftigt. Die beiden wollen Platz auf dem Dachboden schaffen. Denn Olaf möchte sich hier seinen Traum von einer eigenen Werkstatt verwirklichen. Sobald die entsprechende Ecke eingerichtet ist, will Olaf hier Reparaturarbeiten anbieten und damit den ein oder anderen Euro verdienen. Denn finanziell sieht es bei dem arbeitslosen Paar aktuell nicht gar rosig aus.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Pamela ist auf der Suche nach einem passenden Schrank für ihre Garderobe. Bei Jasmin ist sie nicht fündig geworden. Doch im An-und Verkauf hatte sie einen Schrank gesehen. Ob der allerdings immer noch zu haben ist? Das kann die 59-Jährige nur hoffen. Mariia und Oleksii leben seit drei Jahren in Rostock und genießen die Stadt am Wasser. Die 29-Jährige leidet an Depressionen, die sie in ihrem täglichen Leben immer wieder einschränken. Gerade Antriebslosigkeit macht sich oft breit. Aber heute nicht. Heute genießt sie ihr Leben in vollen Zügen.

17.05 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Die Punks Paddy (39) und Lausi (33) aus Berlin schlafen plötzlich nicht mehr in der Kommune, sondern in einem Hotel. Da die beiden offiziell obdachlos sind, wurde ihnen diese Unterkunft kurzfristig vom Sozialamt gestellt. Dem Umzug vorausgegangen ist ein Streit mit ihrem Ex-Mitbewohner Ananas. In der Hotelunterkunft dürfen die beiden nur maximal drei Wochen gemeinsam bleiben. Danach wollen sie sich in Berlin oder einer anderen Stadt eine neue Bleibe suchen. Doch jetzt müssen erstmal wichtige Sachen aus der Kommune geholt werden. Ob sie dabei auf Ananas treffen werden? Monika (52) aus Bremerhaven übernachtet derweil seit fast einem halben Jahr fast ausschließlich bei ihrem Ex-Freund Stefan (33). Ihr wurde die Wohnung gekündigt und eine neue ist aktuell noch immer nicht in Sicht. Auch wenn es gerade gut läuft, hofft Stefan, dass Monika endlich wieder eine eigene Wohnung findet. Das will er heute unbedingt noch einmal mit ihr besprechen. Im Bremerhavener Stadtteil Lehe wiederum hat Manni (54) nach seinem gestrigen Geburtstag ein paar Dinge zu erledigen. Der 54-Jährige besuchte mit seinem Vater Horst zwei Kneipen. Ein Bierdeckel ist dabei noch offengeblieben. Den will der gelernte Maler und Lackierer begleichen. Dem Bürgergeldempfänger bleiben monatlich etwas über 200 Euro nach Abzug aller Fixkosten. Aber heute ist Zahltag und Manni möchte niemandem etwas schuldig bleiben. Auf dem Campingplatz bei Hamm-Uentrop hat Willy (63) unterdessen ein Jobangebot als Dachdeckermeister erhalten. Nach Absprache mit seiner Ehefrau Tanja (46) ist jetzt nur noch die Arbeitsfreigabe der Handwerkskammer erforderlich. Denn es gibt noch einige Hürden zu überstehen. Ob Willy das wohl gelingt?

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Manja trifft sich heute mit ihrem Verlobten Norbert zum Mittagessen. Und auch Freundin Irene stößt dazu. Der unterhaltsame Nachmittag wird abgerundet, von großen Gefühlen, die Manja dahinschmelzen lassen. Svenja steht kurz vor ihrem Schulabschluss und jetzt hat sich für sie noch ein Traum erfüllt. Sie darf doch in der Einliegerwohnung des Hauses leben und hat hier sogar schon übernachtet. Für die 17-Jährige ein großer Schritt in die Selbständigkeit. Ob das gut geht?