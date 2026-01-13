„Hartz und herzlich“ & „Hartz Rot Gold“: Die tägliche Vorschau (13.01.26) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ Vorschau für 13.01.26

13.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Sechs Monate ist es her, dass Dieter ein entzündetes Muttermal am Rücken entfernt wurde, das sich als weißer Hautkrebs entpuppte. Seitdem muss er regelmäßig zur Nachkontrolle, denn die große Wunde verheilt trotz guter Pflege von Ehefrau Carmen nur langsam. Heute hat die Ärztin aber positive Nachrichten. Der Rücken ist gut verheilt. Eine Narbe wird Dieter zwar zurückbehalten, aber sonst ist alles gut ausgegangen und die Erleichterung groß. Autoliebhaber Elvis ist heute mit Freund Thorsten am Hockenheimring bei den NitrolympX. Die umgebauten Dragster-Fahrzeuge sind schon ohne das eigentliche Rennen über die Viertelmeile ein Erlebnis. Trotzdem sehen er und Thorsten natürlich auch noch dabei zu, wie die Fahrzeuge in 4,5 Sekunden auf 500 km/h und mehr beschleunigen. Der ohrenbetäubende Lärm stört Elvis dabei nicht, er ist in seinem Element und kriegt gar nicht genug von den 6000 bis 7000 PS starken Autos. Eigentlich schwebt Petra im siebten Himmel, seit sie beim Videodreh des neu aufgelegten Tostebrot-Songs Musikmanager Felix kennen und lieben gelernt hat. Doch seit einiger Zeit zweifelt sie an seinen Gefühlen. Erschwerend kommt hinzu, dass sie den Verdacht hat, dass seine Frau noch bei ihm wohnen könnte. Doch alles Spekulieren hilft nichts, Petra will ihren Freund zur Rede stellen und dafür extra nach Hamburg reisen. Sohn Pascal würde die Sache anders regeln, aber Petra ist sicher, dass ihr Weg der richtige ist.

15.00 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Obwohl Jonas nicht mehr in den Baracken wohnt, bleibt er in Kontakt mit seinen alten Freunden. So auch mit Pascal, mit dem er heute bei schönem Wetter ein Eis genießt. Das Thema, über das die Zwei sprechen, ist jedoch schwer zu verdauen. Jonas musste sich nämlich einem medizinischen Check unterziehen, denn ihn plagten immer wieder verschiedene Beschwerden. Und auch bei Pascal ist es Zeit für einen Kontrolltermin, den er eigentlich wegen seiner körperlichen Einschränkung und nach diversen OPs mindestens einmal jährlich wahrnehmen soll. Seit zwei Monaten ist Florian frisch verliebt. Nach der Trennung von Ehefrau Marina hatte ihn Dana angeschrieben. Bei den beiden passte es auf Anhieb. Die neue Frau an Florians Seite wohnt zwar aktuell noch in Köln, ca. 250 Kilometer von Mannheim entfernt, doch es gibt auch schon Pläne, bald zusammenzuziehen. Bis dahin sorgt das Paar aber dafür, dass es sich so oft wie möglich sieht, auch wenn das immer eine lange Fahrt bedeutet. Trotzdem fühlen sie sich pudelwohl miteinander und auch die Kinder mögen Dana sehr. Petra ist heute mit Tochter Selina in Hamburg. Sie wollen heimlich den Freund der 54-Jährigen ausspionieren, weil sie vermutet, dass er sie zum Narren hält und vielleicht sogar noch mit seiner Ehefrau zusammenlebt. Im Hotel angekommen, verkleiden die Zwei sich so, dass Felix sie nicht mehr erkennen sollte. Doch die Observation läuft nicht wie geplant und Petra würde nun doch lieber persönlich mit ihrem Freund sprechen. Der lässt sich allerdings nicht blicken und so ziehen die beiden unverrichteter Dinge wieder ab.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Die tierliebe sechsfach Mama Sandra hatte im Jahr 2020 ein Tierhalteverbot erhalten und ihr wurden ihre Hunde vom Veterinäramt weggenommen. In ihrer neuen Heimat hofft sie nun, endlich wieder Tiere halten zu können. Dafür will sie jetzt einen wichtigen Schritt unternehmen und den Hundeführerschein absolvieren. Doch hat sie eine Chance ihn zu bestehen? Die 59-jährige Pamela und ihre Freundin Marita waren im letzten halben Jahr fast unzertrennlich. Doch nun haben die beiden Frauen nach einem Streit den Kontakt zueinander abgebrochen. Pamela will aber Maritas gekaufte Waschmaschine aus ihrem Flur haben und stellt ihrer ehemaligen Freundin ein Ultimatum.

17.05 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Die Punks Paddy (39) und Lausi (33) aus Berlin schlafen plötzlich nicht mehr in der Kommune, sondern in einem Hotel. Da die beiden offiziell obdachlos sind, wurde ihnen diese Unterkunft kurzfristig vom Sozialamt gestellt. Dem Umzug vorausgegangen ist ein Streit mit ihrem Ex-Mitbewohner Ananas. In der Hotelunterkunft dürfen die beiden nur maximal drei Wochen gemeinsam bleiben. Danach wollen sie sich in Berlin oder einer anderen Stadt eine neue Bleibe suchen. Doch jetzt müssen erstmal wichtige Sachen aus der Kommune geholt werden. Ob sie dabei auf Ananas treffen werden? Monika (52) aus Bremerhaven übernachtet derweil seit fast einem halben Jahr fast ausschließlich bei ihrem Ex-Freund Stefan (33). Ihr wurde die Wohnung gekündigt und eine neue ist aktuell noch immer nicht in Sicht. Auch wenn es gerade gut läuft, hofft Stefan, dass Monika endlich wieder eine eigene Wohnung findet. Das will er heute unbedingt noch einmal mit ihr besprechen. Im Bremerhavener Stadtteil Lehe wiederum hat Manni (54) nach seinem gestrigen Geburtstag ein paar Dinge zu erledigen. Der 54-Jährige besuchte mit seinem Vater Horst zwei Kneipen. Ein Bierdeckel ist dabei noch offengeblieben. Den will der gelernte Maler und Lackierer begleichen. Dem Bürgergeldempfänger bleiben monatlich etwas über 200 Euro nach Abzug aller Fixkosten. Aber heute ist Zahltag und Manni möchte niemandem etwas schuldig bleiben. Auf dem Campingplatz bei Hamm-Uentrop hat Willy (63) unterdessen ein Jobangebot als Dachdeckermeister erhalten. Nach Absprache mit seiner Ehefrau Tanja (46) ist jetzt nur noch die Arbeitsfreigabe der Handwerkskammer erforderlich. Denn es gibt noch einige Hürden zu überstehen. Ob Willy das wohl gelingt?

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Cindy und Ossi teilen als Paar viele gemeinsame Hobbys. Dazu zählen eben dem Angeln auch ferngesteuerte Autos, sogenannte RC-Cars. Und genau diese wollen sie ihrem Kumpel Kai vorführen, mit dem Ossi regelmäßig seine Angelausflüge bestreitet. Doch die Vorführung läuft leider nicht ganz reibungslos. Brigittes 24-jährige Tochter Nicole hat große Angst vor dem Zahnarzt. Deshalb hatte sie sich Jahre lang davor gewehrt, ihre Zähne behandeln zu lassen. Nun hat Nicole aber all ihren Mut zusammengenommen und stellt sich ihren Ängsten. Doch die lange Zeit ohne zahnärztliche Behandlung hat natürlich Spuren hinterlassen.